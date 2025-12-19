Răzvan Marin s-a calificat cu AEK Atena direct în „optimile” Conference League, succesul reușit în ultimele secunde ale prelungirilor împotriva Craiovei (3-2) fiind decisiv.

Proprietarul Marios Iliopoulos a sărbătorit victoria în vestiar. A mărit de două ori bonusul oferit galben-negrilor. La ce sumă a ajuns!

Dacă ar fi pierdut joi seară, acasă, în fața Craiovei, AEK Atena nu s-ar fi calificat în „optimile” Conference League.

Marin și AEK Atena i-au luat 3 puncte Craiovei în prelungiri. Direct în „optimi”

Grecii au reușit să răstoarne meciul și scorul când nimeni nu se mai aștepta, marcând de două ori în prelungiri (Vida 90+8, Jovic 90+14 penalty).

Marios Iliopoulos, proprietarul lui AEK, a intrat pe teren pentru a-i îmbrățișa pe jucători Foto: Imago

Cu această victorie, Răzvan Marin și coechipierii săi au încheiat faza principală pe locul 3 și au scăpat de play-off-ul din februarie. Vor juca direct în „optimi”, în martie.

13 puncte a obținut AEK în cele șase etape de Conference League. Depășită doar de Strasbourg (16) și Rakow (14)

Show-ul proprietarului. Pilios: „Măriți prima!”. Vida: „Vine Crăciunul!”

Patronul și președintele galben-negrilor, Marios Iliopoulos, s-a dus după meci în vestiar și a făcut spectacol.

Le-a vorbit înflăcărat jucătorilor, s-a urcat pe masa din centrul cabinei și a sărit în brațele stoperului camerunez Harold Moukoudi, care nici nu evoluase din cauza accidentării. Au sărbătorit toți cu șampanie.

La un moment dat, fundașul stânga Stavros Pilios i-a strigat să mărească prima de victorie, potrivit site-ului grec Sport24.gr.

Răzvan Marin, duel cu Bancu la AEK - U Craiova Foto: Imago

„Vine Crăciunul, domnule președinte”, a spus tare și Domagoj Vida, unul dintre vicecăpitani, și jucătorii au izbucnit în râs.

Iliopoulos, pentru Marin și colegi. De la 300.000 la 400.000. În final, 500.000 de euro

Iliopoulos s-a amuzat și el, dar nu a uitat să crească bonusul. Plănuia inițial să ofere întregii echipe 300.000 de euro. A plusat cu 100.000, apoi s-a răzgândit: încă 100.000.

În total, o jumătate de milion de euro. Ceea ce ar însemna peste 20.000 pentru Marin și colegii lui.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport