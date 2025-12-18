Ținta lui Dinamo Atacantul care a jucat cu România la EURO 2024 e dorit de Kopic: „E un fotbalist bun” +23 foto
George Pușcaș, la antrenamentul echipei naționale
Ținta lui Dinamo Atacantul care a jucat cu România la EURO 2024 e dorit de Kopic: „E un fotbalist bun"

  • Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo, a anunțat că George Pușcaș (29 de ani) se află pe lista de transferuri a formației din „Ștefan cel Mare”.

După despărțirea de Bodrumspor în această vară, George Pușcaș nu și-a mai găsit un angajament, chiar dacă a fost dorit de Edi Iordănescu la Legia Varșovia.

La acel moment, pretențiile sale salariale au fost mult peste ceea ce putea oferi formația poloneză, astfel că transferul a picat, iar Pușcaș a rămas fără club, fiind liber de contract de peste 3 luni.

George Pușcaș, dorit de Zeljko Kopic la Dinamo

Tehnicianul „câinilor” a vorbit despre posibilitatea ca fostul atacant de la echipa națională să ajungă în Liga 1.

Kopic a declarat că Pușcaș se află pe lista lui Dinamo, așa cum a fost și în vară, după ce acesta a părăsit-o pe Bodrum.

„Pușcaș e un fotbalist bun. Am mai discutat despre el și în vară sau în iarnă. E pe lista noastră de jucători. Avem nevoie de jucători pe anumite poziții. Încă nu am informații clare despre discuțiile cu jucătorii.

Pentru mine e important că avem obiective clare, iar toată lumea înțelege care sunt pozițiile pe care trebuie să le întărim.

Perioada de transferuri va fi lungă și cred cu adevărat că vom reuși să facem niște transferuri bune în această iarnă”, a declarat Zeljko Kopic, conform sport.ro.

George Pușcaș, fără meci jucat din luna iunie

În sezonul trecut, la Bodrumspor, George Pușcaș a reușit să înscrie 11 goluri în 38 de meciuri. Cu toate acestea, echipa a retrogradat în liga secundă la finalul stagiunii, mulți jucători fiind nevoiți să plece, inclusiv atacantul român.

Ultimul meci oficial jucat de Pușcaș s-a disputat pe 1 iunie, 0-4 împotriva celor de la Fenerbahce. Din acel moment, Pușcaș nu a mai jucat niciun minut, fiind fără echipă încă din vară.

dinamo bucuresti transfer george puscas zeljko kopic
