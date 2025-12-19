„Un Rolex cadou pentru Lipă” Ca să fie siguri că iau prime, oameni din Federația de Canotaj au strâns bani pentru a lua cadouri de lux șefilor

„Vreți să primiți? Cotizați!”. Așa susține un personaj la curent cu evenimentele de la Federația de Canotaj că se proceda la premieri.

Pentru a intra în grațiile Elisabetei Lipă și a fi siguri că vor fi trecuți pe listele cu prime, oameni din federație investeau zeci de mii de lei în cadouri pentru familia Lipă, susține sursa.

Elisabeta Lipă, una dintre cele mai mari sportive din istoria României, multiplă campioană olimpică, mondială și europeană, a intrat în vizorul legii pentru mai multe nereguli semnalate de Curtea de Conturi.

Un raport recent arată că, în 2021 și 2024, sub mandatele lui Eduard Novak și al Elisabetei Lipă, s-au acordat premieri ilegale în valoare de 2,3 milioane de euro. La aceștia se adaugă alți 500.000 euro luați de Lipă, de contabil și de un expert al FR Canotaj.

Dar cum se ajungea pe această listă cu premieri generoase la federație? Un personaj din sistem susține, pentru GOLAZO.ro, că rezultatele nu erau suficiente, ci „trebuia să te și pui bine cu șefa, cu doamna Lipă”.

Adică să-i cumperi cadouri scumpe, dezvăluie omul care a insistat „să nu îmi publicați numele, vă rog. Sunt în continuare în fenomen și n-aș vrea să am probleme. Știți că oamenii sunt răzbunători”.

El povestește un episod din urmă cu câțiva ani. Iată, mai jos, dialogul cu sursa GOLAZO.ro, fost om din cercul de încredere al Elisabetei Lipă.

Surse GOLAZO.ro au dezvăluit că DNA a cerut Curții de Conturi actele controlului efectuat la COSR, care arată neregulile făcute de președinții ANS, Lipă și Novak

„Să ne plimbăm cu punga de bani după Lipă?! Mai bine să-i luăm un Rolex”

Povestiți-ne, vă rugăm, acel episod care v-a șocat ...

Unii colegi de-ai mei au venit cu ideea de a-i lua doamnei Lipă un cadou. Tot timpul ne șicana cu premierile. «Păi meritați voi premiere?», ne zicea. Era și glumă, dar nu numai ...

Vă întrerup doar o secundă. Astfel de practici erau uzuale?

Nu, de ce să mint? Când venea vremea premierilor, cam atunci se întâmplau.

Continuați, vă rog... Bănuiesc că acele premieri se efectuau conform legii, nu?

Da, dar era bine să se cumuleze munca de la băieți cu cea de la fete, înțelegeți... Fiind antrenori la ambele loturi. Nu mai știu ce coleg tot spunea că i-a zis Cristi Maliș, finul ei de la Orșova: „Băi, dacă vreți să primiți, mai cotizați și voi” . Așa că atunci ne-am strâns și am ajuns inițial la concluzia să-i dăm niște bani. Ca un cadou. Dar s-a renunțat repede la gând. Doar nu era să ne plimbăm cu punga de bani după ea?!

Da, ar fi fost o imagine atât de românească.

Așa că cineva a spus că poate e bine să-i luăm un lănțișor de aur, un buchet frumos de flori, poate un parfum. Dar de aici s-a ajuns la un ceas. Un Rolex! Trebuia să punem vreo 5-6 mii de lei de fiecare. Am amuțit!

Și câți erați în grupul respectiv?

Vreo 11-12 inși.

Când se petrecea acest lucru?

După Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Deci s-au strâns 60.000 de lei în total, adică aproape 12.000 de euro?

Da. Înțelegeam dacă am fi pus fiecare 1.500 de lei, sa zicem, pentru un lănțișor, o vază, colier, ceva de genul asta. Dar 5.000 - 6.000 de lei? Îmi amintesc că unii nu prea voiau, dar până la urmă am cotizat cu toții. Așa țin minte.

Pe site-ul Rolex, cel mai apropiat model de 12.000 de euro este un Rolex Lady - Datejust Oyster, făcut din aur, oțel și safir

Vă era teamă de repercusiuni dacă nu participați?

Da, sincer să fiu ... Au mai fost colegi care au intrat în dizgrația ei și au fost marginalizați, încet, încet. Că nu au rezultate, că nu știu ce. Dar era acolo antrenorul italian (n.r. - Colamonici) care știa să aprecieze valoarea. De fapt, el a revoluționat canotajul acolo. Lipă se bate cu pumnii în piept, dar Dorin Alupei l-a adus pe Colamonici la lotul olimpic de canotaj.

Sursa GOLAZO.ro: „Unele sume sunt cu para-ndărăt ”

A fost Elisabeta Lipă mulțumită de cadou?

Stați, că nu v-am spus tot. După ce s-a stabilit Rolex-ul, unii au zis că trebuie să-i luăm ceva și soțului, adică lui Cornel Lipă. Și au ajuns la concluzia, pentru că-l cunoșteau bine, să-i luăm o sticlă de whisky. Un brand, am uitat care, ce-i plăcea lui. Numai că era 10.000 de lei sticla! Când am auzit... Și mie mi-ar fi plăcut, poate, dar de unde bani?! 2.000 de euro o sticlă de băutură...

Mai știți și de alte cazuri în care s-au strâns bani pentru doamna Lipă?

Da, dar parcă nu la valoarea asta. Pe la Orșova, când se mai făceau sindrofii, când mai venea doamna Lipă după Cupa de acolo, antrenorii mai puneau bani pentru o atenție, pentru muzică, mese.

Oamenii care nu cotizau, intrau pe listele de premieri?

Asta nu știu. Dar dacă voiai să iei bani, era mai sigur să cotizezi. Știu cazuri de antrenori care au activat la loturile de tineret și au luat bani pentru Jocurile Olimpice. Poate că DNA-ul le va rezolva pe toate acum. Oricum, să știți de la mine că unele dintre sume din premieri sunt cu para-ndărăt.

La ce vă referiți, mai mai clar?

Păi ideea cu trecut persoane pe lista de premieri pentru ca apoi să se împartă banii în Federație nu e una nouă. S-a practicat tot timpul. Dar anul ăsta chiar «s-a sărit calul». Înainte era o sumă modică. Unii iau bani și apoi îi dau înapoi. Știți cui! Iar lumea din federație nu mai suportată toate lucrurile astea. Și se fac bani și din cantonamente, să știți. O să vă spun mai multe când o să am mai multe cifre.

GOLAZO.ro a încercat s-o contacteze pe Elisabeta Lipă pentru a-i obține punctul de vedere, dar președinta Federației Române de Canotaj nu a răspuns până la publicarea acestui articol.

