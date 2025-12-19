U Craiova e out! Oltenii pierd incredibil cu AEK Atena la ultima fază și  RATEAZĂ calificarea în primăvara europeană! +14 foto
Universitatea Craiova a pierdut cu AEK Atena, în deplasare, 2-3 în ultimul meci din grupa XXL din Conference League.
Conference League

U Craiova e out! Oltenii pierd incredibil cu AEK Atena la ultima fază și RATEAZĂ calificarea în primăvara europeană!

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 19.12.2025, ora 00:17
alt-text Actualizat: 19.12.2025, ora 00:38
  • Universitatea Craiova a pierdut cu AEK Atena, în deplasare, 2-3 în ultimul meci din grupa XXL din Conference League.
  • Oltenii sunt astfel eliminați din a treia competiție europeană, fiind prima echipă sub linie!
„O decizie foarte proastă” Cristi Săpunaru regretă tensiunile avute cu Victor Pițurcă și refuzul de a mai juca la națională
Citește și
„O decizie foarte proastă” Cristi Săpunaru regretă tensiunile avute cu Victor Pițurcă și refuzul de a mai juca la națională
Citește mai mult
„O decizie foarte proastă” Cristi Săpunaru regretă tensiunile avute cu Victor Pițurcă și refuzul de a mai juca la națională

Universitatea Craiova avea nevoie de un rezultat pozitiv în această seară pentru a putea obține o calificare istorică în primăvara europeană, dar nu a reușit să-l bifeze, deși a condus cu 2-0.

De cealaltă parte, AEK Atena, formația la care evoluează Răzvan Marin, avea deja asigurat un loc în primele 24 de echipe, care permite calificarea în fazele eliminatorii.

AEK Atena - U Craiova. FOTO Sportpictures
AEK Atena - U Craiova. FOTO Sportpictures

Galerie foto (14 imagini)

Penalty-ul făcut de Houri în prelungiri. Captură Prima Sport AEK Atena - U Craiova. FOTO Sportpictures AEK Atena - U Craiova. FOTO Sportpictures AEK Atena - U Craiova. FOTO Sportpictures AEK Atena - U Craiova. FOTO Sportpictures
+14 Foto
labels.photo-gallery

Rezultatele Universității Craiova în Conference League

  • Rakow - U Craiova 2-0
  • U Craiova - FC Noah 1-1
  • Rapid Viena - U Craiova 0-1
  • U Craiova - FSV Mainz 05 1-0
  • U Craiova - Sparta Praga 1-2
  • AEK Atena - U Craiova 3-2

Clasamentul grupei Conference League

Poziție/EchipăMeciuriPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1. Strasbourg616
2. Rakow614
3. AEK Atena616
4. Sparta Praga613
5. Rayo Vallecano613
6. Shaktar613
7. Mainz613
8. AEK Larnaca612
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9. Lausanne611
10. Crystal Palace610
11. Lech Poznan610
12. Samsunspor610
13. Celje610
14. AZ Alkmaar610
15. Fiorentina69
16. Rijeka69
17. Jagiellonia69
18. Omonia68
19. Noah68
20. Drita68
21. KuPS67
22. Shkendija67
23. Zrinjski67
24. Sigma Olomouc67
Zona echipelor eliminate⤵️
25. U Craiova67
26. Lincoln Red Imps67
27. Dinamo Kiev66
28. Legia66
29. Slovan Bratislava66
30. Breidablik65
31. Shamrock Rovers64
32. Hacken63
33. Hamrun63
34. Shelbourne62
35. Aberdeen62
36. Rapid Viena61

AEK Atena - U Craiova 3-2

3-2, min 90+15, Jovic marchează dintr-un penalty acordat cu intervenția VAR, la ultima fază a meciului, după faultul în careu al lui Houri

U Craiova e out! Oltenii pierd incredibil cu AEK Atena la ultima fază și  RATEAZĂ calificarea în primăvara europeană! U Craiova e out! Oltenii pierd incredibil cu AEK Atena la ultima fază și  RATEAZĂ calificarea în primăvara europeană!

2-2, min. 90+8 - GOL AEK, înscrie Kutesa

1-2, min 66 - GOL AEK, Vida reduce din diferență cu o lovitură de cap deviată de Screciu

0-2, min 59 - GOL CRAIOVA! Acțiune plecată din jumătatea Craiovei, Cicâldău pornește de la 60 de metri de poarta adversă, face un schimb de pase cu Al Hamlawi, trece de un adversar și înscrie de la marginea careului!

0-1, min 30 - GOL CRAIOVA! Baiaram deschide scorul! Jucătorul oltenilor trimite în plasă mingea respinsă de Strakosha la șutul lui Etim

Echipe de start:

  • AEK Atena: Strakosha - Rota, Vida, Filipe Relvas, Pilios - Pineda, R. Marin, Mantalos, Pereyra - Koita, Jovic
  • Rezerve: Angelopoulos, Brignoli, Grujić, Kutesa, Eliasson, Penrice, Kosidis, Chrysopoulos
  • Antrenor: Marko Nikolic
  • U Craiova: Isenko - Romanchuk, Screciu, Badelj - Teles, Mekvabishvili, Cicâldău, Bancu - Etim, Al Hamlawi, Baiaram
  • Rezerve: Lung, Popescu, Ștefan, Crețu, Houri, Mora, Mogoș, Stevanović, Băsceanu, Matei, Muntean, Nsimba
  • Antrenor: Filipe Coelho
  • Stadion: AEK Arena
  • Arbitru: Giorgi Kruashvili (Georgia), Asistenți: Levan Varamishvili, Giorgi Elikashvili (Georgia), VAR: Sören Storks (Germania), AVAR: Aleko Aptsiauri (Georgia)

Știrea inițială

După 5 meciuri disputate în Conference League, Universitatea Craiova ocupă locul 23, cu 7 puncte obținute.

Formația pregătită de Filipe Coelho a obținut două victorii (1-0 cu Rapid Viena și Mainz), un egal (1-1 cu Noah) și două înfrângeri (0-2 cu Rakow și 1-2 cu Sparta Praga).

Echipa la care joacă Răzvan Marin a avut un parcurs mai bun în cupele europene. AEK Atena se află pe locul 4, cu 10 puncte acumulate.

Grecii au obținut 3 victorii (6-0 cu Aberdeen, 1-0 cu Fiorentina și 2-1 cu Samsunspor), un egal (1-1 cu Shamrock Rovers) și o înfrângere (1-3 cu Celje).

Filipe Coelho: „Nu este o idee bună să venim aici pentru a încerca să remizăm”

Filipe Coelho, antrenorul Universității Craiova, a declarat că își dorește victoria în fața lui AEK Atena și că echipa sa nu trebuie să joace pentru a obține un egal.

„Cu siguranță va fi un meci dificil împotriva unei echipe care, în ultimele 11 meciuri, a obținut 10 victorii și 1 egal. Dar mâine va fi, în același timp, o mare provocare pentru noi, pentru a vedea cum ne descurcăm în deplasare împotriva unei echipe bune.

În Conference League putem concura împotriva unor echipe foarte bune. Cred că am jucat foarte bine împotriva echipelor puternice.

Acum avem o nouă provocare împotriva unei echipe foarte, foarte bune, dar de data aceasta în deplasare.

Așadar, vom da tot ce avem mai bun, ca de obicei. Dar astfel de meciuri ajută cu siguranță echipa să devină mai puternică. Întotdeauna învățăm.

Cred că nu este o idee bună să venim aici pentru a încerca să remizăm. Vom da tot ce avem mai bun și la finalul meciului vom vedea dacă vom câștiga, dacă vom remiza sau dacă vom pierde.

Nu vom juca pentru a remiza, asta este clar pentru mine. Dacă jucăm pentru a remiza, cel mai probabil vom pierde.

În fotbal, șansele sunt întotdeauna 50-50, de aceea ne place fotbalul. Nu câștigăm niciodată meciul înainte de a juca și nici nu pierdem meciul înainte de a juca.

Trebuie să jucăm, trebuie să concurăm, desigur că vom juca împotriva celei mai puternice echipe, dar vom încerca să dăm tot ce avem mai bun”, a declarat Filipe Coelho la conferința de presă.

Marko Nikolic: „Meciul va fi 50-50

Deși formația sa traversează o formă foarte bună, Nikolic nu subestimează Universitatea Craiova și vrea concentrare maximă din partea elevilor săi.

„Mai avem două meciuri înainte de Crăciun. Echipa este într-o formă foarte bună, cu 11 victorii în 12 meciuri și egalul cu Shamrock.

Am reușit să avansăm în faza următoare, dar este important să câștigăm mâine pentru a ne califica direct în optimile de finală. Meciul nu va fi ușor, avem câteva absențe. Jucătorii trebuie să se unească ca un pumn. Ne așteptăm la un stadion plin, cu tensiune și atmosferă pozitivă.

Jucăm împotriva unei echipe serioase. Vom avea o misiune foarte dificilă, ei sunt o echipă care joacă cu trei portari, mizează pe contraatac și are posesia mingii.

Va fi 50-50 și trebuie să avem concentrare, atenție și energie maximă. Trebuie să jucăm cel mai bun fotbal al nostru. Mâine nu este o sărbătoare sau o petrece, va fi o bătălie”, a transmis Nikolic la conferință, potrivit gazzetta.gr.

Galerie foto (8 imagini)

U Craiova - Sparta Praga. FOTO FB U Craiova (1).jpg U Craiova - Sparta Praga. FOTO FB U Craiova (2).jpg U Craiova - Sparta Praga. FOTO FB U Craiova (3).jpg U Craiova - Sparta Praga. FOTO FB U Craiova (4).jpg U Craiova - Sparta Praga. FOTO FB U Craiova (5).jpg
+8 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

„O decizie foarte proastă” Cristi Săpunaru regretă tensiunile avute cu Victor Pițurcă și refuzul de a mai juca la națională
Nationala
11:15
„O decizie foarte proastă” Cristi Săpunaru regretă tensiunile avute cu Victor Pițurcă și refuzul de a mai juca la națională
Citește mai mult
„O decizie foarte proastă” Cristi Săpunaru regretă tensiunile avute cu Victor Pițurcă și refuzul de a mai juca la națională
Și-a anunțat demisia de la ANS  Președintele Agenției Naționale pentru Sport renunță la funcție » Care e motivul
Diverse
10:52
Și-a anunțat demisia de la ANS Președintele Agenției Naționale pentru Sport renunță la funcție » Care e motivul
Citește mai mult
Și-a anunțat demisia de la ANS  Președintele Agenției Naționale pentru Sport renunță la funcție » Care e motivul

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

După o noapte de discuții, liderii UE au renunțat la varianta activelor rusești și vor ajuta altfel Ucraina / Moscova a reacționat imediat: „O mare lovitură pentru eșuata Ursula”
După o noapte de discuții, liderii UE au renunțat la varianta activelor rusești și vor ajuta altfel Ucraina / Moscova a reacționat imediat: „O mare lovitură pentru eșuata Ursula”
După o noapte de discuții, liderii UE au renunțat la varianta activelor rusești și vor ajuta altfel Ucraina / Moscova a reacționat imediat: „O mare lovitură pentru eșuata Ursula”
AEK Atena Razvan Marin u craiova conference league
Știrile zilei din sport
„Un Rolex cadou pentru Lipă” Ca să fie siguri că iau prime, oameni din Federația de Canotaj au strâns bani pentru a lua cadouri de lux șefilor
Special
09:29
„Un Rolex cadou pentru Lipă” Ca să fie siguri că iau prime, oameni din Federația de Canotaj au strâns bani pentru a lua cadouri de lux șefilor
Citește mai mult
„Un Rolex cadou pentru Lipă” Ca să fie siguri că iau prime, oameni din Federația de Canotaj au strâns bani pentru a lua cadouri de lux șefilor
FCSB și Rapid nu vor Liga 1 cu 12 echipe Becali și Angelescu atacă planul lui Gino Iorgulescu: „De ce vorbește degeaba?!”
Superliga
13:22
FCSB și Rapid nu vor Liga 1 cu 12 echipe Becali și Angelescu atacă planul lui Gino Iorgulescu: „De ce vorbește degeaba?!”
Citește mai mult
FCSB și Rapid nu vor Liga 1 cu 12 echipe Becali și Angelescu atacă planul lui Gino Iorgulescu: „De ce vorbește degeaba?!”
Toți turcii îl vor pe Akdag Alt club mare din Super Lig e gata să-l transfere în ianuarie pe stoperul dorit la naționala României
Stranieri
13:15
Toți turcii îl vor pe Akdag Alt club mare din Super Lig e gata să-l transfere în ianuarie pe stoperul dorit la naționala României
Citește mai mult
Toți turcii îl vor pe Akdag Alt club mare din Super Lig e gata să-l transfere în ianuarie pe stoperul dorit la naționala României
Prima lui Marin a crescut într-o clipă! FOTO. Ce a făcut patronul lui AEK Atena în vestiar după victoria în fața Craiovei
Conference League
11:55
Prima lui Marin a crescut într-o clipă! FOTO. Ce a făcut patronul lui AEK Atena în vestiar după victoria în fața Craiovei
Citește mai mult
Prima lui Marin a crescut într-o clipă! FOTO. Ce a făcut patronul lui AEK Atena în vestiar după victoria în fața Craiovei
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:55
„Mai bine mă abțin” Motivul pentru care MM Stoica a refuzat să comenteze premiul primit de Steaua la gala CSA: „Aș avea multe de spus”
„Mai bine mă abțin” Motivul pentru care MM Stoica a refuzat să comenteze premiul primit de Steaua la gala CSA: „Aș avea multe de spus”
19:19
„Baronul Deltei”, lângă Hagi! FOTO. Fanii Farului au luat foc și au boicotat ultima acțiune » Ce personaj controversat din politică a fost prezent
„Baronul Deltei”, lângă Hagi! FOTO. Fanii Farului au luat foc și au boicotat ultima acțiune » Ce personaj controversat din politică a fost prezent
17:54
Pas uriaș pentru noul stadion Dinamo FOTO. CNI a aprobat planul de cofinanțare a arenei » Când ar putea începe lucrările
Pas uriaș pentru noul stadion Dinamo FOTO. CNI a aprobat planul de cofinanțare a arenei » Când ar putea începe lucrările
20:02
LIVE FC Botoșani - CFR Cluj, în etapa #21 din Liga 1 » Deschidere rapidă de scor
LIVE FC Botoșani - CFR Cluj , în etapa #21 din Liga 1 » Deschidere rapidă de scor
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
Top stiri din sport
„Vreau să fac o plângere la UEFA!” Emil Grădinescu, furios după AEK - U Craiova: „Nu e în regulă!” » Ce l-a nemulțumit pe comentatorul TV
Conference League
13:18
„Vreau să fac o plângere la UEFA!” Emil Grădinescu, furios după AEK - U Craiova: „Nu e în regulă!” » Ce l-a nemulțumit pe comentatorul TV
Citește mai mult
„Vreau să fac o plângere la UEFA!” Emil Grădinescu, furios după AEK - U Craiova: „Nu e în regulă!” » Ce l-a nemulțumit pe comentatorul TV
Blestemul „2-0” Eliminarea șocantă a Craiovei din Conference intră pe lista marilor coșmaruri europene ale echipelor românești
Conference League
09:52
Blestemul „2-0” Eliminarea șocantă a Craiovei din Conference intră pe lista marilor coșmaruri europene ale echipelor românești
Citește mai mult
Blestemul „2-0” Eliminarea șocantă a Craiovei din Conference intră pe lista marilor coșmaruri europene ale echipelor românești
Hațegan, la un pas de CM 2026 Arbitrul român a fost inclus de FIFA pe o listă importantă » Pe ea apare și o arbitră din România
Campionatul Mondial
11:42
Hațegan, la un pas de CM 2026 Arbitrul român a fost inclus de FIFA pe o listă importantă » Pe ea apare și o arbitră din România
Citește mai mult
Hațegan, la un pas de CM 2026 Arbitrul român a fost inclus de FIFA pe o listă importantă » Pe ea apare și o arbitră din România
CFR Cluj, probleme cu licența Iuliu Mureșan: „Există pericolul insolvenței! De-asta am fost chemat la echipă” » Cum ar putea ajuta Louis Munteanu
Superliga
11:00
CFR Cluj, probleme cu licența Iuliu Mureșan: „Există pericolul insolvenței! De-asta am fost chemat la echipă” » Cum ar putea ajuta Louis Munteanu
Citește mai mult
CFR Cluj, probleme cu licența Iuliu Mureșan: „Există pericolul insolvenței! De-asta am fost chemat la echipă” » Cum ar putea ajuta Louis Munteanu

Echipe/Competiții

fcsb 57 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 24 rapid 25 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi 1 uta arad 2 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
19.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share