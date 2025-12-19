U Craiova e out! Oltenii pierd incredibil cu AEK Atena la ultima fază și RATEAZĂ calificarea în primăvara europeană!

Universitatea Craiova a pierdut cu AEK Atena, în deplasare, 2-3 în ultimul meci din grupa XXL din Conference League.

Oltenii sunt astfel eliminați din a treia competiție europeană, fiind prima echipă sub linie!

Universitatea Craiova avea nevoie de un rezultat pozitiv în această seară pentru a putea obține o calificare istorică în primăvara europeană, dar nu a reușit să-l bifeze, deși a condus cu 2-0.

De cealaltă parte, AEK Atena, formația la care evoluează Răzvan Marin, avea deja asigurat un loc în primele 24 de echipe, care permite calificarea în fazele eliminatorii.

Rezultatele Universității Craiova în Conference League

Rakow - U Craiova 2-0

2-0 U Craiova - FC Noah 1-1

- FC Noah 1-1 Rapid Viena - U Craiova 0-1

0-1 U Craiova - FSV Mainz 05 1-0

- FSV Mainz 05 1-0 U Craiova - Sparta Praga 1-2

- Sparta Praga 1-2 AEK Atena - U Craiova 3-2

Clasamentul grupei Conference League

Poziție/Echipă Meciuri Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Strasbourg 6 16 2. Rakow 6 14 3. AEK Atena 6 16 4. Sparta Praga 6 13 5. Rayo Vallecano 6 13 6. Shaktar 6 13 7. Mainz 6 13 8. AEK Larnaca 6 12 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. Lausanne 6 11 10. Crystal Palace 6 10 11. Lech Poznan 6 10 12. Samsunspor 6 10 13. Celje 6 10 14. AZ Alkmaar 6 10 15. Fiorentina 6 9 16. Rijeka 6 9 17. Jagiellonia 6 9 18. Omonia 6 8 19. Noah 6 8 20. Drita 6 8 21. KuPS 6 7 22. Shkendija 6 7 23. Zrinjski 6 7 24. Sigma Olomouc 6 7 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. U Craiova 6 7 26. Lincoln Red Imps 6 7 27. Dinamo Kiev 6 6 28. Legia 6 6 29. Slovan Bratislava 6 6 30. Breidablik 6 5 31. Shamrock Rovers 6 4 32. Hacken 6 3 33. Hamrun 6 3 34. Shelbourne 6 2 35. Aberdeen 6 2 36. Rapid Viena 6 1

AEK Atena - U Craiova 3-2

3-2, min 90+15, Jovic marchează dintr-un penalty acordat cu intervenția VAR, la ultima fază a meciului, după faultul în careu al lui Houri

2-2, min. 90+8 - GOL AEK, înscrie Kutesa

1-2, min 66 - GOL AEK, Vida reduce din diferență cu o lovitură de cap deviată de Screciu

0-2, min 59 - GOL CRAIOVA! Acțiune plecată din jumătatea Craiovei, Cicâldău pornește de la 60 de metri de poarta adversă, face un schimb de pase cu Al Hamlawi, trece de un adversar și înscrie de la marginea careului!

0-1, min 30 - GOL CRAIOVA! Baiaram deschide scorul! Jucătorul oltenilor trimite în plasă mingea respinsă de Strakosha la șutul lui Etim

Echipe de start:

AEK Atena: Strakosha - Rota, Vida, Filipe Relvas, Pilios - Pineda, R. Marin, Mantalos, Pereyra - Koita, Jovic

Strakosha - Rota, Vida, Filipe Relvas, Pilios - Pineda, R. Marin, Mantalos, Pereyra - Koita, Jovic Rezerve : Angelopoulos, Brignoli, Grujić, Kutesa, Eliasson, Penrice, Kosidis, Chrysopoulos

: Angelopoulos, Brignoli, Grujić, Kutesa, Eliasson, Penrice, Kosidis, Chrysopoulos Antrenor : Marko Nikolic

: Marko Nikolic U Craiova : Isenko - Romanchuk, Screciu, Badelj - Teles, Mekvabishvili, Cicâldău, Bancu - Etim, Al Hamlawi, Baiaram

: Isenko - Romanchuk, Screciu, Badelj - Teles, Mekvabishvili, Cicâldău, Bancu - Etim, Al Hamlawi, Baiaram Rezerve : Lung, Popescu, Ștefan, Crețu, Houri, Mora, Mogoș, Stevanović, Băsceanu, Matei, Muntean, Nsimba

: Lung, Popescu, Ștefan, Crețu, Houri, Mora, Mogoș, Stevanović, Băsceanu, Matei, Muntean, Nsimba Antrenor : Filipe Coelho

: Filipe Coelho Stadion : AEK Arena

: AEK Arena Arbitru: Giorgi Kruashvili (Georgia), Asistenți: Levan Varamishvili, Giorgi Elikashvili (Georgia), VAR: Sören Storks (Germania), AVAR: Aleko Aptsiauri (Georgia)

Știrea inițială

După 5 meciuri disputate în Conference League, Universitatea Craiova ocupă locul 23, cu 7 puncte obținute.

Formația pregătită de Filipe Coelho a obținut două victorii (1-0 cu Rapid Viena și Mainz), un egal (1-1 cu Noah) și două înfrângeri (0-2 cu Rakow și 1-2 cu Sparta Praga).

Echipa la care joacă Răzvan Marin a avut un parcurs mai bun în cupele europene. AEK Atena se află pe locul 4, cu 10 puncte acumulate.

Grecii au obținut 3 victorii (6-0 cu Aberdeen, 1-0 cu Fiorentina și 2-1 cu Samsunspor), un egal (1-1 cu Shamrock Rovers) și o înfrângere (1-3 cu Celje).

Filipe Coelho: „Nu este o idee bună să venim aici pentru a încerca să remizăm”

Filipe Coelho, antrenorul Universității Craiova, a declarat că își dorește victoria în fața lui AEK Atena și că echipa sa nu trebuie să joace pentru a obține un egal.

„Cu siguranță va fi un meci dificil împotriva unei echipe care, în ultimele 11 meciuri, a obținut 10 victorii și 1 egal. Dar mâine va fi, în același timp, o mare provocare pentru noi, pentru a vedea cum ne descurcăm în deplasare împotriva unei echipe bune.

În Conference League putem concura împotriva unor echipe foarte bune. Cred că am jucat foarte bine împotriva echipelor puternice.

Acum avem o nouă provocare împotriva unei echipe foarte, foarte bune, dar de data aceasta în deplasare.

Așadar, vom da tot ce avem mai bun, ca de obicei. Dar astfel de meciuri ajută cu siguranță echipa să devină mai puternică. Întotdeauna învățăm.

Cred că nu este o idee bună să venim aici pentru a încerca să remizăm. Vom da tot ce avem mai bun și la finalul meciului vom vedea dacă vom câștiga, dacă vom remiza sau dacă vom pierde.

Nu vom juca pentru a remiza, asta este clar pentru mine. Dacă jucăm pentru a remiza, cel mai probabil vom pierde.

În fotbal, șansele sunt întotdeauna 50-50, de aceea ne place fotbalul. Nu câștigăm niciodată meciul înainte de a juca și nici nu pierdem meciul înainte de a juca.

Trebuie să jucăm, trebuie să concurăm, desigur că vom juca împotriva celei mai puternice echipe, dar vom încerca să dăm tot ce avem mai bun”, a declarat Filipe Coelho la conferința de presă.

Marko Nikolic: „Meciul va fi 50-50 ”

Deși formația sa traversează o formă foarte bună, Nikolic nu subestimează Universitatea Craiova și vrea concentrare maximă din partea elevilor săi.

„Mai avem două meciuri înainte de Crăciun. Echipa este într-o formă foarte bună, cu 11 victorii în 12 meciuri și egalul cu Shamrock.

Am reușit să avansăm în faza următoare, dar este important să câștigăm mâine pentru a ne califica direct în optimile de finală. Meciul nu va fi ușor, avem câteva absențe. Jucătorii trebuie să se unească ca un pumn. Ne așteptăm la un stadion plin, cu tensiune și atmosferă pozitivă.

Jucăm împotriva unei echipe serioase. Vom avea o misiune foarte dificilă, ei sunt o echipă care joacă cu trei portari, mizează pe contraatac și are posesia mingii.

Va fi 50-50 și trebuie să avem concentrare, atenție și energie maximă. Trebuie să jucăm cel mai bun fotbal al nostru. Mâine nu este o sărbătoare sau o petrece, va fi o bătălie” , a transmis Nikolic la conferință, potrivit gazzetta.gr.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport