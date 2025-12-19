Hațegan, la un pas de CM 2026 Arbitrul român a fost inclus de FIFA pe o listă importantă » Pe ea apare și o arbitră din România

Ovidiu Hațegan (45 de ani) se numără printre arbitrii VAR preselectați de FIFA pentru Campionatul Mondial din 2026.

Pe lângă arbitrii VAR de sex masculin preselectați, FIFA a făcut o listă cu arbitri de sex feminin pentru Cupa Mondială de fotbal feminin din 2027.

Arbitrele pot activa și la turneul masculin, iar pe listă se află și o româncă.

Campionatul Mondial din 2026 se va desfășura în perioada 11 iunie - 19 iulie, în SUA, Mexic și Canada.

Ovidiu Hațegan și Cristina Trandafir, preselectați pentru Campionatul Mondial din 2026

Arbitrii video preselectați pentru Campionatul Mondial din 2026 vor participa la seminare desfășurate între lunile ianuarie și februarie în cadrul confederațiilor lor, pentru a se pregăti pentru turneul final.

Hațegan figurează pe lista FIFA a arbitrilor VAR preselectați pentru turneul final.

În urmă cu câteva zile, Istvan Kovas a fost inclus pe lista lărgită a „centralilor” ce vor putea conduce meciuri la Cupa Mondială din 2026.

Tot în cazul oficialilor VAR, FIFA a preselectat și arbitri de sex feminin pentru Cupa Mondială feminină din 2027, care sunt eligibili și pentru turneul masculin.

Arbitra română Cristina Trandafir se află și ea pe această listă.

Lista arbitrilor VAR preselectați de FIFA:

AFC: Shaun Evans (AUS), Fu Ming (CHN), Jumpei Iida (JPN), Kim Woosung (KOR), Abdullah Alshehri (KSA), Abdullah Jamali (KUW), Khamis Al-Marri (QAT), Muhammad Bin Jahari (SIN), Sivakorn Pu-Udom (THA), Obaid Mohammed (UAE), Firdavs Norsafarov (UZB)

CAF: Lahlou Benbraham (ALG), Mahmoud Ashour (EGY), Hamza El Fariq (MAR), Abongile Tom (RSA), Dorsaf Ganouati (TUN), Haythem Guirat (TUN)

CONCACAF: Benjamin Whitty (CAY), Yasith Monge (CRC), Benjamín Pineda (CRC), Daneon Parchment (JAM), Adonai Escobedo (MEX), Oscar Macias Romo (MEX), Erick Miranda (MEX), Guillermo Pacheco (MEX), Ismael Cornejo (SLV), Allen Chapman (USA), Joe Dickerson (USA), Edvin Jurisevic (USA), Chris Penso (USA), Armando Villarreal (USA)

CONMEBOL: Hernan Mastrangelo (ARG), Silvio Trucco (ARG), Rodolpho Toski (BRA), Rodrigo Carvajal (CHI), Juan Lara (CHI), Heider Castro (COL), Nicolas Gallo (COL), David Rodriguez (COL), Carlos Orbe (ECU), Derlis Lopez (PAR), Ulises Mereles (PAR), Antonio Garcia (URU), Leodan Gonzalez (URU), Juan Soto (VEN)

Hernan Mastrangelo (ARG), Silvio Trucco (ARG), Rodolpho Toski (BRA), Rodrigo Carvajal (CHI), Juan Lara (CHI), Heider Castro (COL), Nicolas Gallo (COL), David Rodriguez (COL), Carlos Orbe (ECU), Derlis Lopez (PAR), Ulises Mereles (PAR), Antonio Garcia (URU), Leodan Gonzalez (URU), Juan Soto (VEN) UEFA: Manuel Schuettengruber (AUT), Bram Van Driessche (BEL), Ivan Bebek (CRO), Jarred Gillett (ENG), Carlos Del Cerro Grande (ESP), Alejandro Hernandez (ESP), Jerome Brisard (FRA), Willy Delajod (FRA), Bastian Dankert (GER), Angelos Evangelou (GRE), Marco Di Bello (ITA), Marco Guida (ITA), Rob Dieperink (NED), Dennis Higler (NED), Tomasz Kwiatkowski (POL), Piotr Lasyk (POL), André Narciso (POR), Ovidiu Hațegan (ROU), Momcilo Markovic (SRB), Fedayi San (SUI)

Lista arbitrelor VAR preselectate de FIFA:

AFC: Kate Jacewicz (AUS), Lara Lee (AUS), Casey Reibelt (AUS), Law Bik Chi (HKG), Abirami Apbai Naidu (SIN), Edita Mirabidova (UZB)

CAF: Maria Rivet (MRI), Salima Mukansanga (RWA), Letticia Viana (SWZ)

CONCACAF: Marianela Araya (CRC), Katia Garcia (MEX), Diana Perez (MEX), Tatiana Guzman (NCA), Ekaterina Koroleva (USA)

CONMEBOL: Salome Di Iorio (ARG), Daiane Muniz (BRA), Charly Deretti Straub (BRA), Maria Daza (COL), Susana Corella (ECU), Zulma Quinonez (PAR), Milagros Arruela (PER), Stefanie Escobar (VEN)

Salome Di Iorio (ARG), Daiane Muniz (BRA), Charly Deretti Straub (BRA), Maria Daza (COL), Susana Corella (ECU), Zulma Quinonez (PAR), Milagros Arruela (PER), Stefanie Escobar (VEN) UEFA: Emanuela Rusta (ALB), Jana Adamkova (CZE), Katrin Rafalski (GER), Katalin Kulcsar (HUN), Eszter Urban (HUN), Catarina Campos (POR), Cláudia Ribeiro (POR), Cristina Trandafir (ROU), Jelena Cvetković (SRB)

Cum arată grupele Mondialului

Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Mexic Canada Brazilia SUA Africa de Sud Europa A Maroc Paraguay Coreea de Sud Qatar Haiti Australia Europa D Elveția Scoția Europa C / România Grupa E Grupa F Grupa G Grupa H Germania Olanda Belgia Spania Curacao Japonia Egipt Capul Verde Coasta de Fildeș Europa B Iran Arabia Saudită Ecuador Tunisia Noua Zeelandă Uruguay Grupa I Grupa J Grupa K Grupa L Franța Argentina Portugalia Anglia Senegal Algeria Baraj 1 Croația Baraj 2 Austria Uzbekistan Ghana Norvegia Iordania Columbia Panama

Europa A: Italia, Irlanda de Nord, Țara Galilor, Bosnia

Europa B: Ucraina, Polonia, Suedia, Albania

Europa C: Turcia, ROMÂNIA, Slovacia, Kosovo

Europa D: Danemarca, Cehia, Irlanda, Macedonia de Nord

Baraj 1: RD Congo, Jamaica, Noua Caledonie

Baraj 2: Irak, Bolivia, Surinam

