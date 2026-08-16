Dă vina pe Musi Victor Angelescu, prima reacție după criza de nervi a lui Daniel Pancu: „Știe ce trebuie să facă”

RAPID - DINAMO 0-1. Victor Angelescu (41 de ani), președintele giuleștenilor, a reacționat după ieșirea nervoasă a lui Daniel Pancu (48 de ani).

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Pancu a fost eliminat în minutul 53 al partidei, în urma unei crize de nervi la adresa lui Horațiu Feșnic, care a întrerupt jocul pe un atac pozițional al giuleștenilor.

Alexandru Musi era căzut pe gazon, iar „centralul” partidei a făcut semn echipei medicale să intre pentru a-i acorda îngrijiri fotbalistului de la Dinamo.

RAPID - DINAMO 0-1 . Victor Angelescu, prima reacție după ieșirea lui Daniel Pancu

Angelescu a dat vina pe Musi pentru reacția antrenorului său.

„Feșnic nu ar fi trebuit să oprească meciul. Din tribune s-a văzut că Musi a venit la marginea terenului, şi-a dat cu spray, apoi s-a întors 3 metri pe teren și s-a întins pe jos. Noi eram în atac. Nu era lovitură la cap ca să oprească meciul.

Dacă antrenorul intră pe teren, e eliminat. Cred că putea fi evitat, nu trebuia să oprească meciul. Putea să îi spună al patrulea oficial că Musi a intrat intenționat pe teren.

Cred că Horațiu Feșnic a arbitrat bine, nu putem spune că a influențat jocul. E un derby, cred că în acele momente îi dominam.

Știm că Daniel Pancu e un antrenor vulcanic, probabil se putea abține, dar e un moment greu. E o pierdere, dar Daniel Pancu știe ce trebuie să facă. E frustrant pentru că nu trebuia să fie oprit jocul”, a declarat Victor Angelescu la Digi Sport.

Victor Angelescu: „O dezamăgire extrem de mare”

Președintele Rapidului s-a declarat mulțumit de jocul giuleștenilor, însă a evidențiat problemele echipei la finalizare.

„E o dezamăgire mare, dar ăsta e fotbalul. E greu într-un derby să nu aibă nicio ocazie. Au dat gol la prima ocazie, iar noi am avut ocazii mari. Până la urmă, ca joc sunt mulțumit. Am arătat mai bine, ne-am creat ocazii, un fotbal bun, dar dacă nu dăm gol din patru ocazii într-un derby, ocaziile se răzbună.

Nu știu dacă se schimbă sau nu. Pentru noi important în acest moment e jocul. Cred că am făcut un joc bun, mai ales într-un derby. Urmează un meci important la Ploiești, un alt derby. Nu am ce să le reproșez jucătorilor, în afară de faptul că nu marcăm”, a mai spus Angelescu.

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