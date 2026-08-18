Merge David Popovici în Rusia? VIDEO. Cuvintele repetate de înotătorul român când a fost întrebat despre invitația lui Kornev

David Popovici (21 de ani), campion olimpic și mondial la natație, a negat că ar fi primit o invitație din partea rusului Egor Kornev (22 de ani) pentru a merge în Rusia.

Declarația a venit la câteva zile după finala spectaculoasă de 100 de metri liber de la Campionatele Europene de la Paris.

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După finala câștigată de Popovici în 46,56 secunde, cu 18 sutimi în fața lui Kornev, cei doi au avut o discuție despre mașini.

Rusul a povestit ulterior că i-ar fi propus lui Popovici să vină în Rusia, unde urma să-i arate „cum trebuie să conduci”.

Merge David Popovici în Rusia? „Nu am primit nicio invitație”

Întrebat despre declarațiile lui Kornev, Popovici a fost categoric: „Nu am primit nicio invitație. Nu, nu, nu am primit”.

Înotătorul român a repetat același răspuns în momentul în care a fost întrebat dacă ar merge în Rusia.

Popovici nu este la prima interacțiune de acest tip cu unul dintre marii săi rivali.

În această vară, românul l-a primit în România pe Pan Zhanle, deținătorul recordului mondial la 100 m liber, iar cei doi s-au pregătit împreună înaintea Europenelor de la Paris.

Ce a declarat Kornev că i-a transmis lui Popovici după cursă:

„I-am spus: «Vino în Rusia». I-am zis: «Voi acolo conduceți repede pe drum drept? O să-ți arăt eu cum trebuie să conduci. Păi, așa, ca să nu te relaxezi nici măcar un pic».

I-am zis: «O să te întâmpin, o să te cazăm, o să ne plimbăm împreună»” , a declarat Kornev, citat de gsp.ro.

FOTO. Aur pentru David Popovici la 100 m liber de la Campionatele Europene de Natație de la Paris

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