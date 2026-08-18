Merge David Popovici în Rusia? VIDEO. Cuvintele repetate de înotătorul român când a fost întrebat despre invitația lui Kornev +29 foto
David Popovici (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
Înot

Merge David Popovici în Rusia? VIDEO. Cuvintele repetate de înotătorul român când a fost întrebat despre invitația lui Kornev

alt-text Ionuț Cojocaru , Raed Krishan (video&foto)
alt-text Publicat: 18.08.2026, ora 12:47
alt-text Actualizat: 18.08.2026, ora 12:48
  • David Popovici (21 de ani), campion olimpic și mondial la natație, a negat că ar fi primit o invitație din partea rusului Egor Kornev (22 de ani) pentru a merge în Rusia.
  • Declarația a venit la câteva zile după finala spectaculoasă de 100 de metri liber de la Campionatele Europene de la Paris.
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După finala câștigată de Popovici în 46,56 secunde, cu 18 sutimi în fața lui Kornev, cei doi au avut o discuție despre mașini.

Rusul a povestit ulterior că i-ar fi propus lui Popovici să vină în Rusia, unde urma să-i arate „cum trebuie să conduci”.

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Merge David Popovici în Rusia? „Nu am primit nicio invitație”

Întrebat despre declarațiile lui Kornev, Popovici a fost categoric: „Nu am primit nicio invitație. Nu, nu, nu am primit”.

Înotătorul român a repetat același răspuns în momentul în care a fost întrebat dacă ar merge în Rusia.

Popovici nu este la prima interacțiune de acest tip cu unul dintre marii săi rivali.

În această vară, românul l-a primit în România pe Pan Zhanle, deținătorul recordului mondial la 100 m liber, iar cei doi s-au pregătit împreună înaintea Europenelor de la Paris.

Ce a declarat Kornev că i-a transmis lui Popovici după cursă:

„I-am spus: «Vino în Rusia». I-am zis: «Voi acolo conduceți repede pe drum drept? O să-ți arăt eu cum trebuie să conduci. Păi, așa, ca să nu te relaxezi nici măcar un pic».

I-am zis: «O să te întâmpin, o să te cazăm, o să ne plimbăm împreună»”, a declarat Kornev, citat de gsp.ro.

FOTO. Aur pentru David Popovici la 100 m liber de la Campionatele Europene de Natație de la Paris

David Popovici, finala de 100m liber FOTO Raed KrishanGOLAZO (18).jpeg
David Popovici, finala de 100m liber FOTO Raed KrishanGOLAZO (18).jpeg

Galerie foto (29 imagini)

David Popovici, încălzire înainte de finala de 100m liber FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro David Popovici, încălzire înainte de finala de 100m liber FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro David Popovici, încălzire înainte de finala de 100m liber FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro David Popovici, încălzire înainte de finala de 100m liber FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro David Popovici, încălzire înainte de finala de 100m liber FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro
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