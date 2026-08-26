„N-ar trebui să o facă!” Legendarul John McEnroe nu e de acord cu hotărârea Soranei Cîrstea înaintea turneului de la US Open

Într-un dialog exclusiv cu GOLAZO.ro, John McEnroe (67 de ani) vorbește despre iminenta participare a Soranei Cârstea la US Open și despre decizia ei de a se retrage din tenis.

Turneul de Mare Șlem US Open se desfășoară între 24 august și 13 septembrie, la New York. Va putea fi vizionat pe Eurosport și pe platforma HBO Max.

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Sorana Cîrstea va juca, în cazul în care își va menține decizia de a se retrage la sfârșitul anului din circuitul WTA, ultimul ei US Open din carieră.

Jucătoarea noastră, care va fi cap de serie numărul 16 sau 17, își va afla mâine adversara din primul tur.

John McEnroe: „Nu știu dacă ar trebui să se retragă”

GOLAZO.ro a stat de vorbă cu unul dintre cei mai mari jucători ai tuturor timpurilor, inconfundabilul John McEnroe, acum expert Eurosport, pentru a afla dacă Sorana poate face un turneu excelent, precum cel de la Roland Garros, acolo unde a ajuns în faza sferturilor de finală. De altfel, Sorana a ajuns și la US Open în primele opt jucătoare, în anul 2023.

Bună ziua, domnule McEnroe. Sorana a intrat în top 20 WTA pentru prima dată după vârsta de 36 de ani și joacă în prezent un tenis extrem de dezinvolt, fără rețineri, după ce a anunțat că se retrage. Cât de puternică este ca armă această libertate mentală de a «juca fără presiune, ca și cum nu ai avea nimic de pierdut» în această fază a carierei?

Salut. Uite, Sorana nu știu dacă ar trebui, la cum joacă, să se retragă. Sigur, e foarte important să ai liniștea mentală necesară pentru a juca meciuri importante. Ea pare că și-a luat singură această apăsare a rezultatelor cu decizia luată. Care poate fi schimbată, nu?



Sorana ne-a arătat în anul acesta că poate învinge pe oricine. Deci nu asta e o problemă, pentru că întotdeauna a avut un joc foarte solid. Constanța cu care-l punea în practică, pe teren, nu era întotdeauna la nivel înalt.

36 de ani și o lună avea Sorana Cârstea când a intrat în top 20 WTA, fiind cea mai vârstnică jucătoare care reușește această performanță în istoria circuitului feminin.

Da, le-a învins pe Ostapenko și Sabalenka la Roma în acest an, de exemplu. Ce poate face Cîrstea pentru a profita de acest elan – trecând de la statutul de jucătoare capabilă să producă o surpriză de proporții la cel de jucătoare care construiește pe baza acelui succes și poate avea un parcurs lung în turnee de Mare Șlem?

E o întrebare bună, dar Sorana cred că are 36, 37 de ani, dacă nu mă înșel. Prin urmare, intervine aspectul fizic. Poate ea să facă acest lucru, adică să învingă jucătoare bune, des? Pentru că asta îți trebuie pentru a câștiga un Grand Slam.



Da, am văzut-o la Cincinnati. Arăta foarte bine. A anunțat că se va retrage, cu excepția cazului în care s-a răzgândit între timp. Repet, după cum joacă acum, s-ar părea că n-ar trebui să o facă. Ea joacă încă suficient de bine încât să evolueze la un nivel extrem de ridicat, așa că nu știu dacă se va răzgândi.

Asta poate se datorează și «libertății» cu care evoluează?

Când ești în circuit de la fel de mult timp ca Sorana, ai văzut cam totul. Ai avut victorii mari, înfrângeri grele, accidentări, eșecuri, de toate. Așa că, într-un fel, joci ceva mai liber pentru că oamenii nu se mai așteaptă neapărat ca tu să ajungi în finala unui Grand Slam în această etapă a carierei. Acest lucru poate fi un avantaj uriaș.



Chestia amuzantă este că, atunci când ești mai tânăr, te gândești mereu la ce loc ocupi în clasament, ce înseamnă acest rezultat, unde vei fi peste șase luni. În cele din urmă, îți dai seama că asta este epuizant. Jucătorii mai în vârstă care continuă să aibă succes sunt, de obicei, cei care simplifică lucrurile. Nu își fac griji în fiecare secundă pentru puncte sau clasamente. Pur și simplu încearcă să joace un tenis bun.

John McEnroe: „E formidabilă, poate învinge pe oricine”

Nimeni nu înțelege mai bine decât dvs energia electrizantă și imprevizibilă a publicului de la New York. Sorana este o jucătoare intensă, care se hrănește cu atmosferele tensionate. Care e sfatul dvs pentru ea? Cum poate canaliza energia arenei „Arthur Ashe” într-un instinct de învingătoare, fără a lăsa intensitatea emoțională să degenereze în greșeli?

Asta diferă de la jucător la jucător, să știi. Ce funcționa pentru mine sigur nu ar funcționa pentru Sorana. Și invers. Ea a atins o maturitate în acest sport pe care-l practică de, probabil, vreo 25 de ani și știe cum să gestioneze astfel de situații.



Cred că pregătirea fizică este o problemă pentru fiecare jucător, mai ales când ai 36 de ani sau când ești Carlos Alcaraz, care nu a mai jucat de patru luni. Noaptea nu este la fel de cald ca în timpul zilei. Depinde mult de cine este adversarul. Toți acești factori contează, la fel ca și atmosfera.



Sigur, să nu fim tentați să credem că Sorana nu ar resimți, să zicem, presiunea unui sfert de finală la US Open pe „Arthur Ashe” doar pentru că a anunțat că se retrage. Ar fi o greșeală din partea noastră. Dar, sigur, în momentele delicate ale unui meci, să lovești mingea cu calmul care vine din ideea că viața există și după tenis, te poate ajuta enorm.

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Poate face un rezultat mare la US Open?

Din punctul meu de vedere, a realizat cam tot ce se putea și se descurcă excelent. Da, poate ajunge în fazele superioare, de ce nu?! E nevoie de puțin noroc și de ceva mai multă încredere în sine. Nu este ca și cum își va schimba stilul de joc în acest moment. Este o jucătoare formidabilă, așa că poate învinge pe oricine. Un rezultat mare la US Open ar fi un mod absolut extraordinar de a se retrage din activitate.

În competiția masculină avem o veste proastă, Sinner nu va participa, și una bună, Alcaraz va fi prezent. Cum se poate pregăti spaniolul, care nu a mai jucat aprilie, pentru a face față unui turneu de anvergura US Open? Pentru a încerca să își recâștige titlul?

Asta este ceea ce vrem cu toții să știm. Nu cred deloc că este o situație ideală să revii după ce nu ai mai jucat din aprilie, iar primul tău turneu să fie unul în formatul de cel mai bun din cinci seturi la US Open. Nu-mi pot imagina că acesta a fost planul.



Totuși, mă bucur, la fel ca toți fanii tenisului, că el joacă. Dacă cineva ar putea reuși o asemenea performanță, simți că el este omul potrivit care ar putea să o facă, însă va fi extrem de dificil să câștige turneul fără să fi jucat deloc meciuri oficiale înainte.



Pe de altă parte, el s-ar putea uita la situația lui și să spună: „Uite, sunt mult mai tânăr decât Novak, iar el nu joacă multe turnee și pur și simplu merge direct la Australian Open”.

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