L-a blocat pe Alexa Bătuse palma cu FCSB: „Azi eram antrenorul Stelei, dar el l-a întors pe Becali”

Dan Alexa (45 de ani) a vorbit despre momentul din 2018, când se înțelesese să semneze cu FCSB.

În prezent, Alexa a preluat Politehnica Timișoara, aflată acum în Liga 3, formație la care a evoluat și ca fotbalist.

Invitat la podcastul lui Mihai Morar, fostul mijlocaș al lui Dinamo, Rapid și Poli Timișoara, a dezvăluit că a fost la un pas s-o preia pe FCSB în 2019.

Dan Alexa, la un pas de FCSB: „Azi eram antrenorul Stelei, dar MM l-a întors pe Becali”

Deși se înțelesese cu Gigi Becali, Alexa susține că Mihai Stoica a fost cel care a blocat venirea sa.

„Eu am acceptat să antrenez. Azi eram antrenorul Stelei (n.r. - FCSB), dar, după două zile, MM Stoica l-a întors pe Gigi Becali pentru că nu avea încredere în mine. Și a venit antrenor Teja.

Era în 2019, promovasem cu Dunărea Călărași, eram în Liga 1 deja. Eram între tur și retur. Am și fost la Teia Sponte, am vorbit de vreo 4 ori. MM Stoica n-a avut încredere și asta a fost.

Sincer, după ce am văzut toată pleiada de antrenori care a urmat și toți pe același stereotip, chiar nu-mi pare rău că n-am mers acolo. Era foarte greu să nu pățesc la fel.

Ce fac Charalambous și Pintilii acum e minunat, pe cuvântul meu de onoare. Nu știu cum fac de joacă echipa și e și liniște”, a spus Dan Alexa la podcastul Fain & Simplu cu Mihai Morar.

Dan Alexa a preluat luna trecută Politehnica Timișoara, alături de care va încerca o nouă promovare în Liga 2, după ce reușită în această vară cu CS Tunari.

