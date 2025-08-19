L-a blocat pe Alexa Bătuse palma cu FCSB: „Azi eram antrenorul Stelei, dar el l-a întors pe Becali”
Dan Alexa
Superliga

L-a blocat pe Alexa Bătuse palma cu FCSB: „Azi eram antrenorul Stelei, dar el l-a întors pe Becali”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 19.08.2025, ora 10:11
alt-text Actualizat: 19.08.2025, ora 10:11
  • Dan Alexa (45 de ani) a vorbit despre momentul din 2018, când se înțelesese să semneze cu FCSB.
  • În prezent, Alexa a preluat Politehnica Timișoara, aflată acum în Liga 3, formație la care a evoluat și ca fotbalist.

Invitat la podcastul lui Mihai Morar, fostul mijlocaș al lui Dinamo, Rapid și Poli Timișoara, a dezvăluit că a fost la un pas s-o preia pe FCSB în 2019.

FCSB schimbă programul Acord cu rivala din Liga 1! Motivul pentru care au cerut inversarea meciurilor
Citește și
FCSB schimbă programul Acord cu rivala din Liga 1! Motivul pentru care au cerut inversarea meciurilor
Citește mai mult
FCSB schimbă programul Acord cu rivala din Liga 1! Motivul pentru care au cerut inversarea meciurilor

Dan Alexa, la un pas de FCSB: „Azi eram antrenorul Stelei, dar MM l-a întors pe Becali”

Deși se înțelesese cu Gigi Becali, Alexa susține că Mihai Stoica a fost cel care a blocat venirea sa.

„Eu am acceptat să antrenez. Azi eram antrenorul Stelei (n.r. - FCSB), dar, după două zile, MM Stoica l-a întors pe Gigi Becali pentru că nu avea încredere în mine. Și a venit antrenor Teja.

Era în 2019, promovasem cu Dunărea Călărași, eram în Liga 1 deja. Eram între tur și retur. Am și fost la Teia Sponte, am vorbit de vreo 4 ori. MM Stoica n-a avut încredere și asta a fost.

Sincer, după ce am văzut toată pleiada de antrenori care a urmat și toți pe același stereotip, chiar nu-mi pare rău că n-am mers acolo. Era foarte greu să nu pățesc la fel.

Ce fac Charalambous și Pintilii acum e minunat, pe cuvântul meu de onoare. Nu știu cum fac de joacă echipa și e și liniște”, a spus Dan Alexa la podcastul Fain & Simplu cu Mihai Morar.

Dan Alexa a preluat luna trecută Politehnica Timișoara, alături de care va încerca o nouă promovare în Liga 2, după ce reușită în această vară cu CS Tunari.

VIDEO „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

Cine transmite Aberdeen - FCSB Manșa tur a play-off-ului din Europa League NU se va vedea la TV
Europa League
19:11
Cine transmite Aberdeen - FCSB Manșa tur a play-off-ului din Europa League NU se va vedea la TV
Citește mai mult
Cine transmite Aberdeen - FCSB Manșa tur a play-off-ului din Europa League NU se va vedea la TV
Avertisment după derby Vedeta FCSB riscă să piardă postul de titular: „Trebuie să-și pună semne de întrebare acum”
Superliga
19:07
Avertisment după derby Vedeta FCSB riscă să piardă postul de titular: „Trebuie să-și pună semne de întrebare acum”
Citește mai mult
Avertisment după derby Vedeta FCSB riscă să piardă postul de titular: „Trebuie să-și pună semne de întrebare acum”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Guvernul pregătește interzicerea cumului pensiei cu salariul. În ce condiții va fi permis / Transferurile și detașările între instituții, blocate
Guvernul pregătește interzicerea cumului pensiei cu salariul. În ce condiții va fi permis / Transferurile și detașările între instituții, blocate
Guvernul pregătește interzicerea cumului pensiei cu salariul. În ce condiții va fi permis / Transferurile și detașările între instituții, blocate
antrenor gigi becali Mihai Stoica Dan Alexa liga 1 fcsb
Știrile zilei din sport
Sportivii români vor să plece  Omul care a ajutat-o pe Ana Bărbosu să ajungă la Stanford dezvăluie că mai sunt gimnaste care vor merge la studii în SUA
Special
09:07
Sportivii români vor să plece Omul care a ajutat-o pe Ana Bărbosu să ajungă la Stanford dezvăluie că mai sunt gimnaste care vor merge la studii în SUA
Citește mai mult
Sportivii români vor să plece  Omul care a ajutat-o pe Ana Bărbosu să ajungă la Stanford dezvăluie că mai sunt gimnaste care vor merge la studii în SUA
Thiam, la FCSB! Atacantul lui U Cluj a bătut palma cu formația campioană. Ce se întâmplă cu Andrei Gheorghiță
Superliga
09:26
Thiam, la FCSB! Atacantul lui U Cluj a bătut palma cu formația campioană. Ce se întâmplă cu Andrei Gheorghiță
Citește mai mult
Thiam, la FCSB! Atacantul lui U Cluj a bătut palma cu formația campioană. Ce se întâmplă cu Andrei Gheorghiță
Se complică fuziunea  Președintele lui Dinamo, detalii de ultimă oră despre relația cu clubul MAI: „Nu cred că s-a pus niciodată problema”
Superliga
11:32
Se complică fuziunea Președintele lui Dinamo, detalii de ultimă oră despre relația cu clubul MAI: „Nu cred că s-a pus niciodată problema”
Citește mai mult
Se complică fuziunea  Președintele lui Dinamo, detalii de ultimă oră despre relația cu clubul MAI: „Nu cred că s-a pus niciodată problema”
„Contract nedatat, nenumerotat” Motivele pentru care Gigi Becali refuză să plătească 40.000 de euro în procesul în care s-a cerut insolvența FCSB
Superliga
10:07
„Contract nedatat, nenumerotat” Motivele pentru care Gigi Becali refuză să plătească 40.000 de euro în procesul în care s-a cerut insolvența FCSB
Citește mai mult
„Contract nedatat, nenumerotat” Motivele pentru care Gigi Becali refuză să plătească 40.000 de euro în procesul în care s-a cerut insolvența FCSB
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:29
Burleanu, anunț important Președintele FRF, despre situația lui Dinamo
Burleanu, anunț important Președintele FRF, despre  situația lui Dinamo
17:52
Alibec a jucat la FCSB 2 Atacantul s-a întors pe teren după o pauză de 18 zile
Alibec a jucat la FCSB 2 Atacantul s-a întors pe teren după o pauză de 18 zile
17:54
Drumul lui Drăgușin se încheie? Semne deloc bune pentru „tricolor” la Tottenham. Ce plănuiește clubul pentru centrul apărării
Drumul lui Drăgușin se încheie? Semne deloc bune pentru „tricolor” la Tottenham. Ce plănuiește clubul pentru centrul apărării
16:58
De ce Thiam n-a fost adăugat pe lista UEFA FCSB avea posibilitatea să-l pună în regim de urgență. Care e motivul pentru care n-a făcut-o
De ce Thiam n-a fost adăugat pe lista UEFA FCSB avea posibilitatea să-l pună în regim de urgență. Care e motivul pentru care n-a făcut-o
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: <span>Lăsați-i</span> în pace pe baschetbaliști
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici
Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi
Top stiri din sport
„Aici e punctul slab al lui Aberdeen” Un jurnalist scoțian prezintă adversara FCSB, pentru GOLAZO.ro: „Vrea cu disperare asta”
Europa League
12:16
„Aici e punctul slab al lui Aberdeen” Un jurnalist scoțian prezintă adversara FCSB, pentru GOLAZO.ro: „Vrea cu disperare asta”
Citește mai mult
„Aici e punctul slab al lui Aberdeen” Un jurnalist scoțian prezintă adversara FCSB, pentru GOLAZO.ro: „Vrea cu disperare asta”
Mourinho e fan Messi Antrenorul lui Fenerbahce i-a făcut complimentul suprem argentinianului:  „M-a făcut mai bun, m-a obligat să gândesc mult”
Campionate
11:08
Mourinho e fan Messi Antrenorul lui Fenerbahce i-a făcut complimentul suprem argentinianului: „M-a făcut mai bun, m-a obligat să gândesc mult”
Citește mai mult
Mourinho e fan Messi Antrenorul lui Fenerbahce i-a făcut complimentul suprem argentinianului:  „M-a făcut mai bun, m-a obligat să gândesc mult”
Schimbare de ultimă oră la FRF Ce decizie a luat forul după controversele stârnite de tragerea la sorți pentru play-off-ul Cupei României
Superliga
10:13
Schimbare de ultimă oră la FRF Ce decizie a luat forul după controversele stârnite de tragerea la sorți pentru play-off-ul Cupei României
Citește mai mult
Schimbare de ultimă oră la FRF Ce decizie a luat forul după controversele stârnite de tragerea la sorți pentru play-off-ul Cupei României
FRF reclamă promovarea Ținutului Secuiesc Csikszereda, judecată pentru controversa de la meciul cu Craiova. Ce sancțiuni riscă + Reacția nervoasă a președintelui
Superliga
13:11
FRF reclamă promovarea Ținutului Secuiesc Csikszereda, judecată pentru controversa de la meciul cu Craiova. Ce sancțiuni riscă + Reacția nervoasă a președintelui
Citește mai mult
FRF reclamă promovarea Ținutului Secuiesc Csikszereda, judecată pentru controversa de la meciul cu Craiova. Ce sancțiuni riscă + Reacția nervoasă a președintelui

Echipe/Competiții

fcsb 105 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 20 rapid 38 Universitatea Craiova 20 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi 1 uta arad 16 farul constanta 8

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 Gino Iorgulescu europa league fcsb conference league dan sucu
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
20.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share