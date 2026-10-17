Omul de afaceri american John Textor, fost investitor la cluburile Olympique Lyon și Crystal Palace, a dat în judecată una dintre cele mai mari firme de avocatură din lume, DLA Piper, acuzând-o de neglijență profesională.

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Textor susține că firma și Richard Chesley, unul dintre directorii săi, au făcut greșeli în redactarea și structurarea contractelor prin care a fost construit grupul său de fotbal, Eagle Football Holdings.

John Textor a dat în judecată DLA Piper. Cere despăgubiri uriașe!

Investitorul afirmă că aceste erori i-au slăbit controlul asupra afacerilor și au contribuit la pierderea cluburilor. Despăgubirile solicitate ar putea ajunge la sute de milioane de dolari , potrivit Bloomberg Law.

Textor a încercat să reunească mai multe cluburi internaționale, printre care Lyon (Franța), Botafogo (Brazilia) și RWDM Brussels (Belgia), într-un singur grup.

Strategia urmărea reducerea costurilor, atragerea finanțării și facilitarea transferurilor de jucători între echipe, însă planul a fost afectat de datorii și de conflictele cu principalul creditor, fondul de investiții Ares Management.

În 2026, compania britanică prin care Textor controla participația majoritară la Lyon a intrat în administrare judiciară, după ce nu și-a mai putut îndeplini obligațiile financiare.

Textor consideră că problemele juridice ale tranzacțiilor au contribuit la pierderea controlului asupra activelor sale.

John Textor, alte procese de peste 100 de milioane de dolari

Investitorul este implicat și într-un litigiu separat cu fondul Iconic Sports, care încearcă să recupereze peste 100 de milioane de dolari, plus dobânzi.

Disputa pornește de la un acord de răscumpărare a unor acțiuni, semnat în 2022, în cadrul unui plan de listare la bursă a grupului Eagle Football care nu s-a concretizat.

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