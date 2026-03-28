Probleme pentru John Textor Omul de afaceri american  a pierdut controlul Eagle Football

Publicat: 28.03.2026, ora 23:54
Actualizat: 28.03.2026, ora 23:54
  • John Textor (60 de ani), fostul proprietar al echipei Crystal Palace, a rămas fără control asupra grupului Eagle Football, care cuprinde mai multe cluburi.

Vineri, firma americană de investiții Ares Capital Corporation, principalul creditor al companiei, a pus sub administrare judiciară societatea-mamă a grupului cu sediul în Marea Britanie.

În prezent, Eagle Football Holdings Bidco se află sub controlul administratorilor de la Cork Gully, care au început deja căutarea unor cumpărători pentru pachetele majoritare de acțiuni deținute la Botafogo, Olympique Lyonnais și RWDM Brussels, notează nytimes.com.

Bidco este singura entitate din structura corporativă Eagle aflată sub controlul administratorului, astfel că niciunul dintre celelalte trei cluburi din grupul Eagle nu este afectat direct de această măsură și își vor continua activitatea în mod normal.

Într-un comunicat prin care și-au anunțat numirea, reprezentanții Cork Gully au precizat că Ares a fost nevoită să recurgă la această măsură drastică din cauza unor „încălcări ale obligațiilor contractuale” prevăzute în acordurile financiare cu Eagle.

Printre aceste probleme se numără și faptul că societatea nu a reușit în repetate rânduri să depună la timp situațiile financiare și alte documente contabile.

„Recunoaștem importanța rolului pe care Eagle Bidco îl joacă în cadrul comunității fotbalistice internaționale, precum și îngrijorările pe care această știre le-ar putea stârni în rândul tuturor părților interesate.

Prioritatea noastră imediată este stabilizarea companiei, gestionarea responsabilă a participațiilor sale și depunerea eforturilor pentru a asigura viitorul cluburilor implicate.

Invităm părțile interesate să se manifeste și vom colabora cu ele pe parcursul acestui proces” a declarat Stephen Cork, partenerul director al firmei Cork Gully.

John Textor: „Suntem profund indignați de decizia unilaterală și abuzivă”

Reacția lui Textor nu a întârziat să apară. Într-un comunicat publicat pe site-ul oficial al Eagle Football, omul de afaceri și-a exprimat nemulțumirea cu privire la decizia luată de Ares Capital Corporation.

„Noi, cei de la Eagle Football, suntem profund indignați de decizia unilaterală și abuzivă a Ares Capital Corporation de a destrăma o afacere viabilă din punct de vedere financiar, alcătuită din mai multe cluburi, care a reușit să transforme cluburi aflate în insolvență în povești de succes sportiv și care, dacă ar fi gestionate în colaborare, ar înregistra un flux de numerar pozitiv începând cu 2026 și în anii următori.

Ares a susținut că diverse evenimente tehnice de neîndeplinire a obligațiilor, pe care le-au provocat direct, au dus la decizia lor de a prelua controlul, când, în realitate, au preluat în secret controlul asupra clubului nostru francez, Olympique Lyon, în iunie 2025, prin crearea unui consiliu de administrație fantomă, ceea ce a încălcat atât legislația franceză, cât și cea britanică.

Nu numai că aceasta a constituit o schimbare neautorizată a controlului asupra unei societăți cotate la bursă, dar a fost ascunsă atât de Eagle Football, cât și de acționarii publici. Este evident că Ares nu inițiază procedura de administrare judiciară cu mâinile curate.

În ciuda obiecțiilor noastre, Eagle Football așteaptă cu interes să colaboreze cu administratorul judiciar pentru a trage Ares la răspundere pentru acțiunile sale și pentru încălcările clare ale legii, întrucât ne așteptăm cu siguranță să redobândim controlul asupra afacerii noastre”, se arată în comunicatul postat de Eagle Football.

„Am luat act de declarațiile extrem de înșelătoare și inexacte ale lui John Textor”

Firma cu sediul la New York nu pare să fie zdruncinată de cele declarate de Textor.

„Ares ia act de declarațiile extrem de înșelătoare și inexacte ale lui John Textor și își va apăra poziția prin canalele legale corespunzătoare”, a declarat un purtător de cuvânt al Ares.

