De la LeBron James la națională Noul selecționer al României l-a antrenat pe „Rege” la Lakers: „Vreau să construim ceva de durată”
Jonah Hrescu și Le Bron James. Foto: IMAGO și Getty Images.
Baschet

De la LeBron James la națională Noul selecționer al României l-a antrenat pe „Rege” la Lakers: „Vreau să construim ceva de durată”

alt-text Cristian Munteanu
alt-text Publicat: 25.08.2026, ora 07:00
alt-text Actualizat: 25.08.2026, ora 07:00
  • Jonah Herscu, 34 de ani, noul antrenor al echipei masculine de baschet a României, a lucrat la Los Angeles Lakers cu legendarul LeBron James.
  • Tatăl său a plecat din țara noastră la doar doi ani, iar pentru Jonah, sosirea la București are ca scop și obținerea cetățeniei române.
  • Jonah vorbește în interviul acordat GOLAZO.ro și de Sebastian-Petru Lăpuște, 16 ani, noua senzație a baschetului românesc, comparat cu celebrul Ricky Rubio.
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Jonah Herscu e un om realist, în primul rând. După ce a realizat că diferența între ceea ce-și dorea ca baschetbalist și ceea ce putea era foarte mare, Herscu s-a dedicat antrenoratului, începând ca intern și coordonator video.

Etica sa riguroasă de muncă și priceperea l-au dus în staff-urile tehnice ale unora dintre cele mai mari francize din NBA, ca Los Angeles Lakers, Sacramento Kings, Portland Trail Blazers și Chicago Bulls (acolo unde a fost antrenor secund).

De la LeBron James la naționala României! Noul selecționer l-a antrenat pe „Rege” la Lakers

Așa a fost remarcat și de oficialii români care i-au propus funcția de antrenor principal al echipei naționale masculine. Și datorită legăturii de sânge cu România, Jonah Herscu a acceptat funcția pe data de 12 august.

GOLAZO.ro a realizat un interviu cu antrenorul american, în care acesta a vorbit despre tatăl său, LeBron James și despre viitorul baschetului românesc.

Salut, Jonah. De abia ai ajuns în România și deja te gândești să aplici pentru cetățenie?

Salut. (n.r. râde). Da, mi-ar plăcea, mi-ar plăcea foarte mult să se întâmple asta. E un proces în desfășurare. Știi, abia am sosit în România. Dar acesta este scopul final. Sper să se întâmple cât mai repede.

Știu că tatăl tău s-a născut aici, dar a plecat la doi ani în Israel.

Da, apoi la nouă ani s-a mutat cu familia la New York. Deci avem rădăcinile în România. Tatăl meu s-a născut la București, bunica mea s-a născut la Dorohoi, iar bunicul meu s-a născut la Botoșani.

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Spune-ne câteva ceva despre tine. Ai început prin a juca baschet, apoi te-ai lăsat. De ce?

N-am fost destul de bun. Dar nu eu am ales să mă las. Mi s-a spus să o fac. Cred că aș mai fi continuat. Iar apoi am acceptat o mulțime de joburi mai puțin vizibile, cum ar fi coordonator video, analist de date. Cred că tot ceea ce am avut ocazia să fac a fost o șansă. Am fost intern pentru o echipă din G-League în Fort Wayne. Apoi coordonator video pentru Chicago Sky în WNBA. Și de acolo am mers la LA Lakers, Sacramento Kings, Portland Trail Blazers și apoi Chicago Bulls.

Sunt aceste organizații foarte diferite una de cealaltă?

E o întrebare bună. Toate încearcă să obțină același lucru, nu-i așa? Titlul NBA. Însă cred că modul în care abordează acest lucru este diferit. Fiecare are punctele sale forte și fiecare are punctele sale slabe. Unele echipe fac un lucru mai bine, poate pe celălalt nu la fel de bine.

Jonah Herscu: „LeBron sau Jordan? Grea întrebare”

Ai fost la LA Lakers între 2016 și 2019. Mă întrebam dacă a fost mai multă presiune din cauza istoriei recente, decât la Sacramento Kings, Trail Blazers și Bulls?

Nu cred, nu. Cred că, adică, evident că au câștigat titluri, dar, când am ajuns eu acolo, era primul an de după retragerea lui Kobe Bryant. Și aveam o echipă foarte tânără, deci nu era o echipă construită pentru a câștiga un campionat atunci când am sosit. Brandon Ingram, Ivica Zubac – ei erau rookies. Apoi, în anul următor, Lonzo Ball și Kyle Kuzma au fost și ei recruți. Deci eram o echipă mai tânără. Iar în al treilea an al meu a venit LeBron James și, știi, Rajon Rondo, JaVale McGee, Lance Stephenson, Michael Beasley.

Și ajungem la LeBron James. Știi întrebarea care urmează, nu? El sau Michael Jordan?

Oh... Știu. Este una grea. Uite ce o să spun. L-am antrenat pe LeBron timp de un an. Și este incredibil. Nu eram atât de mare, ca vârstă, când Jordan era numărul 1, așa că nu l-am văzut jucând live. Dar când te uiți la documentarul The Last Dance, e incredibil. Și lucrul care mă impresionează la LeBron este longevitatea. Cât de mult timp a demonstrat că poate performa la acest nivel este pur și simplu incredibil. Așa că, nu știu. Poate este o eschivă. Nu am un răspuns tranșant, dar cam asta este părerea mea.

Să revenim la România. Ai avut timp să urmărești câteva meciuri ale echipei naționale?

Da. Cred s-au descurcat bine împotriva Muntenegrului. Evident, au învins Grecia. Știu că Giannis (n.r. Antetokounmpo) nu a jucat, dar acea echipă tot avea o mulțime de jucători foarte talentați și de nivel înalt. Așa că eu cred că Mihai Silvășan (n.r. fostul antrenor al naționalei) a făcut o treabă excelentă. Cred că a pregătit această echipă foarte, foarte bine. Așa că abia aștept să construiesc pe această fundație.

Jonah Herscu: „Cerul e limita pentru Sebi”

Urmează precalificările pentru FIBA EuroBasket. Ce așteptări sunt? Ai vreun obiectiv trasat de doamna Tocală (n.r. președinta FRB)?

Nu am vorbit despre asta. Cred că toți vrem să fim competitivi, desigur, dar privim acest proiect pe termen lung, încercând să avem succes pe termen lung cu acest grup de jucători. Dar e vorba despre ceva mai amplu decât doar un singur meci. Sigur, ne dorim victorii, dar vrem să construim și ceva de durată.

Apropo de fundație. Am avut o performanță destul de bună la echipa națională Under 16. Știi ceva despre nivelul de juniori din România sau este ceva cu care încă trebuie să te familiarizezi?

Cu siguranță aș putea să mă familiarizez și mai bine. Dar am urmărit câteva meciuri importante. Iar Sebi (n.r. Sebastian-Petru Lăpuște) a evoluat foarte bine și are un viitor extrem de luminos în față. Trebuie doar să continue să muncească și să joace, iar pe măsură ce va crește, va deveni mai puternic. Și fizic, și mental.

Unii specialiști găsesc deja asemănări între Sebi și Ricky Rubio, fostul star din NBA. Crezi că este o comparație bună sau au stiluri de joc diferite?

Știi, nu-mi plac neapărat comparațiile între jucători. Cred că Sebi e foarte talentat. Pătrunde foarte bine în spațiul de trei secunde. Pasează excelent. Are un fizic foarte bun și este destul de înalt pentru a vedea acele linii de pasă, ceea ce cred că e întotdeauna important. Așa că «cerul este limita pentru el», dar trebuie să-l facem să muncească în continuare la a fi cel mai bun Sebi care poate fi.

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