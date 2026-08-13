Jonah Herscu (34 de ani) este noul selecționer al naționalei masculine de baschet a României, iar legătura sa cu țara noastră trece prin tatăl său.

Paul Herscu s-a născut la București în 1959 și a construit în Statele Unite o carieră remarcabilă, fiind naturopat, autor și profesor.

GOLAZO.ro a reconstituit povestea familiei Herscu, de la plecarea din România până la ascensiunea lui Jonah în baschetul american.

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Jonah Herscu (34 de ani) este noul selecționer al naționalei masculine de baschet a României.

Federația Română de Baschet a evidențiat în comunicatul oficial de prezentare că antrenorul american are „o legătură specială cu România, tatăl său fiind născut la București”.

Cine este tatăl lui Jonah Herscu, noul selecționer al naționalei masculine de baschet a României

GOLAZO.ro a aflat că tatăl lui Jonah Herscu este Paul Herscu (67 de ani), recunoscut la nivel mondial pentru cercetările sale din domeniul homeopatiei, epidemiologiei și abordărilor terapeutice în autism.

Paul Herscu s-a născut la București și a copilărit în Israel. La 10 ani a emigrat cu familia în SUA

Potrivit biografiei publicate de Whole Health Now, Paul Herscu s-a născut pe 5 mai 1959, la București. În 1961, când avea doar doi ani, familia sa a emigrat în Israel, unde și-a petrecut copilăria.

Plecarea a avut loc într-o perioadă în care, potrivit surselor istorice, regimul comunist condus de Gheorghe Gheorghiu-Dej relua emigrarea evreilor către Israel, în cadrul unor înțelegeri secrete care presupuneau beneficii economice pentru România în schimbul permisiunii de emigrare.

Opt ani mai târziu, în 1969, Paul Herscu a ajuns în Statele Unite. Avea 10 ani. A devenit cetățean american în 1975, iar în 1986 a absolvit Colegiul Național de Medicină Naturopată, unde a început să predea homeopatie, o metodă alternativă de tratament din sfera medicinei naturiste.

Paul Herscu a descoperit homeopatia în adolescență, după ce a apelat la această metodă pentru propriile probleme medicale. Impresionat de rezultate, a decis să își construiască o carieră în acest domeniu.

Jonah Herscu dă indicații jucătorilor

A fondat o școală de homeopatie în SUA

Paul Herscu a devenit unul dintre practicienii cunoscuți în zona homeopatiei din Statele Unite. Este membru „Homeopathic Academy of Naturopathic Physicians” și a avut un cabinet în Enfield, Connecticut.

A publicat numeroase articole în reviste de specialitate și a contribuit la relansarea „Homeopathic Academy of Naturopathic Physicians” la sfârșitul anilor '80.

În 1989, Paul Herscu și soția sa, Amy Rothenberg, au fondat „New England School of Homeopathy”.

Prin școala fondată în SUA, Paul Herscu a susținut cursuri pentru practicieni și medici nu doar în Statele Unite, ci și în mai multe țări europene, printre care Anglia, Germania, Suedia, Norvegia, Austria, Belgia și Italia, precum și în Africa de Sud.

Paul Herscu: „Copiii mei rămân cei mai mari profesori ai mei”

Paul Herscu și Amy Rothenberg au trei copii, doi băieți, Jonah și Misha, și o fată, Sophia. În 2020, Paul Herscu vorbea despre modul în care familia i-a influențat activitatea profesională.

„Munca mea este influențată de faptul că sunt tată, iar modul în care îmi cresc copiii este influențat de faptul că sunt medic naturopat. În multe feluri, copiii mei rămân cei mai mari profesori ai mei”, scria Herscu.

Paul Herscu și familia sa sunt prezenți și în viața comunității locale din Amherst, Massachusetts. Numele său, al soției sale, Amy Rothenberg, dar și al fiului lor, Jonah Herscu, apar în listele de donații publicate de Comunitatea Evreiască din Amherst.

Jonah Herscu (stânga), alături de părinții și frații săi (foto: Facebook/New England School of Homeopathy - Paul Herscu & Amy Rothenberg)

Jonah Herscu, intervievat de mama sa: „Sunt atent la dieta mea, până la urmă, părinții mei sunt medici naturopați!”

Influența familiei asupra lui Jonah Herscu apare și într-un interviu realizat în 2021 chiar de mama sa, Amy Rothenberg, pentru Institute for Natural Medicine.

La acel moment, Jonah era antrenor secund la Sacramento Kings, iar discuția dintre cei doi a fost despre pregătirea mentală a sportivilor.

Jonah își descria pregătirea mentală drept „o abordare generală a vieții și a meseriei” și explica faptul că, pentru el, este important să rămână concentrat asupra lucrurilor pe care le poate controla.

„Majoritatea sportivilor se pregătesc fizic, dar dacă nu te pregătești și mental, atunci când întâmpini adversitatea vei avea probleme”, spunea acesta.

Întrebat de mama sa cum reușește să rămână sănătos fizic și mental în perioadele aglomerate și cu multe deplasări, Jonah Herscu vorbea despre o rutină pe care o respectă de ani de zile: meditație dimineața, exerciții, alergare în aer liber indiferent de vreme, stretching, Sudoku și citit.

El mai spunea că ia zilnic suplimente nutritive și este atent la alimentație, înainte de a face o referire directă la părinții săi: „Sunt atent la dieta mea, până la urmă, părinții mei sunt medici naturopați!”.

Părinții lui Jonah Herscu: medicii naturopați Paul Herscu și Amy Rothenberg (foto: nesh.com)

„Limitez consumul de alcool”

Un alt aspect important pentru Jonah Herscu este stilul de viață. În interviul din 2021, acesta explica faptul că munca în NBA îi oferă acces la resurse importante pentru alimentație și recuperare, puse la dispoziția jucătorilor și staffului.

„Unul dintre avantajele muncii în NBA este că echipa investește resurse uriașe în hrănirea jucătorilor pentru o performanță optimă și longevitate în sport. Stafful de antrenori beneficiază și el de acest lucru. Limitez consumul de alcool”, spunea Herscu.

Noul selecționer al României vorbea și despre importanța somnului, inclusiv despre reprizele de somn din timpul zilei, atunci când programul încărcat și deplasările din NBA îi afectau odihna.

„Pun mare preț pe un somn regulat și suficient, lucru care nu este întotdeauna ușor din cauza programului nostru de deplasări și a schimbării fusurilor orare.

Recuperez somnul pierdut prin reprize de somn scurte aproape în fiecare zi. Încerc să dorm aproximativ o oră și 20-25 de minute, iar dacă timpul este limitat, chiar și un pui de somn de 20-25 de minute poate fi de ajutor”, a mai explicat Jonah Herscu.

Jonah Herscu, experiență în NBA

FRB a bătut palma cu Jonah Herscu, antrenor secund la Chicago Bulls, pentru postul de selecționer. Tehnicianul american de 34 de ani l-a înlocuit pe Mihai Silvășan (41 de ani), care și-a încheiat mandatul după doi ani și jumătate.

„JONAH HERSCU ESTE NOUL ANTRENOR PRINCIPAL AL ECHIPEI NAȚIONALE DE BASCHET MASCULIN A ROMÂNIEI!

Federația Română de Baschet a ajuns la un acord cu Jonah Herscu, tehnician cu o experiență de 17 sezoane în baschetul profesionist american, acumulată în NBA, NBA G League și WNBA.

În prezent, Herscu ocupă funcția de antrenor secund la Chicago Bulls, în staff-ul condus de Tiago Splitter.

De-a lungul carierei, a activat în cadrul unor organizații importante precum Portland Trail Blazers, Sacramento Kings, Los Angeles Lakers și Chicago Sky.

În sezonul 2025-26 a fost antrenor principal la Rip City Remix, în NBA G League, pe care a condus-o către prima calificare în playoff din istoria francizei.

Herscu are și o legătură specială cu România, tatăl său fiind născut la București”, este comunicatul emis de Federația Română de Baschet.

Jonah Herscu a jucat baschet în facultate

În adolescență și pe parcursul facultății, Jonah Hrescu a jucat baschet competitiv ca fundaș în campionatul universitar american.

Ulterior, el și-a creat la Lake Forest College o specializare academică unică, axată pe psihologia sportului și leadership, trecând rapid de pe teren direct pe banca tehnică.

Această viziune profundă a început să prindă contur de la 17-18 ani, când a efectuat primul său stagiu de practică la echipa feminină de la Amherst College, fiind fascinat de tot ceea ce înseamnă managementul unei organizații sportive.

Ulterior, în timpul anilor de facultate la Lake Forest College, el și-a creat propria specializare academică axată exclusiv pe leadership și psihologia sportului, punând astfel bazele teoretice pentru traseul impresionant care avea să urmeze în baschetul american.

Debutează ca selecționer al României pe 27 august, cu Danemarca

Herscu își va face debutul pe banca „tricolorilor” la sfârșitul lunii august. Atunci, România are programate două partide în precalificările EuroBasket 2029:

27 august: Danemarca - România

30 august: România - Bulgaria

Partida cu Bulgaria ar urma să se dispute la Tulcea, în „Danubius Arena”.

FRB a luat această decizie după succesul avut cu găzduirea FIBA U18 Women's EuroBasket 2026, Divizia B, turneu în care naționala feminină a României a încheiat pe locul 2.

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