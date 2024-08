Jordan Chiles (23 de ani) a venit cu o primă reacție pe rețelele de socializare, după ce TAS a decis că trebuie să returneze medalia de bronz pentru finala de la sol a Jocurilor Olimpice de la Paris.

Americanca terminase concursul pe locul 3, după ce a depus o contestație, iar nota i-a fost mărită. Astfel, a depășit-o pe Ana Bărbosu, clasată inițial pe podium. TAS a stabilit însă că nu au fost respectate regulile în momentul depunerii contestației și i-a acordat medalia româncei.

Gimnasta americană a pierdut medalia de bronz obținută în finala de la sol, după apelul Federației Române de Gimnastică la TAS.

Jordan Chiles: „Decizie injustă!

Sportiva din SUA a postat vineri seară un mesaj pe Twitter, în care spune că își va căuta în continuare dreptatea.

„Sunt copleșită de toată dragostea pe care am primit-o în ultimele zile. Sunt incredibil de recunoscătoare familiei, antrenorilor, fanilor, USAG și USOPC pentru suportul de neclintit în această perioadă dificilă. În timp ce mă bucuram de realizarea mea olimpică, am auzit vestea devastatoare că medalia mea de bronz îmi este luată. Am avut încredere în apelul făcut de USAG, care a prezentat dovezi clare că rezultatul meu a respectat toate regulile. Apelul nu a avut însă succes.

N-am cuvinte. Decizia pare injustă și vine ca o mare lovitură nu doar pentru mine, ci pentru toată lumea care a fost alături de mine pe acest drum. Durerea a fost și mai mare din cauza atacurilor rasiale de pe rețelele sociale care sunt greșite și extrem de dureroase. Mi-am dedicat inima și sufletul în acest sport și sunt foarte mândră să îmi reprezint cultura și țara.

Nu mă voi abate niciodată la valorile mele, de a concura cu integritate, de a lupta pentru perfecțiune, de a respecta valorile sportului și regulile. M-am mândrit că am putut susține pe oricine, indiferent de echipă sau țară. Să îmi regăsesc bucuria a fost o schimbare majoră și mă bucur să văd că și alții au îmbrățișat-o. Simt că am dat tuturor permisiunea de a fi ei înșiși.

Acum mă confrunt cu unul dintre cele mai dificile momente din carieră. Credeți-mă când spun că am avut multe. Voi aborda această provocare cum am făcut-o de fiecare dată și voi depune toate eforturile ca să mă asigur că se va face dreptate. Cred că la finalul acestui drum, oamenii care sunt în control vor face ceea ce este corect”, a scris Jordan Chiles pe Twitter.