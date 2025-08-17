Jorge Martin, încă un accident VIDEO. Campionul mondial din MotoGP, transportat la spital după  căzătura din Austria: „Mă dor toate!” +10 foto
Jorge Martin, accident în Marele Premiu de MotoGP al Austriei (FOTO: captură video x.com/Fox_Motosports)
Moto GP

Jorge Martin, încă un accident VIDEO. Campionul mondial din MotoGP, transportat la spital după căzătura din Austria: „Mă dor toate!”

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 17.08.2025, ora 17:55
alt-text Actualizat: 17.08.2025, ora 17:56
  • Jorge Martin (Aprilia, 27 de ani), campionul mondial en-titre din MotoGP, a fost nevoit să abandoneze Marele Premiu al Austriei, după ce a suferit o căzătură în turul 14.

După ce a câștigat primul său titlu mondial, Jorge Martin a fost urmărit de ghinioane în acest sezon și are doar 9 puncte în clasamentul general al piloților. Ocupă locul 21.

Jorge Martin, accident în Marele Premiu al Austriei

După ce a avut probleme mari și în Malaezia și Qatar, alegându-se cu 11 coaste rupte și un plămân perforat, pilotul spaniol a căzut și în Austria. De mai multe ori!

Prima căzătură a suferit-o în antrenamentele de vineri, însă a scăpat fără răni. Duminică, a picat din nou.

Accidentul s-a produs în turul 14, după ce Martin a pierdut controlul în virajul 7 de pe Red Bull Ring, în timp ce se lupta pentru o poziție în Top 10.

Jorge și-a prins piciorul sub motocicletă și s-a rostologit pe pietrișul de lângă pistă.

Ibericul a fost transportat la centrul medical pentru un control și a fost declarat apt pentru etapa următoare.

„Mă simt minunat, sigur, mă dor toate în acest moment, dar nu am suferit o accidentare, așa că voi putea concura din nou săptămâna viitoare, putem să ne concentrăm deja pe cursa din Ungaria”, a spus Jorge Martin pentru TNT Sports, după cursa câștigată de conaționalul Marc Marquez (Ducati).

Jorge Martin, accident în Marele Premiu de MotoGP al Austriei (FOTO: captură video x.com/Fox_Motorsport)
Jorge Martin, accident în Marele Premiu de MotoGP al Austriei (FOTO: captură video x.com/Fox_Motorsport)

Galerie foto (10 imagini)

Jorge Martin, accident în Marele Premiu de MotoGP al Austriei (FOTO: captură video x.com/Fox_Motorsport) Jorge Martin, accident în Marele Premiu de MotoGP al Austriei (FOTO: captură video x.com/Fox_Motorsport) Jorge Martin, accident în Marele Premiu de MotoGP al Austriei (FOTO: captură video x.com/Fox_Motorsport) Jorge Martin, accident în Marele Premiu de MotoGP al Austriei (FOTO: captură video x.com/Fox_Motorsport) Jorge Martin, accident în Marele Premiu de MotoGP al Austriei (FOTO: captură video x.com/Fox_Motorsport)
+10 Foto
labels.photo-gallery

Clasamentul piloților din MotoGP:

  1. Marc Marquez (Ducati) 418 puncte
  2. Alex Marquez (BK8 Gresini) 276
  3. Francesco Bagnaia (Ducati) 221
  4. Marco Bezzecchi (Aprilia) 178
  5. Franco Morbidelli (VR46 Racing) 144
  6. Fabio Di Giannantonio (VR46 Racing) 144
  7. Pedro Acosta (Red Bull KTM) 144.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

motogp accident marele premiu al austriei jorge martin
