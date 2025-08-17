Jorge Martin, încă un accident VIDEO. Campionul mondial din MotoGP, transportat la spital după căzătura din Austria: „Mă dor toate!”

- Jorge Martin (Aprilia, 27 de ani), campionul mondial en-titre din MotoGP, a fost nevoit să abandoneze Marele Premiu al Austriei, după ce a suferit o căzătură în turul 14.
După ce a câștigat primul său titlu mondial, Jorge Martin a fost urmărit de ghinioane în acest sezon și are doar 9 puncte în clasamentul general al piloților. Ocupă locul 21.
Jorge Martin, accident în Marele Premiu al Austriei
După ce a avut probleme mari și în Malaezia și Qatar, alegându-se cu 11 coaste rupte și un plămân perforat, pilotul spaniol a căzut și în Austria. De mai multe ori!
Prima căzătură a suferit-o în antrenamentele de vineri, însă a scăpat fără răni. Duminică, a picat din nou.
Accidentul s-a produs în turul 14, după ce Martin a pierdut controlul în virajul 7 de pe Red Bull Ring, în timp ce se lupta pentru o poziție în Top 10.
Jorge și-a prins piciorul sub motocicletă și s-a rostologit pe pietrișul de lângă pistă.
Ibericul a fost transportat la centrul medical pentru un control și a fost declarat apt pentru etapa următoare.
„Mă simt minunat, sigur, mă dor toate în acest moment, dar nu am suferit o accidentare, așa că voi putea concura din nou săptămâna viitoare, putem să ne concentrăm deja pe cursa din Ungaria”, a spus Jorge Martin pentru TNT Sports, după cursa câștigată de conaționalul Marc Marquez (Ducati).
Clasamentul piloților din MotoGP:
- Marc Marquez (Ducati) 418 puncte
- Alex Marquez (BK8 Gresini) 276
- Francesco Bagnaia (Ducati) 221
- Marco Bezzecchi (Aprilia) 178
- Franco Morbidelli (VR46 Racing) 144
- Fabio Di Giannantonio (VR46 Racing) 144
- Pedro Acosta (Red Bull KTM) 144.