A scris istorie Cine este cea mai tânără jucătoare de șah care a învins un mare maestru

Bodhana Sivanandan (10 ani) a devenit cea mai tânără jucătoare de șah care învinge un mare maestru.

Bodhana Sivanandan l-a învins pe marele maestru Pete Wells, în ultima rundă a Campionatului Britanic de Şah 2025, desfăşurat la Liverpoool.

Bodhana Sivanandan, cea mai tânără jucătoare care învinge un maestru

La doar 10 ani, 5 luni și 3 zile, micuța jucătoare de șah a doborât recordul deținut de americanca Carissa Yip, care avea 10 ani, 11 luni și 20 de zile atunci când a învins un mare maestru, în anul 2019 , conform news.ro.

Bodhana Sivanandan a obținut titlul de maestru internațional feminin, un nivel sub titlul de mare maestru feminin.

Cel mai înalt titlu în șah este cel de mare maestru, deținut de Gukesh Dommaraju și Magnus Carlsen.

Jucătoarea a declarat că a început să joace șah în timpul pandemiei de Covid-19, atunci când avea doar 5 ani, după ce un prieten de familie i-a oferit câteva jucării și cărți.

Într-una dintre sacoşe am văzut o tablă de şah şi am fost interesată de piese. Voiam să folosesc piesele ca jucării. În schimb, tata mi-a spus că pot să joc jocul, şi de acolo am început Bodhana Sivanandan

VIDEO „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport