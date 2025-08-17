Sorana Cîrstea, victorie facilă Sportiva din România a câștigat partida din calificările de la Cleveland după doar 46 de minute  

Sorana Cîrstea (35 de ani, 138 WTA) a învins-o pe Anna Frey (17 ani, 971 WTA), scor 6-1, 6-0, în primul tur de calificare pentru turneul de la Cleveland.

Meciul dintre cele două sportive a durat doar 46 de minute, Sorana impunându-se de o maniera clară.

Sorana Cîrstea, victorie clară în calificările turneului de la Cleveland

După ce a fost eliminată de Iga Swiatek din turneul de la Cincinnati, acolo unde a ajuns până în optimi, Sorana Cîrstea nu a avut nicio problemă în primul tur de calificări de la Cleveland.

La doar 3 zile de la partida de la Cincinnati, Sorana a revenit pe teren și s-a impus fără probleme în duelul cu Anna Frey.

Primul set a durat 25 de minute și a fost câștigat cu 6-1 de Sorana. În cel de-al doilea set, de 21 de minute, Anna Frey nu a reușit să câștige niciun game, astfel că românca s-a impus cu 6-0.

Odată cu această victorie, Sorana Cîrstea a obținut calificarea în turul al doilea al turneului de la Cleveland, acolo unde o va înfrunta pe Rebeka Masarova (26 de ani, 105 WTA).

În primul tur, Masarova a învins-o cu 6-3, 6-1 pe Daphnee Perricard.

Duelul dintre Sorana Cîrstea și Rebeka Masarova va avea loc duminică, 17 august, de la ora 17:00.

