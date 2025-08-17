Sorana Cîrstea, victorie facilă Sportiva din România a câștigat partida din calificările de la Cleveland după doar 46 de minute  
Sorana Cîrstea FOTO: IMAGO
Tenis

Sorana Cîrstea, victorie facilă Sportiva din România a câștigat partida din calificările de la Cleveland după doar 46 de minute

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 17.08.2025, ora 16:24
  • Sorana Cîrstea (35 de ani, 138 WTA) a învins-o pe Anna Frey (17 ani, 971 WTA), scor 6-1, 6-0, în primul tur de calificare pentru turneul de la Cleveland.

Meciul dintre cele două sportive a durat doar 46 de minute, Sorana impunându-se de o maniera clară.

Mustață pierde procesul de 100.000 de € Liderul galeriei FCSB a cerut daune morale unui post TV după ce numele său a fost asociat dosarului de arme letale
Citește și
Mustață pierde procesul de 100.000 de € Liderul galeriei FCSB a cerut daune morale unui post TV după ce numele său a fost asociat dosarului de arme letale
Citește mai mult
Mustață pierde procesul de 100.000 de € Liderul galeriei FCSB a cerut daune morale unui post TV după ce numele său a fost asociat dosarului de arme letale

Sorana Cîrstea, victorie clară în calificările turneului de la Cleveland

După ce a fost eliminată de Iga Swiatek din turneul de la Cincinnati, acolo unde a ajuns până în optimi, Sorana Cîrstea nu a avut nicio problemă în primul tur de calificări de la Cleveland.

La doar 3 zile de la partida de la Cincinnati, Sorana a revenit pe teren și s-a impus fără probleme în duelul cu Anna Frey.

Primul set a durat 25 de minute și a fost câștigat cu 6-1 de Sorana. În cel de-al doilea set, de 21 de minute, Anna Frey nu a reușit să câștige niciun game, astfel că românca s-a impus cu 6-0.

Odată cu această victorie, Sorana Cîrstea a obținut calificarea în turul al doilea al turneului de la Cleveland, acolo unde o va înfrunta pe Rebeka Masarova (26 de ani, 105 WTA).

În primul tur, Masarova a învins-o cu 6-3, 6-1 pe Daphnee Perricard.

Duelul dintre Sorana Cîrstea și Rebeka Masarova va avea loc duminică, 17 august, de la ora 17:00.

VIDEO „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

Mihai Popescu, încrezător Declarațiile stoperului de la FCSB, înaintea derby-ului cu Rapid : „Avem nevoie de asta”
Superliga
15:23
Mihai Popescu, încrezător Declarațiile stoperului de la FCSB, înaintea derby-ului cu Rapid: „Avem nevoie de asta”
Citește mai mult
Mihai Popescu, încrezător Declarațiile stoperului de la FCSB, înaintea derby-ului cu Rapid : „Avem nevoie de asta”
Gigi Nețoiu vrea la Primăria Capitalei Fostul finanțator de la Dinamo sau Voluntari l-a criticat pe președintele Nicușor Dan și și-a anunțat intenția de a candida
Diverse
14:54
Gigi Nețoiu vrea la Primăria Capitalei Fostul finanțator de la Dinamo sau Voluntari l-a criticat pe președintele Nicușor Dan și și-a anunțat intenția de a candida
Citește mai mult
Gigi Nețoiu vrea la Primăria Capitalei Fostul finanțator de la Dinamo sau Voluntari l-a criticat pe președintele Nicușor Dan și și-a anunțat intenția de a candida

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Acestea sunt teritoriile ucrainene aflate în centrul negocierilor de pace / De ce vrea Putin Donbasul și de ce o altă regiune e crucială pentru supraviețuirea Ucrainei
Acestea sunt teritoriile ucrainene aflate în centrul negocierilor de pace / De ce vrea Putin Donbasul și de ce o altă regiune e crucială pentru supraviețuirea Ucrainei
Acestea sunt teritoriile ucrainene aflate în centrul negocierilor de pace / De ce vrea Putin Donbasul și de ce o altă regiune e crucială pentru supraviețuirea Ucrainei
tenis wta Sorana Cirstea wta cleveland anna frey
Știrile zilei din sport
Cine transmite Aberdeen - FCSB Manșa tur a play-off-ului din Europa League NU se va vedea la TV
Europa League
19:11
Cine transmite Aberdeen - FCSB Manșa tur a play-off-ului din Europa League NU se va vedea la TV
Citește mai mult
Cine transmite Aberdeen - FCSB Manșa tur a play-off-ului din Europa League NU se va vedea la TV
Rapid - FCSB a spulberat Pro TV! Derby-ul a fost lider de audiență. Comparația șocantă cu CS Dinamo - CSA Steaua, dar și cu Craiova și CFR
Superliga
13:32
Rapid - FCSB a spulberat Pro TV! Derby-ul a fost lider de audiență. Comparația șocantă cu CS Dinamo - CSA Steaua, dar și cu Craiova și CFR
Citește mai mult
Rapid - FCSB a spulberat Pro TV! Derby-ul a fost lider de audiență. Comparația șocantă cu CS Dinamo - CSA Steaua, dar și cu Craiova și CFR
Ngezana, ironizat Porumboiu, fost arbitru FIFA, despre fazele contestate de FCSB în derby-ul cu Rapid: „Doar la baschet  se poate da fault”
Superliga
12:28
Ngezana, ironizat Porumboiu, fost arbitru FIFA, despre fazele contestate de FCSB în derby-ul cu Rapid: „Doar la baschet se poate da fault”
Citește mai mult
Ngezana, ironizat Porumboiu, fost arbitru FIFA, despre fazele contestate de FCSB în derby-ul cu Rapid: „Doar la baschet  se poate da fault”
„Politic, niciodată atacant!” Gigi Becali, supărat după prestația slabă din meciul cu Rapid: „Nu poate nimic”
Superliga
12:20
„Politic, niciodată atacant!” Gigi Becali, supărat după prestația slabă din meciul cu Rapid: „Nu poate nimic”
Citește mai mult
„Politic, niciodată atacant!” Gigi Becali, supărat după prestația slabă din meciul cu Rapid: „Nu poate nimic”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:49
FCSB are două probleme Griji mari pentru campioană, cu 3 zile înaintea turului cu Aberdeen
FCSB are două probleme Griji mari pentru campioană, cu 3 zile înaintea turului cu Aberdeen
19:11
Cine transmite Aberdeen - FCSB Manșa tur a play-off-ului din Europa League NU se va vedea la TV
Cine transmite Aberdeen - FCSB Manșa tur a play-off-ului din Europa League NU se va vedea la TV
19:07
Avertisment după derby Vedeta FCSB riscă să piardă postul de titular: „Trebuie să-și pună semne de întrebare acum”
Avertisment după derby Vedeta FCSB riscă să piardă postul de titular: „Trebuie să-și pună semne de întrebare acum”
18:34
Torțe pe stadioane Ciprian Paraschiv a vorbit despre modificarea Legii 4 » În ce condiții vor putea folosi ultrașii materiale pirotehnice
Torțe pe stadioane Ciprian Paraschiv a vorbit despre modificarea Legii 4 » În ce condiții vor putea folosi ultrașii materiale pirotehnice
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici
Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi
Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?
Top stiri din sport
Cât plătește Șumudică Antrenorul a dezvăluit clauza din contractul pe care l-a avut cu Rapid: „Nu am voie să aduc prejudicii clubului”
Superliga
12:52
Cât plătește Șumudică Antrenorul a dezvăluit clauza din contractul pe care l-a avut cu Rapid: „Nu am voie să aduc prejudicii clubului”
Citește mai mult
Cât plătește Șumudică Antrenorul a dezvăluit clauza din contractul pe care l-a avut cu Rapid: „Nu am voie să aduc prejudicii clubului”
Neymar a plâns: „O rușine profundă” Santos, umilită, antrenorul, demis! »  „Azi, fanii au dreptul să înjure și să jignească”
Campionate
11:26
Neymar a plâns: „O rușine profundă” Santos, umilită, antrenorul, demis! » „Azi, fanii au dreptul să înjure și să jignească”
Citește mai mult
Neymar a plâns: „O rușine profundă” Santos, umilită, antrenorul, demis! »  „Azi, fanii au dreptul să înjure și să jignească”
Mesaj anti-Gino Iorgulescu, interzis Ce scria pe bannerul pe care fanii giuleșteni  au vrut să-l afișeze la Rapid - FCSB, pe Arena Națională
Superliga
10:38
Mesaj anti-Gino Iorgulescu, interzis Ce scria pe bannerul pe care fanii giuleșteni au vrut să-l afișeze la Rapid - FCSB, pe Arena Națională
Citește mai mult
Mesaj anti-Gino Iorgulescu, interzis Ce scria pe bannerul pe care fanii giuleșteni  au vrut să-l afișeze la Rapid - FCSB, pe Arena Națională
Ce au făcut adversarele echipelor românești Rezultatele din competițiile interne ale formațiilor cu care vor juca FCSB, CFR și Craiova în Europa și Conference League
Campionate
10:58
Ce au făcut adversarele echipelor românești Rezultatele din competițiile interne ale formațiilor cu care vor juca FCSB, CFR și Craiova în Europa și Conference League
Citește mai mult
Ce au făcut adversarele echipelor românești Rezultatele din competițiile interne ale formațiilor cu care vor juca FCSB, CFR și Craiova în Europa și Conference League

Echipe/Competiții

fcsb 96 CFR Cluj 32 dinamo bucuresti 15 rapid 49 Universitatea Craiova 25 petrolul ploiesti 5 Poli Iasi 2 uta arad 16 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 Gino Iorgulescu europa league fcsb conference league dan sucu
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
18.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share