Jucător din La Liga, arestat Fotbalistul a ajuns pe mâna Poliției după ce a fost acuzat de violență domestică
Josan Ferrandez. Foto: IMAGO
Campionate

Jucător din La Liga, arestat Fotbalistul a ajuns pe mâna Poliției după ce a fost acuzat de violență domestică

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 07.10.2026, ora 19:49
alt-text Actualizat: 07.10.2026, ora 19:49
  • Josan Ferrandez (36 de ani) a fost arestat după ce a fost acuzat de acte de violență domestică împotriva soției sale. După o noapte petrecută în arest, jucătorul a fost eliberat după ce partenera sa și-a retras plângerea.
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Fotbalistul este legitimat la Elche, formație care a promovat în această vară în prima ligă spaniolă, iar acesta și soția sa se află în proces de divorț.

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Josan Ferrandez, arestat pentru acte de violență domestică

Partenera lui Josan a depus plângere împotriva acestuia și l-a acuzat de agresiune fizică, acesta fiind ulterior arestat. Miercuri, jucătorul a fost eliberat după ce soția sa și-a retras plângerea.

Soția fotbalistului a prezentat ca probe anumite mesaje jignitoare primite pe Whatsapp, dar și fotografii care prezintă vânătăi de pe corp, despre care ar susține că provin de pe urma violențelor lui Ferrandez, relatează publicația Information, conform marca.com.

284 de meciuri
a bifat Josan pentru Elche, de-a lungul mai multor sezoane în La Liga și La Liga 2

Comunicatul comun emis de Josan și partenera sa

„Având în vedere informațiile care au apărut în ultimele ore cu privire la situația noastră personală, dorim să declarăm împreună că ne aflăm în plin proces de divorț.

Așa cum se întâmplă în orice proces de acest gen, trecem prin momente care nu sunt întotdeauna ușoare. Cu toate acestea, dorim să precizăm clar că ne păstrăm respectul reciproc și dorința de a aborda această situație în cel mai respectuos mod posibil.

În legătură cu informațiile și speculațiile care au apărut, dorim să precizăm că, în acest moment, nu există nicio procedură judiciară deschisă care să-l vizeze pe Josan Ferrández.

Din respect pentru situația noastră personală și, în special, pentru cei apropiați nouă, solicităm ca orice chestiune legată de acest proces să rămână în sfera noastră privată.

Dorința noastră este să punem capăt oricărui tip de polemică și să putem aborda această nouă etapă cu respect și normalitate. Vă mulțumim pentru înțelegere și respectul față de viața noastră privată”, se arată în comunicatul transmis de cei doi.

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