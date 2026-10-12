Strategia lui Mourinho Planul antrenorului de la Real Madrid după controversele din meciul cu Villarreal

Jose Mourinho (63 de ani), antrenorul de la Real Madrid, și-ar dori să ia mai multe decizii radicale la club pentru a evita situațiile tensionate asemănătoare celor din meciul cu Villarreal (1-0).

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În meciul de sâmbătă din La Liga, Vinicius a fost eliminat după ce și-a tras de păr un adversar, iar arbitrul a mai arătat 6 cartonașe galbene în tabăra „galacticilor”.

Mourinho a fost foarte nervos la finalul partidei și a refuzat să vină la conferința de presă pentru a nu risca o suspendare.

Jose Mourinho, măsuri speciale la Real Madrid

Jose Mourinho și-ar dori ca astfel de reacții să nu mai existe pe teren la meciurile echipei sale, în care tensiunea să se transforme într-o problemă pentru club.

Deși „galacticii” au câștigat partida cu Villarreal, deciziile luate de arbitru, în special eliminarea lui Vinicius, au stârnit furie în rândul jucătorilor.

Antrenorul Realului își dă seama că furia jucătorilor săi poate crea probleme în cadrul clubului, motiv pentru care Mourinho va încerca să le rezolve, scrie marca.com.

FOTO. Vinicius, eliminat după ce și-a tras de păr un adversar

Conform raportului întocmit de arbitru, Vinicius ar putea risca o suspendare de două sau chiar trei etape, ceea ce ar însemna ratarea derby-ului cu Barcelona, programat pe 25 octombrie.

În contextul în care pentru Real Madrid urmează meciuri importante în restul sezonului, Jose Mourinho nu vrea să se gândească la scenariul că jucători importanți ai echipei, cum ar fi Vinicius, să le rateze din cauza comportamentului pe teren.

Tehnicianul își dorește ca jucătorii de la Real Madrid să învețe să-și gestioneze furia din timpul meciurilor, fără să-și piardă concentrarea.

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