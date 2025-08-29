Amenință cu demisia! Edi Iordănescu a răbufnit după calificarea în Conference League: „Nimeni nu se pricepe mai bine decât mine” » Ce solicitări are

Legia - Hibernian 3-3. Edi Iordănescu (47 de ani) a oferit o serie de reacții după calificarea dramatică obținută în Conference League.

Tehnicianul este nemulțumit de câteva aspecte legate de acțiunile conducerii clubului și ia în calcul chiar și o posibilă demisie dacă lucrurile nu se remediază.

Legia a trecut de Hibernian în play-off-ul Conference League, scor 5-4 la general, după o „dublă” decisă în prelungiri.

Edi Iordănescu: „Dacă nu voi fi ascultat, poate ar trebui să ne despărțim”

Tehnicianul român e nemulțumit de campania de transferuri și de nerespectarea anumitor promisiuni din partea conducerii.

„Atâta timp cât lucrez la Legia, voi spune întotdeauna adevărul. Nu cred că există cineva la acest club care să se priceapă mai bine decât mine și, dacă va veni ziua în care nu voi fi ascultat, poate ar trebui să ne despărțim.

Timp de două luni și jumătate nu m-am plâns niciodată, dar sunt lucruri care mă nemulțumesc. Am sprijinul a doi foști jucători, directorii Michal Zewlakow și Fredi Bobic, ei îmi cunosc așteptările și ceea ce vreau.

Trebuie să închidem fereastra cum se cuvine. Sper că vor fi două sau trei transferuri în zilele următoare”, a declarat Iordănescu după meci, potrivit przegladsportowy.onet.pl.

Edi Iordănescu: „Jucătorii ar trebui să dea totul înainte să plece”

În același timp, antrenorul nu este împăcat nici cu ideea că mulți jucători părăsesc echipa după un timp foarte scurt.

„Ar trebui să dea totul mai întâi și să plece după trei sau patru sezoane. Nu putem fi o fereastră pentru toată lumea. În presezon, nu știam dacă jucătorii vor pleca sau nu, dar Jan Ziolkowski probabil o va face.

Arată-mi un antrenor care ar fi fericit să vadă un jucător plecând. Când am venit aici, mi s-au promis anumite lucruri, oamenii muncesc, dar dacă s-ar întâmpla mai repede, ar fi mai ușor”, a mai spus Iordănescu.

Legia își va afla astăzi adversarii din faza principală a Conference League, unde va evolua și Universitatea Craiova. Tragerea la sorți va începe la 14:00 și va fi transmisă în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

