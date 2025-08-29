Edi Iordănescu (47 de ani) a obținut calificarea cu Legia Varșovia în faza principală a Conference League după ce a învins Hibernian, scor 5-4 la general.

Răzvan Lucescu (56 de ani) s-a distrat în play-off-ul Europa League, după ce PAOK a învins-o pe Rijeka cu 5-0 (5-1 la general).

Și internaționalul român Răzvan Marin (29 de ani) s-a calificat în Conference League în urma victoriei obținute de AEK Atena cu Anderlecht, 3-1 la general.

Ieri s-au jucat meciurile retur din play-off-ul Europa, respectiv Conference League, la finalul cărora s-au stabilit echipele care vor juca în faza principală a competițiilor.

Edi Iordănescu s-a calificat în faza principală a Conference League

Legia Varșovia, antrenată de Edi Iordănescu, a reușit calificarea în faza principală a Conference League după ce a trecut de Hibernian.

În manșa secundă, polonezii au remizat cu Hibernian, scor 3-3, însă rezultatul obținut în tur (2-1) le-a asigurat calificarea în grupa XXL a Conference League.

Legia a obținut calificarea în prelungirile meciului, în minutul 98, grație golului marcat de Rajovic. Pentru echipa antrenată de Edi Iordănescu au mai marcat Bichackchyan (13) și Elitim (90+3).

Răzvan Lucescu și PAOK s-au calificat în Europa League

PAOK Salonic va participa din nou în faza principală a Europa League după ce a trecut cu ușurință de Rijeka, scor 5-0.

Astfel, echipa antrenată de Răzvan Lucescu s-a calificat cu scorul de 5-1 la general. În tur, PAOK a fost învinsă în Croația cu 1-0, dar a întors rezultatul.

Pentru greci au marcat Meite (12), Konstantelias (25), Chalov (56), Giakoumakis (77) și Pelkas (89).

Răzvan Marin și AEK Atena au obținut calificarea în Conference League

Tot în Conference League, AEK Atena a trecut în play-off de Anderlecht și s-a calificat în faza principală a competiției.

Echipa la care joacă Răzvan Marin s-a impus cu scorul de 2-0 (3-1 la general), prin golurile marcate de Koita (36) și Kutesa (48).

Răzvan Marin a evoluat în toate cele 90 de minute ale meciului și a fost desemnat omul partidei.

Echipele calificate în Europa și Conference League și vor afla adversarele vineri. Tragerea la sorți va avea loc la Monaco, de la ora 14:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro.

