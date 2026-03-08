Radu Petrescu, din nou la centru FOTO. Meciul la care a fost delegat arbitrul după scandalul din Petrolul - FC Argeș +7 foto
Foto: Facebook/Fotbal Club Speranța Răucești
Radu Petrescu, din nou la centru FOTO. Meciul la care a fost delegat arbitrul după scandalul din Petrolul - FC Argeș

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 08.03.2026, ora 15:26
alt-text Actualizat: 08.03.2026, ora 15:28
  • Arbitrul Radu Petrescu (43 de ani) a fost din nou delegat la un meci, după aproape o lună de la scandalul din partida Petrolul - FC Argeș, scor 2-1, din etapa #27.

În meciul de pe 13 februarie, Radu Petrescu a luat o decizie care a provocat un scandal imens în Liga 1. În minutul 86, „centralul” a fluierat înainte de golul lui Sierra, venit dintr-o centrare a lui Micovschi din lovitură liberă.

Imediat după ce Micovschi a lovit mingea, Petrescu a intervenit, dar nu era clar dacă i-a fost atrasă atenția din camera VAR, legat de duelul anterior, sau a văzut vreun fault în atac.

Radu Petrescu, delegat la partida AS Viitorul Podoleni - CS Speranța Răucești

La o lună distanță de la scandalul în care a fost implicat, Radu Petrescu a fost delegat din nou.

Sancționat drastic după eroarea comisă, Petrescu a arbitrat meciul dintre AS Viitorul Podoleni și CS Speranța Răucești, două echipe din Liga 4, care s-au confruntat duminică în sferturile Cupei României, faza județeană (Neamț).

Radu Petrescu, delegat la meciul AS Viitorul Podoleni - CS Speranța Răucești. Foto: Facebook/Fotbal Club Speranța Răucești
Radu Petrescu, delegat la meciul AS Viitorul Podoleni - CS Speranța Răucești. Foto: Facebook/Fotbal Club Speranța Răucești

Radu Petrescu, delegat la meciul AS Viitorul Podoleni - CS Speranța Răucești. Foto: Facebook/Fotbal Club Speranța Răucești Radu Petrescu, delegat la meciul AS Viitorul Podoleni - CS Speranța Răucești. Foto: Facebook/Fotbal Club Speranța Răucești Radu Petrescu, delegat la meciul AS Viitorul Podoleni - CS Speranța Răucești. Foto: Facebook/Fotbal Club Speranța Răucești Radu Petrescu, delegat la meciul AS Viitorul Podoleni - CS Speranța Răucești. Foto: Facebook/Fotbal Club Speranța Răucești Radu Petrescu, delegat la meciul AS Viitorul Podoleni - CS Speranța Răucești. Foto: Facebook/Fotbal Club Speranța Răucești
+7 Foto
Din brigada lui Radu Petrescu au mai făcut parte și asistenții Robert Racu și Iulian Pop.

Speranța Răucești s-a impus cu scorul de 7-2 în fața celor de la Viitorul Podoleni, după ce a condus la pauză cu scorul de 5-0.

20 de meciuri
a arbitrat Radu Petrescu în acest sezon

FOTO. Ce s-a întâmplat în finalul meciului Petrolul - FC Argeș 2-1

Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Digi Sport
Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Digi Sport

Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Prima Sport Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Prima Sport Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Prima Sport Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Prima Sport Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Prima Sport
+20 Foto
arbitru delegare Radu Petrescu AS Viitorul Podoleni CS Speranța Răucești
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share