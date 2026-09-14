„Este ciudat, nu?” Mourinho, scenă „regizată” la finalul conferinței. Apoi s-a ridicat de pe scaun și a ieșit
Jose Mourinho
Campionate

„Este ciudat, nu?” Mourinho, scenă „regizată” la finalul conferinței. Apoi s-a ridicat de pe scaun și a ieșit

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 14.09.2026, ora 12:39
  • Jose Mourinho a avut o remarcă specială la finalul conferinței de presă dinaintea meciului de mâine cu Elche
  • Antrenorul lui Real Madrid a evidențiat faptul că jurnaliștii nu l-au întrebat despre fazele controversate de arbitraj din weekend.
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După ce discutase despre mai multe subiecte, Mourinho, prefăcându-se nedumerit, i-a chestionat pe jurnaliști și pe ofițerul de presă: „Nicio întrebare despre penalty-uri? Este ciudat, nu?”. Apoi s-a ridicat de pe scaun și a ieșit.

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Tehnicianul portughez a făcut referire, indirect, la penalty-ul obținut de Barcelona după căderea lui Lamine Yamal și la hențul din careul lui Atletico Madrid, fază în urma căreia echipa lui Diego Simeone a primit gol în partida de la San Sebastian.

Mourinho, despre Vinicius: „Îi lipsește această performanță de nivel foarte înalt”

Înainte de momentul referitor la arbitraj, José Mourinho a vorbit în detaliu despre aspectele sportive ale echipei sale.

Unul dintre jucătorii analizați de antrenor a fost Vinicius, despre care portughezul consideră că se apropie de cea mai bună formă a sa, dar că mai are nevoie de goluri pentru a atinge nivelul dorit.

„Cea mai bună versiune înseamnă să marchezi. Să pasezi decisiv este important, să muncești pentru echipă este foarte important, munca de zi cu zi este importantă și o face foarte bine…

Dar există un alt Vinicius. Un Vinicius care a venit la Benfica anul trecut și care are o oportunitate, marchează un gol și pleacă acasă. Îi lipsește această performanță de nivel foarte înalt”, a declarat Mourinho.

Antrenorul portughez a fost întrebat și despre rotațiile din lot, starea fizică a jucătorilor și problemele medicale cu care echipa s-a confruntat în ultimul an.

Mourinho a explicat că ia în calcul toate informațiile primite de la staff-ul medical, dar că nu intenționează să renunțe la jucătorii importanți atunci când aceștia sunt apți.

Trioul BMV rămâne titular: „Dacă pot, dacă nu există nimic anormal, mâine merg cu ei”

Antrenorul a subliniat că are încredere în capacitatea fotbaliștilor de a-și evalua propriul nivel fizic, mai ales într-o perioadă aglomerată a sezonului, referindu-se la trioul Bellingham-Mbappe-Vinicius.

Echipa sa are la dispoziție doar două zile între două partide, iar portughezul spune că decizia finală va fi luată împreună cu staff-ul medical.

„Am foarte multă încredere în capacitatea jucătorului de a se cunoaște pe sine. Astăzi este o zi importantă pentru că avem doar două zile între un meci și altul.

Trebuie să-i ascultăm pe medici, departamentul de știință sportivă, să analizăm datele… Dar dacă pot, dacă nu există nimic anormal, mâine merg cu ei”, a explicat antrenorul.

Mourinho, despre programul aglomerat: „Șase conferințe de presă pe săptămână!”

Spre finalul conferinței, Mourinho a abordat și problema numărului mare de obligații pe care le au antrenorii și jucătorii într-un sezon aglomerat.

Portughezul a glumit pe seama numeroaselor conferințe de presă pe care trebuie să le susțină și a făcut o paralelă cu programul fotbaliștilor.

„Șase conferințe de presă pe săptămână! În alte țări mă scuteau de o conferință de presă, dar aici nu. Eu mă satur de voi, voi vă săturați de mine și deja nu mai știți ce să mă întrebați… Pentru jucători este cam același lucru.

Acum Atletico are o zi în plus pentru odihnă față de noi, dar apoi are o zi în minus înaintea derby-ului… Asta este situația. Dacă mă scutiți de una dintre conferințele de presă… Dar este meseria noastră”, a spus Mourinho.

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