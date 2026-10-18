„Aș fi forțat plecarea de la Real Madrid” Jose Mourinho, despre situația lui Vinicius în la Liga +8 foto
Jose Mourinho și Vinicius (foto: Imago)
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„Aș fi forțat plecarea de la Real Madrid” Jose Mourinho, despre situația lui Vinicius în la Liga

alt-text Cristina Negrilă
alt-text Publicat: 18.10.2026, ora 13:33
alt-text Actualizat: 18.10.2026, ora 13:35
  • Jose Mourinho a vorbit despre situația lui Vinicius la Real Madrid, afirmând că, în locul atacantului brazilian, ar fi încercat să plece de la club în perioada de mercato din vară.
  • Antrenorul portughez a invocat presiunea la care este supus jucătorul, lipsa de respect cu care acesta se confruntă și dificultățile întâmpinate în fotbalul spaniol.
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La conferința de presă de dinaintea meciului cu FC Sevilla, programat azi, de la 22:00, Jose Mourinho a comentat, pe larg, situația lui Vinicius.

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Mourinho: „În locul lui Vinicius, aș fi forțat plecarea de la Real Madrid”

Brazilianul a fost, recent, suspendat pentru 4 partide, după eliminarea din meciul cu Villarreal, după ce a tras de păr un adversar.

Conform spaniolilor de la AS, tehnicianul portughez a avut cuvinte de apreciere pentru personalitatea și rezistența psihică a lui Vinicius:

„Este un băiat extraordinar, cu care este foarte ușor să ai o relație bună. Acord mare importanță faptului că reușește să trăiască și să supraviețuiască păstrându-și zâmbetul. Crede că lucrurile se pot îmbunătăți și continuă să zâmbească. Nu există nimic și nimeni care să-i poată lua zâmbetul de pe buze.

Dacă aș fi fost în locul lui, probabil că nu aș mai fi fost aici. Aș fi forțat plecarea către o țară în care să fiu respectat.

Mourinho consideră că decizia brazilianului de a rămâne este legată de atașamentul față de echipa madrilenă și de convingerea că situația se poate îmbunătăți.

„A rămas din dragoste pentru Real Madrid, pentru club și pentru oraș, pentru că a crezut că lucrurile se pot îmbunătăți”.

Antrenorul a explicat și cum gestionează relația cu brazilianul: „Petrec zilnic câteva minute doar cu el, între patru ochi. Sunt conversații private”.

Când Vini și-a prelungit contractul, a semnat cu gândul că Real Madrid este casa lui și cu dorința de a continua să scrie istorie și să câștige trofee. Se înțelege bine cu toți cei din vestiar și este o sursă de bucurie pentru toată lumea. Mă îndoiesc foarte mult că aș fi avut puterea lui de a continua aici, în condițiile în care avea atâtea oferte. Jose Mourinho

Mourinho îl apără pe Vinicius, dar l-a ironizat după meciul cu AS Roma

Deși i-a luat apărarea brazilianului în privința tratamentului pe care îl primește, Mourinho nu a evitat să-i critice prestația din partida cu Roma, din Champions League, în special faza care a precedat golul italienilor.

Mou a explicat că Vinicius a avut o seară dificilă, în condițiile în care echipa pregătită de Gian Piero Gasperini a insistat cu atacurile pe flancul său.

Mourinho a spus că, la faza care a precedat golul doi al lui AS Roma, Vini ar fi trebuit să păstreze posesia, să obțină o lovitură liberă sau să joace simplu, în loc să riște pierderea mingii.

La 1-1, atacantul a venit la primit în propria jumătate de teren și Courtois i-a pasat direct lui.

Furia lui Mourinho după ce Vinicius a pierdut mingea încercând o pasă cu călcâiul în propria jumătate de teren
Furia lui Mourinho după ce Vinicius a pierdut mingea încercând o pasă cu călcâiul în propria jumătate de teren

Galerie foto (8 imagini)

Furia lui Mourinho după ce Vinicius a pierdut mingea încercând o pasă cu călcâiul în propria jumătate de teren. Fotografii: capturi TV Furia lui Mourinho după ce Vinicius a pierdut mingea încercând o pasă cu călcâiul în propria jumătate de teren Furia lui Mourinho după ce Vinicius a pierdut mingea încercând o pasă cu călcâiul în propria jumătate de teren Furia lui Mourinho după ce Vinicius a pierdut mingea încercând o pasă cu călcâiul în propria jumătate de teren Furia lui Mourinho după ce Vinicius a pierdut mingea încercând o pasă cu călcâiul în propria jumătate de teren
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Aflat la 40 de metri, extrema a încercat o pasă cu călcâiul. A pierdut mingea, adversarii au recuperat și, la capătul contrei, Malen a înscris. Era 2-1 pentru Roma.

Vini a fost schimbat după acea fază.

După ce a fost condusă 1-3, Real Madrid a întors scorul, câștigând cu 4-3.

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