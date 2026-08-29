LIVE FC Argeș - Sepsi, în etapa #7 din Liga 1 » Meci cu 5 goluri între Csikszereda și CFR Cluj + clasamentul actualizat

- FC Argeș și Sepsi Sfântu Gheorghe se duelează ACUM în etapa #7 din Liga 1.
- CFR Cluj s-a impus pe terenul echipei Csikszereda, scor 3-2, în primul meci al zilei de sâmbătă.
- Runda va continua cu duelul dintre Corvinul și Dinamo, de la ora 21:30.
- Toate meciurile pot fi urmărite în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Runda din acest weekend oferă alte trei partide sâmbătă, două duminică și se încheie luni, cu derby-ul dintre Rapid și campioana Universitatea Craiova.
Sâmbătă, 29 august
FC Argeș - Sepsi, live
- Arbitru: Roman George Cătălin, Asistenți: Badea Marius, Ghiciulescu Raul, VAR: Trandafir Cristina, AVAR: Porumbel Valentin
- Stadion: Orășenesc
Csikszereda - CFR Cluj 2-3
- Au marcat: Eppel '33, '50 / Biliboc '28, Perianu '45+2, Drazic '83
Echipele de start:
- Csikszereda: Pap - Szabo, Palmeș, Csuros - Horvath, Paszka, Szilard, Trif - Cszekus, Toth-Pal - Eppel
- Rezerve: Deaky, Karacsony, Papp, Hegedus, Tajti, Oniga, Magyar, Bota, Stahl, Nyitra, Dolny, Szalay
- Antrenor: Istvan Szabo
- CFR Cluj: Vâlceanu - Braun, Kresic, Abeid - Kun, Perianu, Korenica, Camora - Cordea, Drazic, Biliboc
- Rezerve: Gal, Pușcaș, Simao, Radu, Pantalon, Barrios, Ziblim, Gligor, Păun, Sfait, Sula
- Antrenor: Marius Șumudică
- Arbitru: Mladinovici Horia-Gabriel, Asistenți: Marin Nicușor Florentin, Marchidanu Marius Cristian, VAR: Bîrsan Marcel, AVAR: Marcu Claudiu
- Stadion: Municipal din Miercurea Ciuc
Corvinul - Dinamo, live de la 21:30
- Arbitru: Moroiță Andrei, Asistenți: Dumitru Ionel Valentin, Vornicu Adrian, VAR: Găman George Cătălin, AVAR: Rusandu Lucian-Claudiu
- Stadion: „Francisc Neumann”
Duminică, 30 august
- Ora 16:00 Farul - FC Botoșani
- Ora 21:00 FCSB - UTA
Luni, 31 august
- Ora 20:30 Rapid - U Craiova
S-au jucat
U Cluj - Petrolul 2-3
- Au marcat: Lukic (11, 55) / Bran Flores (3), Jerdea (34), Nlundulu (49)
Echipele de start:
- U Cluj: Lefter - Mikanovic, Cristea, Codrea, Chipciu - Pinho, Drammeh - Macalou, Nistor, Bic - Lukic
- Rezerve: Michael, Moldovan, Chinteș, Poulolo, Cisse, Ștefănescu, Techereș, Simion, Adams, Pall, Aliev
- Antrenor: Cristiano Bergodi
- Petrolul: Zima - Țuțu, Papp, Dumitrescu, Malula - Jerdea, Hanca, Bran, Martins - Nlundulu, Santos
- Rezerve: Rădulescu, Căpușă, Costache, Huseynov, Ludewig, Zaian, Vega, Paraschiv, Manolache, Leescu, Ioniță
- Antrenor: Ricardo Sousa
- Arbitru: Radu Petrescu, Asistenți: Mircea Grigoriu, Radu Ghinguleac, VAR: George Găman, AVAR: Bogdan Dumitrache
- Stadion: Cluj Arena
FC Voluntari - Oțelul 2-2
- Au marcat: Guțea (3, 14) / Patrick (6), Pedro Nuno (76, pen.)
Echipele de start:
- FC Voluntari: Jurhar - Mamic, Crișan, Dumbrăvanu, Suteu - Schieb, Haruț, Onisa, Guțea - Gheorghe, Babic
- Rezerve: Chioveanu, Kiki, Toma, Rodrigues, Ștefan, Cvec, Merloi, Petculescu, Chică-Roșă, Roman
- Antrenor: Florin Pîrvu
- Oțelul: Dur-Bozoancă - Sylla, Zhelev, Iacob, Silva - Ciobanu, Lameira, Frunză - Pedro Nuno, Andrezinho, Patrick
- Rezerve: Contra, Paharnicu, Neicu E., Olteanu, Lungu Bordun, Aftene, Bălănică, Neicu C.
- Antrenor: Stjepan Tomas
- Arbitru: Horațiu Feșnic, Asistenți: Valentin Avram, VAR: Iulian Dima, AVAR: Lucian Rusandu
- Stadion: „Anghel Iordănescu”, Voluntari
Clasamentul în Liga 1
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Dinamo
|6
|13
|2
|Petrolul
|7
|12
|3
|FCSB
|6
|11
|4
|Rapid
|6
|11
|5
|U Craiova
|6
|10
|6
|Oțelul
|7
|10
|7
|FC Argeș
|6
|10
|8
|Corvinul
|6
|9
|9
|Farul
|6
|9
|10
|CFR Cluj
|6
|9
|11
|U Cluj
|6
|9
|12
|Sepsi
|6
|7
|13
|FC Botoșani
|6
|6
|14
|FC Voluntari
|7
|5
|15
|UTA Arad
|6
|3
|16
|Csikszereda
|7
|1