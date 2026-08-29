LIVE FC Argeș - Sepsi, în etapa #7 din Liga 1 » Meci cu 5 goluri între Csikszereda și CFR Cluj + clasamentul actualizat
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LIVE FC Argeș - Sepsi, în etapa #7 din Liga 1 » Meci cu 5 goluri între Csikszereda și CFR Cluj + clasamentul actualizat

alt-text Ștefan Neda , Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 29.08.2026, ora 18:30
alt-text Actualizat: 29.08.2026, ora 18:34
  • FC Argeș și Sepsi Sfântu Gheorghe se duelează ACUM în etapa #7 din Liga 1.
  • CFR Cluj s-a impus pe terenul echipei Csikszereda, scor 3-2, în primul meci al zilei de sâmbătă.
  • Runda va continua cu duelul dintre Corvinul și Dinamo, de la ora 21:30.
  • Toate meciurile pot fi urmărite în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
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Runda din acest weekend oferă alte trei partide sâmbătă, două duminică și se încheie luni, cu derby-ul dintre Rapid și campioana Universitatea Craiova.

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Sâmbătă, 29 august

FC Argeș - Sepsi, live

  • Arbitru: Roman George Cătălin, Asistenți: Badea Marius, Ghiciulescu Raul, VAR: Trandafir Cristina, AVAR: Porumbel Valentin
  • Stadion: Orășenesc 

Csikszereda - CFR Cluj 2-3

  • Au marcat: Eppel '33, '50 / Biliboc '28, Perianu '45+2, Drazic '83

Echipele de start:

  • Csikszereda: Pap - Szabo, Palmeș, Csuros - Horvath, Paszka, Szilard, Trif - Cszekus, Toth-Pal - Eppel
  • Rezerve: Deaky, Karacsony, Papp, Hegedus, Tajti, Oniga, Magyar, Bota, Stahl, Nyitra, Dolny, Szalay
  • Antrenor: Istvan Szabo
  • CFR Cluj: Vâlceanu - Braun, Kresic, Abeid - Kun, Perianu, Korenica, Camora - Cordea, Drazic, Biliboc
  • Rezerve: Gal, Pușcaș, Simao, Radu, Pantalon, Barrios, Ziblim, Gligor, Păun, Sfait, Sula
  • Antrenor: Marius Șumudică
  • Arbitru: Mladinovici Horia-Gabriel, Asistenți: Marin Nicușor Florentin, Marchidanu Marius Cristian, VAR: Bîrsan Marcel, AVAR: Marcu Claudiu
  • Stadion: Municipal din Miercurea Ciuc

Corvinul - Dinamo, live de la 21:30

  • Arbitru: Moroiță Andrei, Asistenți: Dumitru Ionel Valentin, Vornicu Adrian, VAR: Găman George Cătălin, AVAR: Rusandu Lucian-Claudiu
  • Stadion: „Francisc Neumann”

Duminică, 30 august

  • Ora 16:00 Farul - FC Botoșani
  • Ora 21:00 FCSB - UTA

Luni, 31 august

  • Ora 20:30 Rapid - U Craiova

S-au jucat

U Cluj - Petrolul 2-3

  • Au marcat: Lukic (11, 55) / Bran Flores (3), Jerdea (34), Nlundulu (49)
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Echipele de start:

  • U Cluj: Lefter - Mikanovic, Cristea, Codrea, Chipciu - Pinho, Drammeh - Macalou, Nistor, Bic - Lukic
  • Rezerve: Michael, Moldovan, Chinteș, Poulolo, Cisse, Ștefănescu, Techereș, Simion, Adams, Pall, Aliev
  • Antrenor: Cristiano Bergodi
  • Petrolul: Zima - Țuțu, Papp, Dumitrescu, Malula - Jerdea, Hanca, Bran, Martins - Nlundulu, Santos
  • Rezerve: Rădulescu, Căpușă, Costache, Huseynov, Ludewig, Zaian, Vega, Paraschiv, Manolache, Leescu, Ioniță
  • Antrenor: Ricardo Sousa
  • Arbitru: Radu Petrescu, Asistenți: Mircea Grigoriu, Radu Ghinguleac, VAR: George Găman, AVAR: Bogdan Dumitrache
  • Stadion: Cluj Arena

FC Voluntari - Oțelul 2-2

  • Au marcat: Guțea (3, 14) / Patrick (6), Pedro Nuno (76, pen.)

Echipele de start:

  • FC Voluntari: Jurhar - Mamic, Crișan, Dumbrăvanu, Suteu - Schieb, Haruț, Onisa, Guțea - Gheorghe, Babic
  • Rezerve: Chioveanu, Kiki, Toma, Rodrigues, Ștefan, Cvec, Merloi, Petculescu, Chică-Roșă, Roman
  • Antrenor: Florin Pîrvu
  • Oțelul: Dur-Bozoancă - Sylla, Zhelev, Iacob, Silva - Ciobanu, Lameira, Frunză - Pedro Nuno, Andrezinho, Patrick
  • Rezerve: Contra, Paharnicu, Neicu E., Olteanu, Lungu Bordun, Aftene, Bălănică, Neicu C.
  • Antrenor: Stjepan Tomas
  • Arbitru: Horațiu Feșnic, Asistenți: Valentin Avram, VAR: Iulian Dima, AVAR: Lucian Rusandu
  • Stadion: „Anghel Iordănescu”, Voluntari

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1Dinamo613
2Petrolul712
3FCSB611
4Rapid611
5U Craiova610
6Oțelul710
7FC Argeș610
8Corvinul69
9Farul69
10CFR Cluj69
11U Cluj69
12Sepsi67
13FC Botoșani66
14FC Voluntari75
15UTA Arad63
16Csikszereda71

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