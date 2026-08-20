Când vrei la Barça, dar Atletico zice NU FOTO: Au vrut să-i facă poză de prezentare lui Julian Alvarez, dar a ieșit un meme 😂 +15 foto
Julian Alvarez, poză de prezentare din ultimele 3 sezoane
Campionate

Când vrei la Barça, dar Atletico zice NU FOTO: Au vrut să-i facă poză de prezentare lui Julian Alvarez, dar a ieșit un meme 😂

alt-text Ana Matei
alt-text Publicat: 20.08.2026, ora 16:42
alt-text Actualizat: 20.08.2026, ora 16:48
  • Imaginea oficială a lui Julian Alvarez pentru sezonul 2026/27 la Atletico a atras imediat atenția.
  • Motivul? Expresia sa extrem de serioasă, aproape tristă. Fanii au remarcat diferența uriașă față de imaginile din sezoanele precedente și au lansat un val de meme-uri.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Alvarez, de regulă zâmbitor în fotografiile de prezentare ale lui Atletico, apare acum cu o privire care a fost interpretată de suporteri drept imaginea unui om care nu vrea să fie acolo.

Apariție rară a legendei de la Barcelona FOTO: Soția a publicat imagini cu fostul fotbalist, dispărut din spațiul public.  Cum arată la aproape 10 ani de la retragere
Citește și
Apariție rară a legendei de la Barcelona FOTO: Soția a publicat imagini cu fostul fotbalist, dispărut din spațiul public. Cum arată la aproape 10 ani de la retragere
Citește mai mult
Apariție rară a legendei de la Barcelona FOTO: Soția a publicat imagini cu fostul fotbalist, dispărut din spațiul public.  Cum arată la aproape 10 ani de la retragere

FOTO: Cea mai recentă poză cu Julian Alvarez, subiect de meme-uri

Imaginea a devenit rapid material pentru meme-uri. Una dintre cele mai răspândite glume îl prezintă pe Julian ca pe un fotbalist „ținut captiv” de Atletico, iar mesajul „Blink twice if you need help” (n.r. - Clipește de două ori dacă ai nevoie de ajutor”) a circulat intens pe rețelele sociale.

Alte reacții au mers în aceeași direcție, cu hashtag-ul #FreeAlvarez.

Pozele oficiale cu Julian Alvarez pentru noul sezon
Pozele oficiale cu Julian Alvarez pentru noul sezon

Galerie foto (15 imagini)

„Teamă. Ură.Tristețe. Aleti” Julian Alvarez, poze de la startul ultimelor 3 ediții de campionat „Și unde o să joace Julian dacă e în închisoare?” „Salut, vrei să vii la Barcelona?”. „Sigur!”. „Nu e interesat” „Eu, de-a lungul anilor în carieră”
+15 Foto
labels.photo-gallery

În această vară, după Mondial, Julian Alvarez și-a exprimat public dorința de a o părăsi pe Atletico.

Interesul Barcelonei i-a surâs atacantului argentinian, care și-ar fi dorit să ajungă sub comanda lui Hansi Flick. Vis imposibil, însă, pentru că echipa lui Simeone a spus răspicat că nu-i va permite să semneze cu formația blaugrana.

Catalanii au făcut o ofertă de aproximativ 100 de milioane de euro, însă conducerea lui Atletico a refuzat-o.

După ce a fost publicată poza de prezentare pentru noul sezon la Atletico, Fanii n-au stat pe gânduri și au împânzit internetul cu fotomontaje în care argentinianul e prezentat drept „prizonier”.

În imaginile mai vechi, argentinianul apărea zâmbind. În noua fotografie, expresia sa a fost transformată de internet într-un fel de „înainte și după”: Alvarez când a venit la Atletico vs. Alvarez după ce a cerut să plece la Barcelona.

Relația cu fanii din Madrid s-a complicat, iar în comunitățile online ale suporterilor lui Atletico există opinii foarte diferite: unii consideră că jucătorul ar trebui lăsat să plece, în timp ce alții cred că trebuie să-și ceară scuze și să demonstreze pe teren că este dedicat clubului.

Citește și

Joacă Musiala Supercupa? Ce face Bayern înaintea primului meci oficial, după ce mijlocașul a leșinat de două ori în 4 zile. Reacția lui Honess
Campionate
15:54
Joacă Musiala Supercupa? Ce face Bayern înaintea primului meci oficial, după ce mijlocașul a leșinat de două ori în 4 zile. Reacția lui Honess
Citește mai mult
Joacă Musiala Supercupa? Ce face Bayern înaintea primului meci oficial, după ce mijlocașul a leșinat de două ori în 4 zile. Reacția lui Honess
Turcia, noua Arabia Saudită Super Lig, destinația preferată a vedetelor. Rafa Leao, 6 ore de negocieri pentru transferul de la AC Milan la Galatasaray
Campionate
13:45
Turcia, noua Arabia Saudită Super Lig, destinația preferată a vedetelor. Rafa Leao, 6 ore de negocieri pentru transferul de la AC Milan la Galatasaray
Citește mai mult
Turcia, noua Arabia Saudită Super Lig, destinația preferată a vedetelor. Rafa Leao, 6 ore de negocieri pentru transferul de la AC Milan la Galatasaray

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Țara în care un pachet de țigări trece de 40 de euro. Acuzații că se fumează mai mult și se încurajează crima organizată, care trafichează țigări false
Țara în care un pachet de țigări trece de 40 de euro. Acuzații că se fumează mai mult și se încurajează crima organizată, care trafichează țigări false
Țara în care un pachet de țigări trece de 40 de euro. Acuzații că se fumează mai mult și se încurajează crima organizată, care trafichează țigări false
Atletico Madrid fc barcelona meme julian alvarez
Știrile zilei din sport
Cum arată noul tricou Dinamo a scos la vânzare un echipament special, cu sigla cerută de fani: care e scopul
Superliga
13:50
Cum arată noul tricou Dinamo a scos la vânzare un echipament special, cu sigla cerută de fani: care e scopul
Citește mai mult
Cum arată noul tricou Dinamo a scos la vânzare un echipament special, cu sigla cerută de fani: care e scopul
FCSB, costuri! Cât plătește Gigi Becali  ca să joace la Târgoviște: jumătate din cât achită pe Arc + FOTO și VIDEO cu starea gazonului
Superliga
14:25
FCSB, costuri! Cât plătește Gigi Becali ca să joace la Târgoviște: jumătate din cât achită pe Arc + FOTO și VIDEO cu starea gazonului
Citește mai mult
FCSB, costuri! Cât plătește Gigi Becali  ca să joace la Târgoviște: jumătate din cât achită pe Arc + FOTO și VIDEO cu starea gazonului
Transfer la Dinamo OFICIAL „Câinii” și-au luat  mijlocaș ofensiv: „Contract pe un an, cu opţiune”
Superliga
11:56
Transfer la Dinamo OFICIAL „Câinii” și-au luat mijlocaș ofensiv: „Contract pe un an, cu opţiune”
Citește mai mult
Transfer la Dinamo OFICIAL „Câinii” și-au luat  mijlocaș ofensiv: „Contract pe un an, cu opţiune”
Plecare importantă de la Craiova! Un titular ar urma să schimbe echipa după returul cu Ararat-Armenia. Unde merge
Superliga
13:48
Plecare importantă de la Craiova! Un titular ar urma să schimbe echipa după returul cu Ararat-Armenia. Unde merge
Citește mai mult
Plecare importantă de la Craiova! Un titular ar urma să schimbe echipa după returul cu Ararat-Armenia. Unde merge
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:01
Cristian Geambașu Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!
Cristian Geambașu Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!
16:26
„Să facă ceva acolo!” Becali a anunțat strategia FCSB pentru meciul cu CFR Cluj: „Șumudică e hoț”
„Să facă ceva acolo!” Becali a anunțat strategia FCSB pentru meciul cu CFR Cluj: „Șumudică e hoț”
09:06
Cupa României Au fost stabilite grupele ediției 2026-2027: adversari accesibili pentru Rapid și FCSB! Care sunt derby-urile primei etape
Cupa României Au fost stabilite grupele ediției 2026-2027: adversari accesibili pentru Rapid și FCSB! Care sunt derby-urile primei etape
15:55
Ce pregătește UEFA Proiectul care poate schimba fotbalul internațional: ar înlocui o parte dintre actualele confruntări
Ce pregătește UEFA Proiectul care poate schimba fotbalul internațional: ar înlocui o parte dintre actualele confruntări 
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: <span>Bu-tu-ta-u</span>
„Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: „Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: <span>„Pregătiți-vă</span> de Apocalipsă!”
Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot
David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu
CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!
Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat
Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?
Hagi, tratat despre fotbal sănătos

Cristian Geambașu: Hagi, tratat despre fotbal sănătos

Cristian Geambașu: Hagi, tratat despre fotbal sănătos
Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!
De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!
În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho
Capitala României, orașul antisport!

Dan Udrea: Capitala României, orașul antisport!

Dan Udrea: Capitala României, orașul antisport!
Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?
Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!
Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate
Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!
Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă
Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră
Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei
„E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”
Top stiri
Ronaldinho, din nou pe gazon! FOTO. Starul brazilian, prezentat la echipa lui Mandorlini: „Nu e o manevră de marketing!”
Campionate
11:21
Ronaldinho, din nou pe gazon! FOTO. Starul brazilian, prezentat la echipa lui Mandorlini: „Nu e o manevră de marketing!”
Citește mai mult
Ronaldinho, din nou pe gazon! FOTO. Starul brazilian, prezentat la echipa lui Mandorlini: „Nu e o manevră de marketing!”
„Îl mai înjurați pe Nicolescu?”  Reprezentantul PCH, întrebat direct, după ce conducerea a ținut cont de dorința fanilor: „Protejăm identitatea lui Dinamo”
Superliga
14:09
„Îl mai înjurați pe Nicolescu?” Reprezentantul PCH, întrebat direct, după ce conducerea a ținut cont de dorința fanilor: „Protejăm identitatea lui Dinamo”
Citește mai mult
„Îl mai înjurați pe Nicolescu?”  Reprezentantul PCH, întrebat direct, după ce conducerea a ținut cont de dorința fanilor: „Protejăm identitatea lui Dinamo”
Cum se apără FRF Burleanu, reacție după ce Dan Udrea a întrebat în GOLAZO.ro „cum le-a dat Federația licență unor cluburi falimentare”
Diverse
13:13
Cum se apără FRF Burleanu, reacție după ce Dan Udrea a întrebat în GOLAZO.ro „cum le-a dat Federația licență unor cluburi falimentare”
Citește mai mult
Cum se apără FRF Burleanu, reacție după ce Dan Udrea a întrebat în GOLAZO.ro „cum le-a dat Federația licență unor cluburi falimentare”
BREAKING | Agresiune îngrozitoare, chiar în Arestul Central din București. Patru minori, acuzați că au bătut și abuzat sexual un altul, coleg de celulă. Acum sunt arestați pentru 30 de zile
B365
20.08
BREAKING | Agresiune îngrozitoare, chiar în Arestul Central din București. Patru minori, acuzați că au bătut și abuzat sexual un altul, coleg de celulă. Acum sunt arestați pentru 30 de zile
Citește mai mult
BREAKING | Agresiune îngrozitoare, chiar în Arestul Central din București. Patru minori, acuzați că au bătut și abuzat sexual un altul, coleg de celulă. Acum sunt arestați pentru 30 de zile

Echipe/Competiții

fcsb 65 CFR Cluj 31 dinamo bucuresti 30 rapid 44 Universitatea Craiova 14 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Au fost discriminați românii pe Giulești? GOLAZO.ro a întrebat CNCD dacă este normal ca un meci de UCL disputat în România să fie interzis românilor
Liga Campionilor
20.08

Au fost discriminați românii pe Giulești? GOLAZO.ro a întrebat CNCD dacă este normal ca un meci de UCL disputat în România să fie interzis românilor

Citește mai mult
Au fost discriminați românii pe Giulești? GOLAZO.ro a întrebat CNCD dacă este normal ca un meci de UCL disputat în România să fie interzis românilor
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share