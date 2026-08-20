Când vrei la Barça, dar Atletico zice NU FOTO: Au vrut să-i facă poză de prezentare lui Julian Alvarez, dar a ieșit un meme 😂

Imaginea oficială a lui Julian Alvarez pentru sezonul 2026/27 la Atletico a atras imediat atenția.

Motivul? Expresia sa extrem de serioasă, aproape tristă. Fanii au remarcat diferența uriașă față de imaginile din sezoanele precedente și au lansat un val de meme-uri.

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Alvarez, de regulă zâmbitor în fotografiile de prezentare ale lui Atletico, apare acum cu o privire care a fost interpretată de suporteri drept imaginea unui om care nu vrea să fie acolo.

FOTO: Cea mai recentă poză cu Julian Alvarez, subiect de meme-uri

Imaginea a devenit rapid material pentru meme-uri. Una dintre cele mai răspândite glume îl prezintă pe Julian ca pe un fotbalist „ținut captiv” de Atletico, iar mesajul „Blink twice if you need help” (n.r. - Clipește de două ori dacă ai nevoie de ajutor”) a circulat intens pe rețelele sociale.

Alte reacții au mers în aceeași direcție, cu hashtag-ul #FreeAlvarez.

În această vară, după Mondial, Julian Alvarez și-a exprimat public dorința de a o părăsi pe Atletico.

Interesul Barcelonei i-a surâs atacantului argentinian, care și-ar fi dorit să ajungă sub comanda lui Hansi Flick. Vis imposibil, însă, pentru că echipa lui Simeone a spus răspicat că nu-i va permite să semneze cu formația blaugrana.

Catalanii au făcut o ofertă de aproximativ 100 de milioane de euro, însă conducerea lui Atletico a refuzat-o.

După ce a fost publicată poza de prezentare pentru noul sezon la Atletico, Fanii n-au stat pe gânduri și au împânzit internetul cu fotomontaje în care argentinianul e prezentat drept „prizonier”.

În imaginile mai vechi, argentinianul apărea zâmbind. În noua fotografie, expresia sa a fost transformată de internet într-un fel de „înainte și după”: Alvarez când a venit la Atletico vs. Alvarez după ce a cerut să plece la Barcelona.

Relația cu fanii din Madrid s-a complicat, iar în comunitățile online ale suporterilor lui Atletico există opinii foarte diferite: unii consideră că jucătorul ar trebui lăsat să plece, în timp ce alții cred că trebuie să-și ceară scuze și să demonstreze pe teren că este dedicat clubului.

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