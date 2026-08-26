Blocat la Madrid Atletico refuză să renunțe la Alvarez: „Noi suntem victimele, nu el!  0% șanse să-l vindem la Barcelona” +14 foto
Julian Alvarez/ Foto: IMAGO
Campionate

Blocat la Madrid Atletico refuză să renunțe la Alvarez: „Noi suntem victimele, nu el! 0% șanse să-l vindem la Barcelona”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 26.08.2026, ora 18:14
alt-text Actualizat: 26.08.2026, ora 19:02
  • Oficialii lui Atletico Madrid au declarat că există zero șanse ca Julian Alvarez (26 de ani) să fie vândut la Barcelona în această vară.
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Continuă tensiunile la Atletico Madrid în cazul lui Julian Alvarez. Argentinianul își dorește să plece în această vară la Barcelona, însă oficialii clubului de pe Metropolitano insistă că acest lucru nu se va întâmpla.

Situația a atins punctul culminant duminică. Atacantul a revenit în lotul echipei antrenate de Diego Simeone, fiind huiduit la prezentarea echipei și la intrarea pe teren în meciul cu Villarreal, scor 2-2.

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Atletico Madrid: „Șansele de a-l vinde pe Julian Alvarez la Barcelona sunt de 0%”

Alvarez nu s-a prezentat la antrenamentul echipei de miercuri, acuzând o stare de rău, iar Atletico Madrid s-a săturat de această telenovelă.

Oficialii clubului au emis un comunicat prin intermediul Marca, în care au exclus categoric ca atacantul de 26 de ani să fie vândut la Barcelona.

Atletico a mai precizat că întregul episod a afectat echipa madrilenă.

„Jucătorul este prezentat ca victimă, dar singura victimă în cazul Julian suntem noi. Există 0% șanse să-l vindem la Barcelona.

Această situație nu ține de bani, ci de demnitate. S-a lansat o campanie plină de minciuni și jumătăți de adevăruri. Singurul care plătește pentru asta este Atletico”, au transmis oficialii clubului.

FOTO. Julian Alvarez, s-a dus direct la vestiare după ce a fost huiduit de fanii lui Atletico

Julian Alvarez, huiduit de propriii fani la Atletico - Villarreal (3).jpg
Julian Alvarez, huiduit de propriii fani la Atletico - Villarreal (3).jpg

Galerie foto (14 imagini)

Julian Alvarez, huiduit de propriii fani la Atletico - Villarreal (1).jpg Julian Alvarez, huiduit de propriii fani la Atletico - Villarreal (2).jpg Julian Alvarez, huiduit de propriii fani la Atletico - Villarreal (3).jpg Julian Alvarez, huiduit de propriii fani la Atletico - Villarreal (4).jpg Julian Alvarez, huiduit de propriii fani la Atletico - Villarreal (5).jpg
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Barcelona a oferit 100 de milioane de euro pentru Julián Álvarez

Nemulțumirea suporterilor este provocată de dorința argentinianului de a pleca la Barcelona. Alvarez le-a solicitat conducătorilor madrileni să îl lase să plece, iar catalanii au și înaintat o ofertă de 100 de milioane de euro.

Situația a fost inflamată și de declarațiile făcute de Álvarez în iunie despre o eventuală plecare:

„Adevărul este că nu știu. Nu este momentul să vorbesc despre asta, dar nici nu pot să mă ascund sau să mă prefac că nu se întâmplă nimic.

Încerc să fiu o persoană onestă și am discutat cu oamenii din club cu care trebuia să discut. Cred că cel mai bine pentru toată lumea este un transfer și să-mi îndeplinesc visul”.

Atletico Madrid insistă însă că nu îl va lăsa să plece, în ciuda ofertei primite de la Barcelona. Argentinianul mai are contract până în 2030 și o clauză de reziliere de 500 de milioane de euro

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