Klopp: „Nu mai vreau!” Anunțul radical făcut de german la un an și jumătate după despărțirea de Liverpool

Jurgen Klopp, 58 de ani, se gândește că Liverpool a fost ultima lui stație în cariera de antrenor.

Directorul global al fotbalului la Red Bull lasă o portiță semideschisă undeva departe, o posibilitate foarte mică de revenire.

Jurgen Klopp are 58 de ani, ultimii 23 petrecuți neîntrerupt ca antrenor, după alți 14 pe teren, ca jucător.

23 de ani la numai trei cluburi, două germane, altul englez.

2001-2008: Mainz.

2008-2015: Borussia Dortmund.

2015-2024: Liverpool.

A apărut la Mainz, a impresionat la Dortmund, a intrat în istorie la Liverpool.

Peste tot, a oferit spiritul său vulcanic, cuceritor, fotbalul lui rapid, agresiv, eficace. Gegenpressing, amprenta Klopp.

13 trofee a cucerit Jurgen Klopp în carieră: 5 cu Borussia, 8 cu Liverpool

Dincolo de trofee, este unul dintre marii tehnicieni ai sportului.

Klopp, an sabatic sau chiar nu va mai antrena niciodată?

A surprins în 2024, de două ori: a părăsit Liverpool după aproape un deceniu fascinant și nu a mai antrenat nicăieri.

Din ianuarie 2025, este directorul global al dezvoltării fotbalului la concernul Red Bull.

Jurgen Klopp, când încă antrena la Liverpool Foto: Imago

Ceea ce părea inițial un an sabatic, după modelul Pep Guardiola, între Barcelona și Bayern, 2012-2013, ar putea fi retragerea sa. Posibil să nu mai antreneze niciodată.

Asta spune Jurgen acum, în interviul pentru The Athletic.

Klopp: „ Mi-am dat seama că nu mai vreau să fiu antrenor”

„Am urmărit câteva meciuri jucate de Liverpool, dar nu a fost ceva de genul: «Oh, e deja sâmbătă».

Nici măcar nu știam când începeau partidele, eram ocupat cu alte lucruri”, afirmă germanul.

Practicam sport, mă bucuram de viață, petreceam timp cu nepoții mei, lucruri normale. Jurgen Klopp, antrenor german

Și, pe acest fond, anunțul, un anunț radical: „Mi-am dat seama că nu mai vreau să fiu antrenor”.

Klopp, piruetă cu umor: „Ăăă, scuze, dar eram sută la sută sigur”

Klopp a fost întrebat dacă acest „nu mai vreau să fiu antrenor” e definitiv. „Niciodată nu vei mai antrena?”.

„Asta cred”, a răspuns el. Apoi, a mai lăsat o portiță, undeva, în depărtare, fără să creadă prea mult că se va deschide vreodată: „Niciodată nu știi”.

A punctat vârsta lui și a răsucit povestea cu umor. „Am 58 de ani. Dacă o iau de la capăt la 65 de ani, toată lumea va zice: «Ai spus că nu vei mai face asta niciodată».

Și eu cum să reacționez atunci: «Ăăă, scuze, dar eram sută la sută sigur la acea vreme»”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport