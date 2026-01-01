„Cel mai inspirat transfer” Andrei Nicolescu, despre mutarea care face diferența la Dinamo: „Ambele părţi îşi urmăreau un interes”

Andrei Nicolescu (49 de ani) a numit „cel mai inspirat transfer” făcut de Dinamo înaintea acestui sezon.

În viziunea președintelui „câinilor”, Alexandru Musi (21 de ani) a fost cea mai bună mutare a echipei, jucător pe care l-a ofertat chiar și în afara schimbului cu Dennis Politic.

Alex Musi a ajuns în „Ștefan cel Mare” în vara lui 2025, într-un schimb cu Dennis Politic, care a mers la FCSB, campioana plătind în plus încă un milion de euro.

Musi are 5 goluri și 3 pase de gol în 17 meciuri în tricoul „câinilor”.

Andrei Nicolescu: „Musi este cel mai inspirat transfer”

Întrebat dacă Musi a fost cea mai bună afacere pe care a făcut-o Dinamo, președintele „alb-roșiilor” a răspuns:

„Este cel mai inspirat transfer, probabil. Sper să facem afaceri mult mai bune în viitor. Mult mai profitabile pentru Dinamo, să putem să punem jucători crescuţi în propria pepinieră în valoare. Să nu plătim, să-i avem pe ai noştri pe care să-i vindem.

A fost o decizie în care ambele părţi îşi urmăreau un interes. (...) Dinamo îşi manifestase interesul pentru Musi, cu nişte bani, nu neapărat schimbul cu Politic, dar s-a ivit această conjunctură”, a declarat Andrei Nicolescu, potrivit orangesport.ro.

Musi s-a ales cu o accidentare musculară serioasă după ultima acțiune a naționalei U21, din cauza staff-ului medical, care ar fi ignorat semnalele jucătorului legate de durerile pe care le avea, iar astfel a ratat ultimele șase partide din 2025.

1,3 milioane de euro este cota de piață a lui Alexandru Musi, potrivit transfermarkt.com

