Liverpool - Leeds 0-0. Campioana Angliei a făcut un nou pas greșit în Premier League, chiar în prima zi din 2026.

Alisson Becker (33 de ani) a fost autorul unei gafe de zile mari în prima repriză, care s-ar fi putut sfârși cu un gol al oaspeților.

Liverpool este neînvinsă de 8 partide consecutive în toate competițiile, însă distanța față de liderul Arsenal este încă foarte mare, 12 puncte, exact la jumătatea sezonului.

Liverpool - Leeds 0-0 . Gafă de amatori a lui Alisson în prima repriză

„Cormoranii” au început cu stângul anul 2026, după ce au remizat scor 0-0 cu Leeds United, echipă aflată în subsolul clasamentului și pe care nu au reușit să o învingă nici în urmă cu mai puțin de o lună, în tur, scor 3-3.

Portarul Alisson a fost protagonistul unei gafe colosale în minutul 32. Cu mingea la picior și presat de adversar, goalkeeper-ul a încercat o pasă cu exteriorul către un coechipier, însă mingea a ajuns direct la adversarul Ampadu.

Acesta a șutat din prima, de la aproximativ 20 de metri, însă șutul său foarte slab a fost reținut de același Alisson, care a avut suficient timp să revină în poartă.

Gafa portarului campioanei a stârnit mai multe comentarii pe platforma X, din partea microbiștilor:

„Cred că face d-astea intenționat, când se plictisește”

„Alisson mi-a dat primele emoții din 2026”

„Cum să încerci o trivela ca portar?!”

„Cred că e încă mahmur după revelion”

