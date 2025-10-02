„Mi-e frică de moarte” Supergolgeterul Haaland discută un subiect neașteptat: „E rai sau iad?”

Erling Haaland, 25 de ani, continuă să înscrie o mulțime de goluri, dar ceva îl frământă pe atacantul lui Manchester City după ce și-a pierdut cel mai bun prieten.

Erling Haaland a început și acest sezon în stilul său amețitor. Cu mai multe goluri decât numărul de meciuri jucate.

Haaland, cel care marchează în Ligă mai mult decât echipe întregi

Norvegianul a înscris și marți de două ori, la AS Monaco - Manchester City, ajungând la 52 de reușite în primele 50 de partide în Liga Campionilor.

9 - Erling Haaland has outscored nine teams for goals in their first 50 UEFA Champions League games - Haaland has 52 goals, more than Dinamo Zagreb, Anderlecht, Lille, Club Brugge, Besiktas, Celtic, Galatasaray, CSKA Moscow and Panathinaikos managed in their first 50. Machine. pic.twitter.com/ZULgFe7zXi — OptaJoe (@OptaJoe) October 1, 2025

Statisticienii de la Opta au descoperit că scandinavul a depășit nouă echipe după 50 de întâlniri în Champions.

A marcat mai mult ca toți jucătorii lor. Printre ele, Celtic Glasgow, Galatasaray, Dinamo Zagreb și Anderlecht.

11 goluri are Haaland în acest sezon la City în 8 meciuri (8 reușite în Premier, 3 în Champions League)

Haaland: „Ce va fi în ziua în care voi muri?”

La doar 25 de ani, Haaland e măcinat însă de un gând neașteptat: moartea.

„Mi-e frică de moarte, pentru că nu știu ce se va întâmpla după ea”, a spus nordicul într-un interviu pentru NRK.

E înfiorător să stai singur înainte de culcare și să te gândești: «Ce va fi în ziua în care voi muri?». Unde mergi, de fapt? E rai sau iad? Erling Haaland, atacant Manchester City

„Mi-am pierdut bunicii, agentul. Anul trecut, s-a dus și unchiul meu. Ei bine, îi ziceam unchi, chiar dacă nu era rudă cu mine, ci doar un prieten bun”.

Despărțirea de prieten: „Să ne amintim acest lucru”

Nu l-a uitat pe prietenul Ivar Eggja, nu a uitat nici despărțirea.

„Cum am făcut față acestei situații? E dificil. Sunt trist că el nu mai este aici.

Dacă ar fi aici, am glumi. Am glumit mereu despre tot felul de lucruri. Îmi va fi dor de el cât voi trăi.

Am vorbit cu el cu puțin timp înainte să moară. Mesajul lui: «Du-te pe teren și distruge totul!». Și altul: «Bucură-te de ce faci!»”.

Voia să trăiesc viața la maximum, chiar și fără el. Este foarte important să ne amintim acest lucru Erling Haaland, atacant Manchester City

