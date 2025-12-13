Florin Gardoș revine Cu ce echipă ar fi semnat fostul fundaș de la FCSB + cât a plătit pentru a fi eligibil
Florin Gardoș foto: Facebook.com
Liga 2

Florin Gardoș revine Cu ce echipă ar fi semnat fostul fundaș de la FCSB + cât a plătit pentru a fi eligibil

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 13.12.2025, ora 18:43
alt-text Actualizat: 13.12.2025, ora 19:14
  • Florin Gardoș (37 de ani) ar fi devenit noul director sportiv al celor de la Chindia Târgoviște.
  • Fostul jucător de la FCSB a început cursurile pentru această poziție în primele luni ale anului 2025.

Retras în 2022 de la Academica Clinceni, Gardoș se pregătește acum pentru revenirea în fotbalul românesc, însă la nivel de conducere.

Dopajul, un pericol tot mai mare  Fostul director al Agenției Mondiale Anti-doping trage un semnal de alarmă: „Sistemul a stagnat, trișorii scapă”
Citește și
Dopajul, un pericol tot mai mare Fostul director al Agenției Mondiale Anti-doping trage un semnal de alarmă: „Sistemul a stagnat, trișorii scapă”
Citește mai mult
Dopajul, un pericol tot mai mare  Fostul director al Agenției Mondiale Anti-doping trage un semnal de alarmă: „Sistemul a stagnat, trișorii scapă”

Florin Gardoș ar fi semnat cu Chindia Târgoviște

Fostul fundaș al celor de la FCSB ar fi semnat deja cu clubul dâmbovițean și ar fi început activitatea încă de sâmbătă, 13 decembrie, potrivit fanatik.ro.

Gardoș a fost prezent pe stadion la duelul dintre Chindia și CS Dinamo, scor 2-0, victorie care îi menține pe târgovișteni în cursa play-off, fiind pe locul 7 în Liga 2, cu 4 etape înainte de finalul sezonului regulat.

Cele două părți ar fi ajuns la un acord prin Marius Pavel, patronul echipei, care este un apropiat al lui Gardoș.

A plătit o sumă uriașă pentru licență

La începutul anului, Gardoș a vorbit despre suma pe care a investit-o pentru cursurile de director sportiv, în străinătate.

„După ce se termină, majoritatea merg spre zona de director sportiv. Va fi echivalat cu ce face Federația la noi. Ceea ce facem e puțin mai complex, pentru că merge pe zona de președinte de club, CEO. Mergem și pe marketing, am fost în Germania, în decembrie, și am făcut managementul stadionului.

Cursul e cam 30.000 de euro și e organizat de UEFA. Mai sunt cazările și deplasările, pe care le plătim noi. Totul te duce cam în 50.000 de euro”, declara Florin Gardoș la începutul anului 2025.

Citește și

Sancțiuni dure în Spania Sevilla nu va fi iertată după incidentele grave din derby-ul cu Betis! 
Campionate
18:59
Sancțiuni dure în Spania Sevilla nu va fi iertată după incidentele grave din derby-ul cu Betis!
Citește mai mult
Sancțiuni dure în Spania Sevilla nu va fi iertată după incidentele grave din derby-ul cu Betis! 
Înlocuitor pentru Olaru Campioana României ar fi ochit un jucător antrenat de Răzvan Lucescu
Superliga
17:08
Înlocuitor pentru Olaru Campioana României ar fi ochit un jucător antrenat de Răzvan Lucescu
Citește mai mult
Înlocuitor pentru Olaru Campioana României ar fi ochit un jucător antrenat de Răzvan Lucescu

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

REPORTAJ Ce spun oamenii care așteaptă sentințe la Curtea de Apel București, după dezvăluirile Recorder. Avocată: „Am avut dosare care au trecut prin mâna a 11 judecători” / Reclamant: „De șapte ani trăiesc corupția pe pielea mea” 
REPORTAJ Ce spun oamenii care așteaptă sentințe la Curtea de Apel București, după dezvăluirile Recorder. Avocată: „Am avut dosare care au trecut prin mâna a 11 judecători” / Reclamant: „De șapte ani trăiesc corupția pe pielea mea” 
REPORTAJ Ce spun oamenii care așteaptă sentințe la Curtea de Apel București, după dezvăluirile Recorder. Avocată: „Am avut dosare care au trecut prin mâna a 11 judecători” / Reclamant: „De șapte ani trăiesc corupția pe pielea mea” 
liga 2 chindia targoviste florin gardos Director sportiv
Știrile zilei din sport
Rapid a cerut 3 penalty-uri FOTO. Costel Gâlcă iese la atac: „Când o să primim un penalty? VAR-ul judecă altfel pentru unii!”
Superliga
13.12
Rapid a cerut 3 penalty-uri FOTO. Costel Gâlcă iese la atac: „Când o să primim un penalty? VAR-ul judecă altfel pentru unii!”
Citește mai mult
Rapid a cerut 3 penalty-uri FOTO. Costel Gâlcă iese la atac: „Când o să primim un penalty? VAR-ul judecă altfel pentru unii!”
Golazo în Giulești  VIDEO+FOTO. Reușită de senzație în poarta Rapidului! L-a ridiculizat pe Aioani
Superliga
13.12
Golazo în Giulești VIDEO+FOTO. Reușită de senzație în poarta Rapidului! L-a ridiculizat pe Aioani
Citește mai mult
Golazo în Giulești  VIDEO+FOTO. Reușită de senzație în poarta Rapidului! L-a ridiculizat pe Aioani
„E o minune” Cine e jucătorul care l-a cucerit pe patronul FCSB: „Mingea vine la el parcă are magnet! Cum să nu-i prelungesc contractul?”
Superliga
13.12
„E o minune” Cine e jucătorul care l-a cucerit pe patronul FCSB: „Mingea vine la el parcă are magnet! Cum să nu-i prelungesc contractul?”
Citește mai mult
„E o minune” Cine e jucătorul care l-a cucerit pe patronul FCSB: „Mingea vine la el parcă are magnet! Cum să nu-i prelungesc contractul?”
Înlocuitor pentru Olaru Campioana României ar fi ochit un jucător antrenat de Răzvan Lucescu
Superliga
13.12
Înlocuitor pentru Olaru Campioana României ar fi ochit un jucător antrenat de Răzvan Lucescu
Citește mai mult
Înlocuitor pentru Olaru Campioana României ar fi ochit un jucător antrenat de Răzvan Lucescu
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:08
Victorie în 9 jucători VIDEO: Scene incredibile în Serie A! Lazio nu a renunțat după două eliminări și a dat lovitura decisivă
Victorie în 9 jucători VIDEO: Scene incredibile în Serie A! Lazio nu a renunțat după  două eliminări și a dat lovitura decisivă
09:51
„Nu suntem respectați” Victor Angelescu, atac dur după Rapid - Oțelul 0-2: „Execrabil! Decizii dubioase, e bătaie de joc!”
„Nu suntem respectați”  Victor Angelescu, atac dur după Rapid - Oțelul 0-2: „Execrabil! Decizii dubioase , e bătaie de joc!”
10:38
PSG luptă pentru trofeu VIDEO: Câștigătoarea Ligii Campionilor și-a aflat adversara din finala Cupei Intercontinentale
PSG luptă pentru trofeu VIDEO: Câștigătoarea Ligii Campionilor și-a aflat adversara din finala  Cupei Intercontinentale
09:33
Se rezolvă problemele la Oțelul Președintele clubului vine cu vești bune după victoria cu Rapid: „Avem de încasat”
Se rezolvă problemele la Oțelul  Președintele clubului vine cu vești bune după victoria cu Rapid: „Avem de încasat” 
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Top stiri din sport
Ronaldo pe marile ecrane?  Starului portughez i s-a propus să apară în ultimul film al seriei Fast & Furious: „I-am pregătit un rol”
Campionate
13.12
Ronaldo pe marile ecrane? Starului portughez i s-a propus să apară în ultimul film al seriei Fast & Furious: „I-am pregătit un rol”
Citește mai mult
Ronaldo pe marile ecrane?  Starului portughez i s-a propus să apară în ultimul film al seriei Fast & Furious: „I-am pregătit un rol”
Sally Wood Lamont, proces penal Fosta președintă a Comitetului Național Paralimpic, acuzată pentru premieri ilegale. Procurorii i-au pus sechestru
Diverse
13.12
Sally Wood Lamont, proces penal Fosta președintă a Comitetului Național Paralimpic, acuzată pentru premieri ilegale. Procurorii i-au pus sechestru
Citește mai mult
Sally Wood Lamont, proces penal Fosta președintă a Comitetului Național Paralimpic, acuzată pentru premieri ilegale. Procurorii i-au pus sechestru
Lamine Yamal e cel mai expus Afecțiunea care lovește fotbalul. De ce apare, cine suferă cel mai mult, care e antidotul
Diverse
13.12
Lamine Yamal e cel mai expus Afecțiunea care lovește fotbalul. De ce apare, cine suferă cel mai mult, care e antidotul
Citește mai mult
Lamine Yamal e cel mai expus Afecțiunea care lovește fotbalul. De ce apare, cine suferă cel mai mult, care e antidotul
„Nu mai plânge, tată!” Drama răvășitoare a lui Cruyff. După tată și bunic, fiica bolnavă de cancer: „Mi s-a schimbat viața”
Diverse
13.12
„Nu mai plânge, tată!” Drama răvășitoare a lui Cruyff. După tată și bunic, fiica bolnavă de cancer: „Mi s-a schimbat viața”
Citește mai mult
„Nu mai plânge, tată!” Drama răvășitoare a lui Cruyff. După tată și bunic, fiica bolnavă de cancer: „Mi s-a schimbat viața”

Echipe/Competiții

fcsb 80 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 14 rapid 23 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 3 uta arad 2 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
14.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share