Florin Gardoș revine Cu ce echipă ar fi semnat fostul fundaș de la FCSB + cât a plătit pentru a fi eligibil

Florin Gardoș (37 de ani) ar fi devenit noul director sportiv al celor de la Chindia Târgoviște.

Fostul jucător de la FCSB a început cursurile pentru această poziție în primele luni ale anului 2025.

Retras în 2022 de la Academica Clinceni, Gardoș se pregătește acum pentru revenirea în fotbalul românesc, însă la nivel de conducere.

Florin Gardoș ar fi semnat cu Chindia Târgoviște

Fostul fundaș al celor de la FCSB ar fi semnat deja cu clubul dâmbovițean și ar fi început activitatea încă de sâmbătă, 13 decembrie, potrivit fanatik.ro.

Gardoș a fost prezent pe stadion la duelul dintre Chindia și CS Dinamo, scor 2-0, victorie care îi menține pe târgovișteni în cursa play-off, fiind pe locul 7 în Liga 2, cu 4 etape înainte de finalul sezonului regulat.

Cele două părți ar fi ajuns la un acord prin Marius Pavel, patronul echipei, care este un apropiat al lui Gardoș.

A plătit o sumă uriașă pentru licență

La începutul anului, Gardoș a vorbit despre suma pe care a investit-o pentru cursurile de director sportiv, în străinătate.

„După ce se termină, majoritatea merg spre zona de director sportiv. Va fi echivalat cu ce face Federația la noi. Ceea ce facem e puțin mai complex, pentru că merge pe zona de președinte de club, CEO. Mergem și pe marketing, am fost în Germania, în decembrie, și am făcut managementul stadionului.

Cursul e cam 30.000 de euro și e organizat de UEFA. Mai sunt cazările și deplasările, pe care le plătim noi. Totul te duce cam în 50.000 de euro”, declara Florin Gardoș la începutul anului 2025.

