Dopajul, un pericol tot mai mare  Fostul director al Agenției Mondiale Anti-doping trage un semnal de alarmă: „Sistemul a stagnat, trișorii scapă”

David Howman, șeful Unității de Integritate a Atletismului și fost director general al Agenției Mondiale Anti-doping, trage un puternic semnal de alarmă.

Fostul șef WADA susține că sistemul anti-doping nu funcționează corespunzător în acest moment, iar mulți sportivi păcălesc testele la care sunt supuși.

Dopajul este un fenomen care apare adesea în lumea sportului, mai mulți atleți, inclusiv dintre cei de top, fiind descoperiți pozitivi pentru substanțe interzise, consumate în mod conștient sau nu.

David Howman: „Sistemul a stagnat, trebuie să facem mai mult”

Fost director WADA între 2003 și 2016, Howman atrage atenția asupra funcționalității sistemului anti-doping, care ar fi foarte vulnerabil.

„Să fim sinceri și pragmatici, sistemul a stagnat. Cei care se dopează intenționat, la nivel de elită, scapă de detectare. Nu suntem suficient de eficienți în prezent în a-i detecta pe cei care trișează.

Ineficiența noastră în a-i depista pe cei care încalcă regulile afectează credibilitatea mișcării antidoping”, a declarat Howman, potrivit bbc.com.

Unitatea pe care o conduce în prezent Howman a sancționat 427 de sportivi de performanță pentru dopaj din 2017 și până în prezent, informează theguardian.com.

David Howman: „Trebuie să facem mai mult pentru sportivii curați”

În plus, David Howman îi îndeamnă pe cei care se ocupă de sistemul anti-doping să ajute mai mult sportivii care concurează corect.

„Trebuie să facem cu toții mai mult pentru a-i susține pe sportivii noștri curați, prinzându-i pe cei care trișează, în special pe cei aflați în vârful sportului”, a mai spus Howman.

