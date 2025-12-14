„Sper să fie inteligent”  Mihai Stoica îl avertizează pe puștiul de la FCSB: „E ușor să te pierzi! Gheață foarte subțire” +17 foto
Foto: Sport Pictures
Superliga

„Sper să fie inteligent” Mihai Stoica îl avertizează pe puștiul de la FCSB: „E ușor să te pierzi! Gheață foarte subțire”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 14.12.2025, ora 11:32
alt-text Actualizat: 14.12.2025, ora 11:32
  • Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, i-a oferit un sfat lui Mihai Toma (18 ani), unul dintre eroii partidei cu Feyenoord, scor 4-3.

Intrat la pauza meciului cu Feyenoord în locul lui Octavian Popescu, Mihai Toma a dat tonul revenirii spectaculoase a celor de la FCSB, cu reușita sa din minutul 54.

Tânărul jucător a marcat cu o lovitură de cap și a făcut 2-3. În cele din urmă, roș-albaștrii au reușit o remontada și au câștigat cu 4-3.

„Erau cu 2-3 secunde în urma lor” Atac voalat la Gâlcă, după eșecul cu Oțelul: „Rapid nu a știut să facă asta”
Citește și
„Erau cu 2-3 secunde în urma lor” Atac voalat la Gâlcă, după eșecul cu Oțelul: „Rapid nu a știut să facă asta”
Citește mai mult
„Erau cu 2-3 secunde în urma lor” Atac voalat la Gâlcă, după eșecul cu Oțelul: „Rapid nu a știut să facă asta”

FCSB - Feyenoord 4-3. Mihai Stoica, sfat pentru Toma: „E ușor să te pierzi”

Mihai Stoica a explicat cât de dificil poate fi pentru un tânăr fotbalist să gestioneze faima și i-a oferit câteva sfaturi lui Toma.

„Sunt din aceeaşi zonă, el şi Octavian Popescu, din judeţul Dâmboviţa. Sunt apropiaţi, i-a unit tragedia copilului Luca Manolache (n.r. a murit în luna februarie, la doar 19 ani).

Sper ca Toma să fie inteligent, pare, şi să înţeleagă că viaţa de fotbalist tânăr care ajunge la nivelul ăsta este exact ca traversarea unui loc pe gheaţă foarte subţire. Poţi să treci mai departe şi să salvezi... Dacă realizează asta, e foarte bine, dar e foarte uşor să te pierzi.

Mai degrabă fascinaţia lumii noi în care păşesc (n.r. îi poate schimba pe jucători, nu banii). Toma mergea să ia autografe de la fotbalişti şi acum dă autografe, asta e o schimbare majoră şi unii n-o gestionează.

Eu vreau să am doar un tricou de la echipa la care se transferă jucătorul. Am tricouri, le-am mai arătat, unii înţeleg şi alţii nu înţeleg”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport, citat de orangesport.ro.

Unii nu înţeleg că trebuie să asculte, că există oameni care vor să câştige de pe urma fotbalistului, alţii care vor să-i ajute fără să aibă vreun avantaj din asta. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB

FOTO. Golul lui Mihai Toma din FCSB - Feyenoord 4-3

Toma, gol in FCSB - Feyenoord Capturi Prima Sport (10).jpg
Toma, gol in FCSB - Feyenoord Capturi Prima Sport (10).jpg

Galerie foto (17 imagini)

Toma, gol in FCSB - Feyenoord Capturi Prima Sport (6).jpg Toma, gol in FCSB - Feyenoord Capturi Prima Sport (7).jpg Toma, gol in FCSB - Feyenoord Capturi Prima Sport (8).jpg Toma, gol in FCSB - Feyenoord Capturi Prima Sport (9).jpg Toma, gol in FCSB - Feyenoord Capturi Prima Sport (10).jpg
+17 Foto
labels.photo-gallery

În acest sezon, Mihai Toma a jucat în 14 meciuri pentru FCSB în Liga 1.

Pentru campioana României urmează meciul cu Unirea Slobozia de luni, de la ora 20:30, din cadrul etapei 20 din Superliga.

Partida va fi transmisă liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

VIDEO. Bucuria jucătorilor de la FCSB, la finalul meciului cu Feyenoord

Care credeți că e victoria cea mai mare obținută de FCSB în Europa?

2-0 Valencia (2005) %
3-0 Betis Sevilla (2006) %
4-1 Dinamo Kiev (2006) %
1-0 Chelsea (2013) %
2-0 Ajax (2013) %
4-3 Feyenoord (2025) %

Citește și

„Erau cu 2-3 secunde în urma lor” Atac voalat la Gâlcă, după eșecul cu Oțelul: „Rapid nu a știut să facă asta”
Superliga
10:19
„Erau cu 2-3 secunde în urma lor” Atac voalat la Gâlcă, după eșecul cu Oțelul: „Rapid nu a știut să facă asta”
Citește mai mult
„Erau cu 2-3 secunde în urma lor” Atac voalat la Gâlcă, după eșecul cu Oțelul: „Rapid nu a știut să facă asta”
Se rezolvă problemele la Oțelul  Președintele clubului vine cu vești bune după victoria cu Rapid: „Avem de încasat” 
Superliga
09:33
Se rezolvă problemele la Oțelul Președintele clubului vine cu vești bune după victoria cu Rapid: „Avem de încasat”
Citește mai mult
Se rezolvă problemele la Oțelul  Președintele clubului vine cu vești bune după victoria cu Rapid: „Avem de încasat” 

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Mărturia unui procuror DNA despre cum a ajuns „DNA la noncombat”: „Nu mai suntem lăsați să lucrăm cu cel mai competent corp polițienesc din MAI” / Un ofițer din MAI confirmă
Mărturia unui procuror DNA despre cum a ajuns „DNA la noncombat”: „Nu mai suntem lăsați să lucrăm cu cel mai competent corp polițienesc din MAI” / Un ofițer din MAI confirmă
Mărturia unui procuror DNA despre cum a ajuns „DNA la noncombat”: „Nu mai suntem lăsați să lucrăm cu cel mai competent corp polițienesc din MAI” / Un ofițer din MAI confirmă
Mihai Stoica liga 1 feyenoord europa league Mihai Toma fcsb
Știrile zilei din sport
Vassaras șochează la FCSB - Rapid! Șeful CCA se gândește să delege la derby doi arbitri care își vor încheia cariera odată cu acest meci
Superliga
14:48
Vassaras șochează la FCSB - Rapid! Șeful CCA se gândește să delege la derby doi arbitri care își vor încheia cariera odată cu acest meci
Citește mai mult
Vassaras șochează la FCSB - Rapid! Șeful CCA se gândește să delege la derby doi arbitri care își vor încheia cariera odată cu acest meci
Revoluție la FCSB Campioana plănuiește să aducă jumătate de prim „11”  în iarnă: „Vreau ceva puternic”
Superliga
15:45
Revoluție la FCSB Campioana plănuiește să aducă jumătate de prim „11” în iarnă: „Vreau ceva puternic”
Citește mai mult
Revoluție la FCSB Campioana plănuiește să aducă jumătate de prim „11”  în iarnă: „Vreau ceva puternic”
„Jocuri murdare, minciuni” Dă vina pe fostul partener de la Red Bull pentru eșec: „Dacă îl dădeam afară mai repede, Max Verstappen ar fi fost campion!”
Formula 1
11:19
„Jocuri murdare, minciuni” Dă vina pe fostul partener de la Red Bull pentru eșec: „Dacă îl dădeam afară mai repede, Max Verstappen ar fi fost campion!”
Citește mai mult
„Jocuri murdare, minciuni” Dă vina pe fostul partener de la Red Bull pentru eșec: „Dacă îl dădeam afară mai repede, Max Verstappen ar fi fost campion!”
Românce în top! Două „tricolore” ocupă locuri fruntașe după mondialul de handbal feminin, deși România a terminat pe 9
Handbal
11:31
Românce în top! Două „tricolore” ocupă locuri fruntașe după mondialul de handbal feminin, deși România a terminat pe 9
Citește mai mult
Românce în top! Două „tricolore” ocupă locuri fruntașe după mondialul de handbal feminin, deși România a terminat pe 9
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:21
„De ce nu m-a luat pe mine Dumnezeu?” Ionel Ganea, copleșit de durere la 6 luni de la moartea fiului cel mic: „Nu era așa mare pierdere dacă mă duceam eu. Lumea mă uita repede”
„De ce nu m-a luat pe mine Dumnezeu?” Ionel Ganea, copleșit de durere la 6 luni de la moartea fiului cel mic: „Nu era așa mare pierdere dacă mă duceam eu. Lumea mă uita repede”
19:05
Unirea Slobozia - FCSB LIVE de la 20:30, în etapa #20 din Liga 1 » Echipele de start
Unirea Slobozia - FCSB LIVE de la 20:30, în etapa #20 din Liga 1 » Echipele de start
19:04
Maroc, prea tare pentru Olăroiu Emiratele Arabe Unite, înfrângere categorică în semifinalele FIFA Arab Cup
Maroc, prea tare pentru Olăroiu Emiratele Arabe Unite, înfrângere categorică în semifinalele FIFA Arab Cup 
20:02
Tănase a dat lovitura Cât ar fi câștigat vedeta de la FCSB din imobiliare + Cine și-ar fi cumpărat apartament în complex
Tănase a dat lovitura Cât ar fi câștigat vedeta de la FCSB din imobiliare + Cine și-ar fi cumpărat apartament în complex
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Top stiri din sport
„Bolojan e greu de înlocuit” Declarații tari ale unui lider liberal: „PSD are minciuna în ADN”
Diverse
14:41
„Bolojan e greu de înlocuit” Declarații tari ale unui lider liberal: „PSD are minciuna în ADN”
Citește mai mult
„Bolojan e greu de înlocuit” Declarații tari ale unui lider liberal: „PSD are minciuna în ADN”
Procesul Burleanu - Prunea, închis după 4 ani Litigiul în care șeful FRF a cerut daune morale de 500.000 de lei a fost tranșat de Înalta Curte
Diverse
13:35
Procesul Burleanu - Prunea, închis după 4 ani Litigiul în care șeful FRF a cerut daune morale de 500.000 de lei a fost tranșat de Înalta Curte
Citește mai mult
Procesul Burleanu - Prunea, închis după 4 ani Litigiul în care șeful FRF a cerut daune morale de 500.000 de lei a fost tranșat de Înalta Curte
Colțescu primește derogare Arbitrul despre care MM Stoica a spus că „nu vreau să-l mai văd” va oficia în Liga 1 și la 49 de ani. Decizia lui Vassaras
Superliga
13:47
Colțescu primește derogare Arbitrul despre care MM Stoica a spus că „nu vreau să-l mai văd” va oficia în Liga 1 și la 49 de ani. Decizia lui Vassaras
Citește mai mult
Colțescu primește derogare Arbitrul despre care MM Stoica a spus că „nu vreau să-l mai văd” va oficia în Liga 1 și la 49 de ani. Decizia lui Vassaras
„Am început să aud împușcături” Fostul căpitan al Angliei, martor al masacrului din Australia: „Dintr-o dată, a apărut poliția”
Diverse
13:55
„Am început să aud împușcături” Fostul căpitan al Angliei, martor al masacrului din Australia: „Dintr-o dată, a apărut poliția”
Citește mai mult
„Am început să aud împușcături” Fostul căpitan al Angliei, martor al masacrului din Australia: „Dintr-o dată, a apărut poliția”

Echipe/Competiții

fcsb 84 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 16 rapid 25 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 2 uta arad 2 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
15.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share