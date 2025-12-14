„Sper să fie inteligent” Mihai Stoica îl avertizează pe puștiul de la FCSB: „E ușor să te pierzi! Gheață foarte subțire”

Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, i-a oferit un sfat lui Mihai Toma (18 ani), unul dintre eroii partidei cu Feyenoord, scor 4-3.

Intrat la pauza meciului cu Feyenoord în locul lui Octavian Popescu, Mihai Toma a dat tonul revenirii spectaculoase a celor de la FCSB, cu reușita sa din minutul 54.

Tânărul jucător a marcat cu o lovitură de cap și a făcut 2-3. În cele din urmă, roș-albaștrii au reușit o remontada și au câștigat cu 4-3.

FCSB - Feyenoord 4-3 . Mihai Stoica, sfat pentru Toma: „E ușor să te pierzi”

Mihai Stoica a explicat cât de dificil poate fi pentru un tânăr fotbalist să gestioneze faima și i-a oferit câteva sfaturi lui Toma.

„Sunt din aceeaşi zonă, el şi Octavian Popescu, din judeţul Dâmboviţa. Sunt apropiaţi, i-a unit tragedia copilului Luca Manolache (n.r. a murit în luna februarie, la doar 19 ani).

Sper ca Toma să fie inteligent, pare, şi să înţeleagă că viaţa de fotbalist tânăr care ajunge la nivelul ăsta este exact ca traversarea unui loc pe gheaţă foarte subţire. Poţi să treci mai departe şi să salvezi... Dacă realizează asta, e foarte bine, dar e foarte uşor să te pierzi.

Mai degrabă fascinaţia lumii noi în care păşesc (n.r. îi poate schimba pe jucători, nu banii). Toma mergea să ia autografe de la fotbalişti şi acum dă autografe, asta e o schimbare majoră şi unii n-o gestionează.

Eu vreau să am doar un tricou de la echipa la care se transferă jucătorul. Am tricouri, le-am mai arătat, unii înţeleg şi alţii nu înţeleg”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport, citat de orangesport.ro.

Unii nu înţeleg că trebuie să asculte, că există oameni care vor să câştige de pe urma fotbalistului, alţii care vor să-i ajute fără să aibă vreun avantaj din asta. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB

În acest sezon, Mihai Toma a jucat în 14 meciuri pentru FCSB în Liga 1.

Pentru campioana României urmează meciul cu Unirea Slobozia de luni, de la ora 20:30, din cadrul etapei 20 din Superliga.

Partida va fi transmisă liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

