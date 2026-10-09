„Portughezii nu-l apreciază!” Mama lui Cristiano Ronaldo intervine în scandalul care a șocat Portugalia » Noi detalii despre conflict
Cristiano Ronaldo și mama sa, Maria Dolores Aveiro. Foto: Instagram/@doloresaveiroofficial
Campionate

„Portughezii nu-l apreciază!” Mama lui Cristiano Ronaldo intervine în scandalul care a șocat Portugalia » Noi detalii despre conflict

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 09.10.2026, ora 12:48
alt-text Actualizat: 09.10.2026, ora 12:49
  • Maria Dolores Aveiro, mama lui Cristiano Ronaldo (41 de ani), a reacționat după scandalul iscat la națională între starul portughez și selecționerul Jorge Jesus (72 de ani).
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Ronaldo a părăsit cantonamentul Portugaliei miercurea trecută, după ce antrenorul a anunțat că nu va evolua nici în partida cu Danemarca (2-4) din Liga Națiunilor.

Anterior nu jucase nici cu Norvegia (2-1), ci doar în primul meci, cu Țara Galilor (1-0).

Culisele luptei pentru putere Ceferin, la fel ca Infantino. Șeful UEFA a încălcat regulile pentru a candida din nou! Implicarea lui Burleanu
Citește și
Culisele luptei pentru putere Ceferin, la fel ca Infantino. Șeful UEFA a încălcat regulile pentru a candida din nou! Implicarea lui Burleanu
Citește mai mult
Culisele luptei pentru putere Ceferin, la fel ca Infantino. Șeful UEFA a încălcat regulile pentru a candida din nou! Implicarea lui Burleanu

Mama lui Cristiano Ronaldo: „Sunt tristă, este normal. A fost un șoc”

Maria Dolores Aveiro a recunoscut că a plâns din cauza situației tensionate care i-a avut în prim-plan pe Ronaldo și Jorge Jesus.

„Sunt tristă, este normal. A fost un șoc. Fiul meu putea să plece pe ușa din față, cu fruntea sus, dar a plecat pe ușa din spate. Totuși, nu-i nimic, Dumnezeu se va ocupa de toate…

Am plâns puțin. Uneori, și asta ajută pentru a te descărca. Trebuie să depășim acest moment”, a declarat mama lui Cristiano Ronaldo pentru TV 7 Dias, citat de abola.pt.

Aceasta a povestit ce a discutat cu Ronaldo imediat după ce starul portughez a părăsit cantonamentul naționalei.

Mi-a spus: «Mamă, nu-ți face griji, voi spune adevărul atunci când vom fi cu toții împreună». I-am răspuns: «Bine, fiule, încearcă să depășești acest moment». Și asta a fost tot. I-am spus să se calmeze, dar, în cele din urmă, așa a ales să procedeze.

Vom vedea ce se va întâmpla. I-am oferit tot sprijinul meu, dar nu a folosit la nimic. El a făcut foarte multe pentru Portugalia, așa că va fi mereu acolo.

A fost întotdeauna eroul naționalei. Nu este apreciat așa cum ar trebui. Nu-l prețuiesc pe Cristiano. Așa sunt portughezii”, a mai adăugat Maria Dolores Aveiro.

Ronaldo a jucat doar un meci în această toamnă, la 1-0 cu Țara Galilor. Foto: Imago Ronaldo a jucat doar un meci în această toamnă, la 1-0 cu Țara Galilor. Foto: Imago
Ronaldo a jucat doar un meci în această toamnă, la 1-0 cu Țara Galilor. Foto: Imago

La scurt timp după scandalul iscat la națională, Cristiano Ronaldo a transmis un amplu comunicat în care a dat vina pe selecționerul Jorge Jesus, acuzându-l că nu și-a respectat promisiunea de două ori.

Dar atacantul în vârstă de 41 de ani e conștient că a greșit când a decis să plece și să lase Portugalia în urmă.

Știe că va fi pedepsit de forul lusitan (FPF). A spus-o și în comunicatul său:

„Gestul meu trebuie evaluat și sancționat de federația portugheză”.

Înțeleg că sancțiunea nu trebuie să aibă circumstanțe atenuante. Nu sunt un jucător oarecare, sunt căpitanul echipei, iar acest lucru constituie o circumstanță agravantă. Cristiano Ronaldo

A completat: „Mi-am cerut deja scuze, dar știu că acțiunile trebuie să aibă efecte. Cine activează în fotbal, așa cum fac eu, știe că, indiferent de statutul fiecăruia, regulile sunt aceleași pentru toți”.

Ronaldo, de la o lună la 6 luni de suspendare!

Cotidianul O Jogo a scris ce riscă Ronaldo pentru abandonarea voluntară a cantonamentului naționalei.

Conform articolului 160 al regulamentului de disciplină FPF, jucătorul a fost suspendat provizoriu și poate fi exclus definitiv între o lună și șase luni. Plus o amendă, de la 510 la 1.020 de euro.

146 de goluri
și 46 de assisturi are Cristiano Ronaldo în 234 de meciuri pentru Portugalia

În cazul unei suspendări de o lună, poate reveni în lot (dacă Jesus apelează la el) pentru ultimele două meciuri ale Ligii Națiunilor din noiembrie, cu Danemarca (a) și Țara Galilor (d).

În cazul unei suspendări de jumătate de an, nu va putea evolua nici la partidele din martie.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Dragoș Pătraru a denunțat un conflict de interese la TVR chiar pe postul public de televiziune / „Lăsați insinuările”
Dragoș Pătraru a denunțat un conflict de interese la TVR chiar pe postul public de televiziune / „Lăsați insinuările”
Dragoș Pătraru a denunțat un conflict de interese la TVR chiar pe postul public de televiziune / „Lăsați insinuările”
portugalia cristiano ronaldo scandal jorge jesus dolores aveiro
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:51
„Nu avem nevoie de asta” Nicolescu a ieșit în față după scandările xenofobe de la Sf. Gheorghe + „săgeți” către Dioszegi
„Nu avem nevoie de asta” Nicolescu a ieșit în față după scandările xenofobe de la Sf. Gheorghe + „săgeți” către Dioszegi
23:29
Le-a cerut să iasă de pe teren FOTO. Gestul lui Laszlo Dioszegi după scandările xenofobe de la meciul cu Dinamo
Le-a cerut să iasă de pe teren FOTO. Gestul lui Laszlo Dioszegi după scandările xenofobe de la meciul cu Dinamo
22:58
De neoprit VIDEO+FOTO. Cuplul Pascual - Armstrong lovește din nou! Decisivi și cu Sepsi
De neoprit VIDEO+FOTO. Cuplul  Pascual - Armstrong lovește din nou! Decisivi și cu Sepsi
00:20
„Vreau să vorbesc despre asta” Ce a spus Cîrjan despre relația cu Hagi la națională: „Așa a fost să fie”
„Vreau să vorbesc despre asta” Ce a spus Cîrjan despre relația cu Hagi la națională: „Așa a fost să fie”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România <span>într-un</span> instantaneu
Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești
Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc
Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?
Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!
Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?
Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal
Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!
Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu <span>ne-a</span> bătut Ursul
Cei care cred, cei care aplaudă

Cristian Geambașu: Cei care cred, cei care aplaudă

Cristian Geambașu: Cei care cred, cei care aplaudă
Nole are ochi migdalați?

Cristian Tudor Popescu: Nole are ochi migdalați?

Cristian Tudor Popescu: Nole are ochi migdalați?
Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?

Cristian Geambașu: Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?

Cristian Geambașu: Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?
Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!

Dan Udrea: Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!

Dan Udrea: Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!
România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm
Căderea lui Cristiano

Cristian Geambașu: Căderea lui Cristiano

Cristian Geambașu: Căderea lui Cristiano
Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings

Dan Udrea: Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings

Dan Udrea: Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings
Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe

Vlad Nedelea: Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe

Vlad Nedelea: Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe
Nu mai este vina lui Mircea Sandu

Silviu Tudor Samuilă: Nu mai este vina lui Mircea Sandu

Silviu Tudor Samuilă: Nu mai este vina lui Mircea Sandu
Coubiș râde de noi

Cristian Geambașu: Coubiș râde de noi

Cristian Geambașu: Coubiș râde de noi
De ce tace și se ascunde Burleanu?

Dan Udrea: De ce tace și se ascunde Burleanu?

Dan Udrea: De ce tace și se ascunde Burleanu?
Top stiri
FRF: „Demarăm anchetă!”  GOLAZO.ro a întrebat Casa Fotbalului despre petrecerea cu alcool a staff-ului U21 alături de Nicu Gheară
Nationala
08.10
FRF: „Demarăm anchetă!” GOLAZO.ro a întrebat Casa Fotbalului despre petrecerea cu alcool a staff-ului U21 alături de Nicu Gheară
Citește mai mult
FRF: „Demarăm anchetă!”  GOLAZO.ro a întrebat Casa Fotbalului despre petrecerea cu alcool a staff-ului U21 alături de Nicu Gheară
FCSB - Rapid nu se mai joacă luni! LPF a dat peste cap toata etapa #13. Dinamo și Craiova, mutate pentru a face loc derby-ului
Superliga
08.10
FCSB - Rapid nu se mai joacă luni! LPF a dat peste cap toata etapa #13. Dinamo și Craiova, mutate pentru a face loc derby-ului
Citește mai mult
FCSB - Rapid nu se mai joacă luni! LPF a dat peste cap toata etapa #13. Dinamo și Craiova, mutate pentru a face loc derby-ului
Nicușor Dan a sesizat CCR! Atac la legea care permite primăriilor să dea  1 milion de euro pe an cluburilor private: „Sunt sustrase fonduri publice”
Diverse
08.10
Nicușor Dan a sesizat CCR! Atac la legea care permite primăriilor să dea 1 milion de euro pe an cluburilor private: „Sunt sustrase fonduri publice”
Citește mai mult
Nicușor Dan a sesizat CCR! Atac la legea care permite primăriilor să dea  1 milion de euro pe an cluburilor private: „Sunt sustrase fonduri publice”
Vietnamez în București: o opțiune cinstită în Floreasca: Pho Bo cu tot ce trebuie și pachețele crocante la Duc Tam Phuc
B365
09.10
Vietnamez în București: o opțiune cinstită în Floreasca: Pho Bo cu tot ce trebuie și pachețele crocante la Duc Tam Phuc
Citește mai mult
Vietnamez în București: o opțiune cinstită în Floreasca: Pho Bo cu tot ce trebuie și pachețele crocante la Duc Tam Phuc

Echipe/Competiții

fcsb 33 CFR Cluj 8 dinamo bucuresti 11 rapid 7 Universitatea Craiova 6 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share