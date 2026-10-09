„Portughezii nu-l apreciază!” Mama lui Cristiano Ronaldo intervine în scandalul care a șocat Portugalia » Noi detalii despre conflict

Maria Dolores Aveiro, mama lui Cristiano Ronaldo (41 de ani), a reacționat după scandalul iscat la națională între starul portughez și selecționerul Jorge Jesus (72 de ani).

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Ronaldo a părăsit cantonamentul Portugaliei miercurea trecută, după ce antrenorul a anunțat că nu va evolua nici în partida cu Danemarca (2-4) din Liga Națiunilor.

Anterior nu jucase nici cu Norvegia (2-1), ci doar în primul meci, cu Țara Galilor (1-0).

Mama lui Cristiano Ronaldo: „Sunt tristă, este normal. A fost un șoc”

Maria Dolores Aveiro a recunoscut că a plâns din cauza situației tensionate care i-a avut în prim-plan pe Ronaldo și Jorge Jesus.

„Sunt tristă, este normal. A fost un șoc. Fiul meu putea să plece pe ușa din față, cu fruntea sus, dar a plecat pe ușa din spate. Totuși, nu-i nimic, Dumnezeu se va ocupa de toate…

Am plâns puțin. Uneori, și asta ajută pentru a te descărca. Trebuie să depășim acest moment”, a declarat mama lui Cristiano Ronaldo pentru TV 7 Dias, citat de abola.pt.

Aceasta a povestit ce a discutat cu Ronaldo imediat după ce starul portughez a părăsit cantonamentul naționalei.

„Mi-a spus: «Mamă, nu-ți face griji, voi spune adevărul atunci când vom fi cu toții împreună». I-am răspuns: «Bine, fiule, încearcă să depășești acest moment». Și asta a fost tot. I-am spus să se calmeze, dar, în cele din urmă, așa a ales să procedeze.

Vom vedea ce se va întâmpla. I-am oferit tot sprijinul meu, dar nu a folosit la nimic. El a făcut foarte multe pentru Portugalia, așa că va fi mereu acolo.

A fost întotdeauna eroul naționalei. Nu este apreciat așa cum ar trebui. Nu-l prețuiesc pe Cristiano. Așa sunt portughezii”, a mai adăugat Maria Dolores Aveiro.

Ronaldo a jucat doar un meci în această toamnă, la 1-0 cu Țara Galilor. Foto: Imago

La scurt timp după scandalul iscat la națională, Cristiano Ronaldo a transmis un amplu comunicat în care a dat vina pe selecționerul Jorge Jesus, acuzându-l că nu și-a respectat promisiunea de două ori.

Dar atacantul în vârstă de 41 de ani e conștient că a greșit când a decis să plece și să lase Portugalia în urmă.

Știe că va fi pedepsit de forul lusitan (FPF). A spus-o și în comunicatul său:

„Gestul meu trebuie evaluat și sancționat de federația portugheză”.

Înțeleg că sancțiunea nu trebuie să aibă circumstanțe atenuante. Nu sunt un jucător oarecare, sunt căpitanul echipei, iar acest lucru constituie o circumstanță agravantă. Cristiano Ronaldo

A completat: „Mi-am cerut deja scuze, dar știu că acțiunile trebuie să aibă efecte. Cine activează în fotbal, așa cum fac eu, știe că, indiferent de statutul fiecăruia, regulile sunt aceleași pentru toți”.

Ronaldo, de la o lună la 6 luni de suspendare!

Cotidianul O Jogo a scris ce riscă Ronaldo pentru abandonarea voluntară a cantonamentului naționalei.

Conform articolului 160 al regulamentului de disciplină FPF, jucătorul a fost suspendat provizoriu și poate fi exclus definitiv între o lună și șase luni. Plus o amendă, de la 510 la 1.020 de euro.

146 de goluri și 46 de assisturi are Cristiano Ronaldo în 234 de meciuri pentru Portugalia

În cazul unei suspendări de o lună, poate reveni în lot (dacă Jesus apelează la el) pentru ultimele două meciuri ale Ligii Națiunilor din noiembrie, cu Danemarca (a) și Țara Galilor (d).

În cazul unei suspendări de jumătate de an, nu va putea evolua nici la partidele din martie.

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