Manchester City, din nou o forță Victorie zdrobitoare cu Juventus + Haaland, 300 de goluri la 24 de ani: „Trebuie să fie o mașinărie!”

Juventus - Manchester City 2-5. Echipa din Premier League merge în optimi la Mondialul Cluburilor de pe prima poziție din Grupa G.

Erling Haaland (24 de ani) a înscris golul cu numărul 300 din carieră. Pep Guardiola (54 de ani) și-a lăudat elevul.

După un sezon cu rezultate sub așteptări, Manchester City pare că și-a regăsit forma în SUA. A bifat deja trei victorii: 2-0 cu Wydad, 6-0 cu Al-Ain și 5-2 cu Juventus,

Juventus - Manchester City 2-5 , la Mondialul Cluburilor

Echipa antrenată de Pep Guardiola a marcat de cinci ori în poarta celor de la Juventus, prin Doku ('9), Kalulu ('26, autogol), Haaland ('52), Foden ('69) și Savinho ('75). Pentru „Bătrâna Doamnă” au înscris Koopmeiners ('11) și Vlahovic ('84).

Românul Istvan Kovacs a fost arbitru de rezervă al partidei care a avut loc la Orlando, iar în timpul unei pauze de hidratare din minutul 25 a intervenit pentru a-l calma pe Guardiola. Spaniolul era furios din cauza unor decizii ale „centralului”.

City va da în optimi peste Al-Hilal, după ce vicecampioana Arabiei Saudite s-a impus în fața celor de la Pachuca (2-0) și a trecut peste Salzburg în Grupa H. Meciul se va disputa marți, 1 iulie, de la ora 04:00.

De cealaltă parte, Juventus o va întâlni pe Real Madrid tot pe 1 iulie, de la ora 22:00.

Pep Guardiola: „Am simțit din nou cum e să fii o echipă bună”

„Cetățenii” au câștigat toate cele trei partide disputate în SUA, iar Guardiola e sigur că echipa a reușit să-și revină după perioada dificilă prin care a trecut în ultimul an.

„Jucătorii au simțit că, pentru prima dată după mult, mult timp, am jucat așa cum eram obișnuiți să o facem. În precedentele două meciuri am câștigat, dar astăzi am ajustat câteva lucruri și performanța a fost foarte bună.

Sunt foarte mulțumit, pentru că cel mai important lucru este că jucătorii trebuie să realizeze ce trebuie să facem pentru a fi așa cum am fost în ultimul deceniu.

Am sentimentul că sezonul trecut am avut o echipă incredibilă, dar am avut 50% dintre jucători accidentați, astfel că nu am putut concura. În acest sezon vom încerca să menținem acest ritm cât mai mult timp posibil”, a spus Guardiola, potrivit ESPN.

Acesta este doar un meci, dar cred că jucătorii au simțit din nou cum este să fii o echipă bună. Încrederea vine întotdeauna din performanțele tale, nu din trecutul tău. Pep Guardiola, antrenor Manchester City

Erling Haaland, 300 de goluri la 24 de ani

Antrenorul spaniol a vorbit și despre performanța reușită de Erling Haaland, care a intrat pe teren la începutul reprizei secunde și a avut nevoie de dor 6 minute pentru a înscrie golul cu numărul 300 din carieră.

„Îi cer lui Erling doar să facă prima acțiune și după să joace fără intensitate, dar el trebuie să fie o mașinărie și noi trebuie să-l susținem. Uneori el se descurcă și noi nu o facem, dar astăzi am făcut-o împreună.

Tot ce pot spune este felicitări. A marcat 300 de goluri la 24 de ani. Îi admir foarte mult pe atacanți. Mă bucur foarte mult pentru Erling, pentru golul său și pentru faptul că a fost implicat. A fost atât de bun”, a mai spus Pep.

Cele 300 de goluri înscrise de Erling Haaland:

Manchester City: 123 în 145 de meciuri

în 145 de meciuri Borussia Dortmund: 86 în 89 de meciuri

în 89 de meciuri Norvegia: 42 în 43 de meciuri.

în 43 de meciuri. Molde FK: 20 în 50 de meciuri

în 50 de meciuri Red Bull Salzburg: 29 în 27 de meciuri.

