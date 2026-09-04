FCSB a oficializat transferul lui Denis Drăguș (27 de ani), atacant care s-a despărțit recent de formația turcă Trabzonspor.

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La scurt timp după ce Meriton Korenica a fost prezentat, FCSB a anunțat și sosirea lui Drăguș, al doilea din cei trei jucători doriți cu insistență de Gigi Becali.

Denis Drăguș, oficial la FCSB

„Denis Drăguș este, începând de astăzi, jucătorul nostru.

Internaționalul român în vârstă de 27 de ani va purta tricoul cu numărul 10 și se va alătura lotului condus de Marius Baciu în această după-amiază.

Clubul nostru îi urează bun-venit și să aibă parte de mult succes în tricoul roș-albastru!”, a transmis, vineri, FCSB pe Facebook.

După ce a semnat cu noua sa echipă, Drăguș a oferit și o scurtă reacție:

„Salutare tuturor! Sunt foarte fericit să fiu aici și de abia aștept să ne vedem cu toții la stadion!”, a spus noul jucătorul al roș-albaștrilor.

Denis Drăguș va fi noul decar de la FCSB, numărul 10 fiind disponibil după plecarea lui Florin Tănase la Omonia Nicosia, campioana Ciprului.

Atacantul nu a evoluat deloc în acest sezon. În stagiunea precedentă, Drăguș a adunat 24 de meciuri pentru Eyupspor și Gaziantep și a marcat două goluri, ambele pentru Gaziantep.

Transferul vine cu o zi înaintea derby-ului Dinamo - FCSB, programat sâmbătă, de la ora 20:30, pe „Arcul de Triumf”.

Dintre cele trei achiziții anunțate de Becali, Korenica este și cel care are cele mai mari șanse să intre imediat în calculele lui Marius Baciu, fiind la zi cu pregătirea și cu meciurile oficiale.

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