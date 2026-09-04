Korenica, prezentat FCSB a anunțat transferul kosovarului.  Ce număr va purta +50 foto
Meriton Korenica. Foto: Facebook / FCSB
Superliga

Korenica, prezentat FCSB a anunțat transferul kosovarului. Ce număr va purta

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 04.09.2026, ora 16:56
alt-text Actualizat: 04.09.2026, ora 16:56
  • FCSB a oficializat transferul lui Meriton Korenica (29 de ani), venit de la CFR Cluj.
  • Internaționalul kosovar este primul dintre cei trei jucători anunțați de Gigi Becali (68 de ani) care a fost prezentat oficial de campioana României.
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Patronul FCSB anunțase cu o zi înainte că a rezolvat trei transferuri pe finalul perioadei de mercato: Meriton Korenica, Karlo Muhar (30 de ani) și Denis Drăguș (27 de ani).

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Korenica, primul transfer prezentat oficial

Korenica se va pregăti începând de vineri seară alături de noii săi colegi și va purta tricoul cu numărul 9.

„FCSB anunță transferul lui Meriton Korenica, de la CFR Cluj.

Clubul nostru îi urează bun-venit și să aibă parte de mult succes în tricoul roș-albastru!”, a anunțat clubul, pe rețelele de socializare.

Korenica ajunsese la CFR Cluj în vara lui 2024 și mai avea contract cu formația ardeleană până în 2027.

Kosovarul a disputat 50 de meciuri pentru CFR Cluj în sezonul anterior, în care a marcat 12 goluri și a oferit 9 pase decisive.

În actuala stagiune are 10 apariții, 3 goluri și o pasă decisivă.

Înainte de a ajunge în România, Korenica a evoluat la Shkendija Tetovo, Metalurg Skopje, Manisa, FC Liria, FC Prishtina și FC Ballkani.

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a adunat Korenica pentru naționala Kosovo

Transferul vine cu o zi înaintea derby-ului Dinamo - FCSB, programat sâmbătă, de la ora 20:30, pe „Arcul de Triumf”.

Dintre cele trei achiziții anunțate de Becali, Korenica este și cel care are cele mai mari șanse să intre imediat în calculele lui Marius Baciu, fiind la zi cu pregătirea și cu meciurile oficiale.

FOTO. Dinamo - FCSB 1-2, cea mai recentă confruntare

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