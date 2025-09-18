Directorul FBI, gafă în Senat! Conservatorul Kash Patel a purtat însemnul lui Liverpool la audiere, un club care e  contra politicii lui Trump
Kash Patel, directorul FBI din 21 februarie 2025, la audierea de marți. Purta cravata lui Liverpool Foto: Imago
Diverse

Directorul FBI, gafă în Senat! Conservatorul Kash Patel a purtat însemnul lui Liverpool la audiere, un club care e contra politicii lui Trump

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 18.09.2025, ora 09:00
alt-text Actualizat: 18.09.2025, ora 09:13
  • Kash Patel, directorul FBI din februarie 2025, cunoscut în trecut pentru promovarea mai multor teorii ale conspirației, a apărut marți la audierea în Senatul american purtând un accesoriu vestimentar al lui Liverpool.
  • Ciocnirea politicilor Trump vs Liverpool, în rândurile de mai jos. 

Kash Patel are 45 de ani și a fost numit noul director al Federal Bureau of Investigation (FBI) pe 21 februarie, la o lună după ce Donald Trump a revenit la Casa Albă, în al doilea mandat de președinte SUA.

„Asta aș fi vrut de la Chivu” Legenda lui Ajax, interviu pentru GOLAZO.ro înaintea meciului cu Inter din Liga Campionilor » Marele regret legat de român
Citește și
„Asta aș fi vrut de la Chivu” Legenda lui Ajax, interviu pentru GOLAZO.ro înaintea meciului cu Inter din Liga Campionilor » Marele regret legat de român
Citește mai mult
„Asta aș fi vrut de la Chivu” Legenda lui Ajax, interviu pentru GOLAZO.ro înaintea meciului cu Inter din Liga Campionilor » Marele regret legat de român

The Guardian nu îi face o prezentare prea bună. Procuror, asistent juridic pentru mai mulți politicieni de extremă dreapta în trecut, „a transformat o asociere cu prima administrație Trump în mai multe afaceri și o carieră în media”.

Patel a promovat mai multe teorii ale conspirației, inclusiv acuzații de fraudă infirmate la alegerile prezidențiale americane din 2020 și afirmații dezmințite privind pericolul vaccinurile anti-Covid. The Guardian, cotidian britanic

Kash Patel, directorul FBI, a treia oară când poartă cravata lui Liverpool

Jurnaliștii insulari au observat ceva la aparițiile lui Patel din ultimul timp. O legătură neașteptată cu FC Liverpool.

Marți, când s-a prezentat la audierea în fața Comisiei Juridice a Senatului american, o discuție fierbinte inclusiv despre cazul asasinării activistului conservator Charlie Kirk, acesta purta o cravată roșie a campioanei Premier League. 

Kash Patel, în fața reprezentanților Senatului american. Simbolul lui Liverpool e vizibil pe cravată Foto: Imago Kash Patel, în fața reprezentanților Senatului american. Simbolul lui Liverpool e vizibil pe cravată Foto: Imago
Kash Patel, în fața reprezentanților Senatului american. Simbolul lui Liverpool e vizibil pe cravată Foto: Imago

Se observau foarte clar cormoranul galben și acronimul LFC.

Și nu era o premieră. O mai făcuse de două ori, potrivit The Guardian:

  • 12 decembrie 2024, la vizita sa la Capitoliu, după ce Trump câștigase alegerile. 
  • 9 aprilie 2025, la o conferință de presă în care vorbea despre captura de droguri a autorităților americane.

Dacă la acele evenimente avea o cravată cu sigla lui Liverpool în partea de jos, acum purta alt model, cu sigla în partea superioară.

15 lire sterline
(echivalentul a 17 euro) costă la magazinul lui FC Liverpool cravata purtată marți de Kash Patel

Ciocnirea politicilor. Administrația Trump, dreapta. Liverpool, stânga. Afirmația lui Klopp

Cotidianul londonez evidențiază o diferență majoră între politica administrației Trump, în care e implicat și Patel, și cea a lui Liverpool. Una e de dreapta, cealaltă de stânga.

Statele Unite sunt conduse acum de un guvern cu o strategie dură împotriva imigranților, dar și a adversarilor democrați.

Donald Trump e președintele Statelor Unite din 20 ianuarie Foto: Imago Donald Trump e președintele Statelor Unite din 20 ianuarie Foto: Imago
Donald Trump e președintele Statelor Unite din 20 ianuarie Foto: Imago

În schimb, Liverpool e considerat drept unul dintre cluburile europene cu înclinații de stânga, la fel ca orașul în care a fost fondat în urmă cu 133 de ani.

The Guardian prezintă și opinia politică limpede a lui Jurgen Klopp, managerul care a făcut Liverpool să renască în perioada 2015-2024.

Dacă eu sunt bine, vreau ca alții să o ducă și ei bine. Dacă există ceva ce nu voi face niciodată în viață este să votez pentru dreapta. Jurgen Klopp, fost mare manager al lui Liverpool

Mai mult. John W. Henry, 76 de ani, proprietarul lui Liverpool, afacerist american cu o avere estimată de Forbes la 5,7 miliarde de dolari (4,8 miliarde de euro), a sprijinit mereu candidaturile democrate la președinția SUA. Iar Trump e republican.

VIDEO. Marius Avram, „Lumini și Umbre”, ep. 13. Presiuni, corupție și sacrificii ascunse în arbitraj

Citește și

Mondial amenințat de gloanțe Raportul CNN sperie. Câți au murit în SUA în 2025 după atacuri armate în masă. „Fără Mondial în America”
Campionatul Mondial
16:52
Mondial amenințat de gloanțe Raportul CNN sperie. Câți au murit în SUA în 2025 după atacuri armate în masă. „Fără Mondial în America”
Citește mai mult
Mondial amenințat de gloanțe Raportul CNN sperie. Câți au murit în SUA în 2025 după atacuri armate în masă. „Fără Mondial în America”
Infantino vrea Rusia înapoi în fotbal Președintele FIFA a descoperit secretul politicii mondiale: „Cu cât se întâmplă asta mai des…”
Diverse
19:09
Infantino vrea Rusia înapoi în fotbal Președintele FIFA a descoperit secretul politicii mondiale: „Cu cât se întâmplă asta mai des…”
Citește mai mult
Infantino vrea Rusia înapoi în fotbal Președintele FIFA a descoperit secretul politicii mondiale: „Cu cât se întâmplă asta mai des…”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Răsturnare de situația în cazul condamnării lui Mario Iorgulescu pentru ucidere din culpă. Procurorii recurg la o cale extraordinară de atac
Răsturnare de situația în cazul condamnării lui Mario Iorgulescu pentru ucidere din culpă. Procurorii recurg la o cale extraordinară de atac
Răsturnare de situația în cazul condamnării lui Mario Iorgulescu pentru ucidere din culpă. Procurorii recurg la o cale extraordinară de atac
liverpool SUA donald trump politica Kash Patel director FBI
Știrile zilei din sport
Cei mai enervanți fotbaliști Un fost arbitru din Liga 1 povestește ce jucători îl scoteau din sărite: „Te toacă psihic!”
Superliga
10:17
Cei mai enervanți fotbaliști Un fost arbitru din Liga 1 povestește ce jucători îl scoteau din sărite: „Te toacă psihic!”
Citește mai mult
Cei mai enervanți fotbaliști Un fost arbitru din Liga 1 povestește ce jucători îl scoteau din sărite: „Te toacă psihic!”
Haaland, de neoprit!  Norvegianul a doborât un record vechi de 18 ani! » Pep Guardiola, uimit: „E în compania «monștrilor» Cristiano și Messi”
Liga Campionilor
10:51
Haaland, de neoprit! Norvegianul a doborât un record vechi de 18 ani! » Pep Guardiola, uimit: „E în compania «monștrilor» Cristiano și Messi”
Citește mai mult
Haaland, de neoprit!  Norvegianul a doborât un record vechi de 18 ani! » Pep Guardiola, uimit: „E în compania «monștrilor» Cristiano și Messi”
Lumea fotbalului, în stare de șoc  Vestea morții lui Florin Marin i-a devastat pe foștii săi colegi » Nețoiu: „Nu a mai vrut să trăiască”
Superliga
09:31
Lumea fotbalului, în stare de șoc Vestea morții lui Florin Marin i-a devastat pe foștii săi colegi » Nețoiu: „Nu a mai vrut să trăiască”
Citește mai mult
Lumea fotbalului, în stare de șoc  Vestea morții lui Florin Marin i-a devastat pe foștii săi colegi » Nețoiu: „Nu a mai vrut să trăiască”
Testamentul lui Florin Marin  Regretatul antrenor a avut inima împărțită: „Echipele mele de suflet sunt Rapid și Steaua” » Cum l-a păcălit pe Dumitru Dragomir
Diverse
09:01
Testamentul lui Florin Marin Regretatul antrenor a avut inima împărțită: „Echipele mele de suflet sunt Rapid și Steaua” » Cum l-a păcălit pe Dumitru Dragomir
Citește mai mult
Testamentul lui Florin Marin  Regretatul antrenor a avut inima împărțită: „Echipele mele de suflet sunt Rapid și Steaua” » Cum l-a păcălit pe Dumitru Dragomir
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:10
FRF a majorat taxele Antrenorii, loviți puternic la buzunar » Cât costă acum licența PRO
FRF a majorat taxele Antrenorii, loviți puternic la buzunar » Cât costă acum licența PRO 
17:48
Rădoi nu știa de transfer Antrenorul, surprins atunci când a fost întrebat despre noul atacant de la U Craiova: „Cine? Nu l-am văzut”
Rădoi nu știa de transfer Antrenorul, surprins atunci când a fost întrebat despre  noul atacant de la U Craiova: „Cine? Nu l-am văzut”
18:02
Jaqueline, învinsă și la dublu Românca s-a oprit în sferturile turneului de la Seul » Pe teren au fost trei legende ale probei
Jaqueline, învinsă și la dublu Românca s-a oprit în sferturile turneului de la Seul » Pe teren au fost trei legende ale probei
16:53
Clauza îl mai ține-n viață 42 de zile! Ruben Amorim nu a fost demis de Manchester doar pentru că șefii vor să-i dea mai puțini bani » Ce sumă ar încasa
Clauza îl mai ține-n viață 42 de zile! Ruben Amorim nu a fost demis de Manchester doar pentru că șefii vor să-i dea mai puțini bani » Ce sumă ar încasa
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here
AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB
Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!
Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: <span>Ce-i</span> cu Lucescu?
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce <span>nu-ți</span> dorești, aia primești
Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas
Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase
Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Top stiri din sport
FCSB schimbă strategia Mihai Stoica anunță un nou plan la echipă: „E o întrebare pe care i-am adresat-o și eu lui Gigi”
Superliga
18.09
FCSB schimbă strategia Mihai Stoica anunță un nou plan la echipă: „E o întrebare pe care i-am adresat-o și eu lui Gigi”
Citește mai mult
FCSB schimbă strategia Mihai Stoica anunță un nou plan la echipă: „E o întrebare pe care i-am adresat-o și eu lui Gigi”
Liga Campionilor S-a încheiat prima rundă » Barcelona s-a impus cu Newcastle. City a învins-o pe Napoli. Rezultatele + Clasamentul
Liga Campionilor
00:12
Liga Campionilor S-a încheiat prima rundă » Barcelona s-a impus cu Newcastle. City a învins-o pe Napoli. Rezultatele + Clasamentul
Citește mai mult
Liga Campionilor S-a încheiat prima rundă » Barcelona s-a impus cu Newcastle. City a învins-o pe Napoli. Rezultatele + Clasamentul
Unde joacă FCSB și Dinamo?  Arena Națională va fi indisponibilă o lună, după noul concert anunțat azi: „Normal că ne afectează”
Superliga
18.09
Unde joacă FCSB și Dinamo? Arena Națională va fi indisponibilă o lună, după noul concert anunțat azi: „Normal că ne afectează”
Citește mai mult
Unde joacă FCSB și Dinamo?  Arena Națională va fi indisponibilă o lună, după noul concert anunțat azi: „Normal că ne afectează”
Polițiști pe străzi și forțe antirevoltă Cum vor fi primiți fanii FCSB la meciul din Europa League: parcare la 4km distanță + așteptați la fabrica de bere
Europa League
18.09
Polițiști pe străzi și forțe antirevoltă Cum vor fi primiți fanii FCSB la meciul din Europa League: parcare la 4km distanță + așteptați la fabrica de bere
Citește mai mult
Polițiști pe străzi și forțe antirevoltă Cum vor fi primiți fanii FCSB la meciul din Europa League: parcare la 4km distanță + așteptați la fabrica de bere

Echipe/Competiții

fcsb 48 CFR Cluj 8 dinamo bucuresti 23 rapid 12 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 13 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
19.09

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share