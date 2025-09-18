Directorul FBI, gafă în Senat! Conservatorul Kash Patel a purtat însemnul lui Liverpool la audiere, un club care e  contra politicii lui Trump

Kash Patel, directorul FBI din februarie 2025, cunoscut în trecut pentru promovarea mai multor teorii ale conspirației, a apărut marți la audierea în Senatul american purtând un accesoriu vestimentar al lui Liverpool.

Kash Patel are 45 de ani și a fost numit noul director al Federal Bureau of Investigation (FBI) pe 21 februarie, la o lună după ce Donald Trump a revenit la Casa Albă, în al doilea mandat de președinte SUA.

The Guardian nu îi face o prezentare prea bună. Procuror, asistent juridic pentru mai mulți politicieni de extremă dreapta în trecut, „a transformat o asociere cu prima administrație Trump în mai multe afaceri și o carieră în media”.

Patel a promovat mai multe teorii ale conspirației, inclusiv acuzații de fraudă infirmate la alegerile prezidențiale americane din 2020 și afirmații dezmințite privind pericolul vaccinurile anti-Covid. The Guardian, cotidian britanic

Kash Patel, directorul FBI, a treia oară când poartă cravata lui Liverpool

Jurnaliștii insulari au observat ceva la aparițiile lui Patel din ultimul timp. O legătură neașteptată cu FC Liverpool.

Marți, când s-a prezentat la audierea în fața Comisiei Juridice a Senatului american, o discuție fierbinte inclusiv despre cazul asasinării activistului conservator Charlie Kirk, acesta purta o cravată roșie a campioanei Premier League.

Kash Patel, în fața reprezentanților Senatului american. Simbolul lui Liverpool e vizibil pe cravată Foto: Imago

Se observau foarte clar cormoranul galben și acronimul LFC.

Și nu era o premieră. O mai făcuse de două ori, potrivit The Guardian:

12 decembrie 2024, la vizita sa la Capitoliu, după ce Trump câștigase alegerile.

9 aprilie 2025, la o conferință de presă în care vorbea despre captura de droguri a autorităților americane.

Dacă la acele evenimente avea o cravată cu sigla lui Liverpool în partea de jos, acum purta alt model, cu sigla în partea superioară.

15 lire sterline (echivalentul a 17 euro) costă la magazinul lui FC Liverpool cravata purtată marți de Kash Patel

Ciocnirea politicilor. Administrația Trump, dreapta. Liverpool, stânga. Afirmația lui Klopp

Cotidianul londonez evidențiază o diferență majoră între politica administrației Trump, în care e implicat și Patel, și cea a lui Liverpool. Una e de dreapta, cealaltă de stânga.

Statele Unite sunt conduse acum de un guvern cu o strategie dură împotriva imigranților, dar și a adversarilor democrați.

Donald Trump e președintele Statelor Unite din 20 ianuarie Foto: Imago

În schimb, Liverpool e considerat drept unul dintre cluburile europene cu înclinații de stânga, la fel ca orașul în care a fost fondat în urmă cu 133 de ani.

The Guardian prezintă și opinia politică limpede a lui Jurgen Klopp, managerul care a făcut Liverpool să renască în perioada 2015-2024.

Dacă eu sunt bine, vreau ca alții să o ducă și ei bine. Dacă există ceva ce nu voi face niciodată în viață este să votez pentru dreapta. Jurgen Klopp, fost mare manager al lui Liverpool

Mai mult. John W. Henry, 76 de ani, proprietarul lui Liverpool, afacerist american cu o avere estimată de Forbes la 5,7 miliarde de dolari (4,8 miliarde de euro), a sprijinit mereu candidaturile democrate la președinția SUA. Iar Trump e republican.

