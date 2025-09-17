„Asta aș fi vrut de la Chivu” Legenda lui Ajax, interviu pentru GOLAZO.ro înaintea meciului cu Inter din Liga Campionilor » Marele regret legat de român

Sjaak Swart, 87 de ani, e supranumit „Mister Ajax” după 17 ani și 20 de trofee în alb-roșu, inclusiv trei Cupe ale Campionilor Europei alături de Johan Cruyff.

Faimosul olandez l-a descris pe Cristi Chivu, pe care l-a urmărit atent în perioada sa la Ajax, 1999-2003. „Era omul meu, jucătorul meu. The Boss”, a spus Swart. Dar are și un mare regret legat de Chivu.

Scurtul dialog cu vechea extremă a lui Ajax despre Chivu, în rândurile de mai jos.

Cristian Chivu a descoperit universul Ajax la nici 19 ani, în 1999, după ce a fost cumpărat de la Craiova cu echivalentul a 2,5 milioane de euro.

A jucat patru ani la Amsterdam, a fost numit căpitan de Ronald Koeman în decembrie 2001, imediat cum a preluat antrenorul echipa.

Legendarul Swart, „Mister Ajax”, despre Chivu și meciul cu Inter

Chiar în acel sezon a cucerit toate trofeele interne: titlul de campion în Eredivisie, Cupa și Supercupa Olandei.

A părăsit „ArenA” în 2003, transferându-se la Roma pentru cea mai mare sumă a carierei.

18 milioane de euro a plătit Roma pentru Cristi Chivu în vara lui 2003

Miercuri seară, la 44 de ani, 22 de la despărțirea de Ajax, va debuta în Liga Campionilor ca antrenor, dar la Inter, împotriva lui Ajax. Și îl va avea adversar pe fostul lui coleg John Heitinga (41 de ani), astăzi tehnicianul „lăncierilor”.

Swart (dreapta) și marele Johan Cruyff, pe 3 mai 1972, după Ajax - Inter 2-0, în finala Cupei Campionilor Europeni Foto: Imago

Sjaak Swart, 87 de ani, o legendă a clubului, supranumit „Mister Ajax”, care a jucat 17 ani la roș-albi (1956-1973), cucerind alături de Johan Cruyff trei Cupe ale Campionilor Europeni consecutive (1971-1972-1973), ultimele două cu Ștefan Kovacs antrenor, îl cunoaște bine pe Chivu.

Olandezul a acceptat un scurt dialog despre Cristi pentru GOLAZO.ro.

Swart: „Chivu a fost cel mai bun. Mă gândeam că va porni tot la Ajax și ca antrenor”

Cum vi se pare revenirea lui Cristian Chivu la Amsterdam acum, ca antrenor al Interului?

Speram ca el să fi venit la Ajax.

Credeați că va începe noua carieră la Ajax?

Asta aș fi vrut, așa mă gândeam, că va porni tot aici, cum a fost ca jucător.

Cum vi-l amintiți la Amsterdam, în urmă cu 25 de ani?

Foarte, foarte bun jucător. Un lider. Nu degeaba l-a ales Ronald Koeman căpitan cum a venit. Era încă un puști, câți ani avea?

Cristi Chivu vs Pippo Inzaghi, în superduelul Ajax - Milan (0-0, 2-3), în „sferturile” Ligii 2002-2003 Foto: Imago

Avea doar 21 când i-a oferit Koeman banderola, în decembrie 2001.

Îmi amintesc tot ce a făcut, cum a jucat, cum a condus apărarea lui Ajax. La început, i-a fost puțin dificil, juca așa cum era obișnuit în România, dar odată trecută această scurtă adaptare, a fost foarte bun. Cel mai bun.

Swart: „Chivu era omul meu, jucătorul meu. The Boss”

Și era în generație cu Sneijder, Ibrahimovic, Van der Vaart…

Da, n-am uitat. Un profesionist încă de tânăr. Îl consideram omul meu, jucătorul meu.

Sjaak Swart se menține perfect: imagine cu el jucând în septembrie 2022, la 84 de ani Foto: Imago

Cum l-ați descrie într-un cuvânt pentru acea perioadă?

Bossul. Tocmai de aceea, că era șeful, liderul echipei atunci, mă gândeam că va începe și ca antrenor la Ajax.

13 goluri și 7 pase decisive a reușit Chivu în 107 meciuri jucate cu Ajax în Eredivisie

Swart: „Credeam că acum era timpul lui Chivu la Ajax”

John Heitinga și Chivu au fost colegi ca jucători la Ajax. Cum vi se pare duelul acum, ca antrenori? Heitinga la Ajax, Chivu la Inter.

Frumos, interesant. Pentru Heitinga e bine acum, că s-a întors, după ce a fost secundul lui Arne Slot la Liverpool.

Sjaak Swart (dreapta), 87 de ani, în noiembrie 2024, alături de unul dintre marii antrenori ai istoriei lui Ajax: Louis van Gaal, 74 de ani Foto: Imago

Îl așteptați și pe Chivu pe banca lui Ajax?

Sper, într-o zi. Cine știe? Credeam că acum era timpul. Dar e la Inter. Nu e rău nici la Inter (râde).

Cum vedeți meciul de miercuri seară?

Ajax trece printr-o perioadă mai dificilă. Îmi doresc să revină sus. Îi va fi greu cu Inter, însă nu știi niciodată în fotbal.

