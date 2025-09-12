Mondial amenințat de gloanțe Raportul CNN sperie. Câți au murit în SUA în 2025 după atacuri armate în masă. „Fără Mondial în America”
Președintele american Donald Trump și Cupa Mondială Foto: Imago
Campionatul Mondial

Mondial amenințat de gloanțe Raportul CNN sperie. Câți au murit în SUA în 2025 după atacuri armate în masă. „Fără Mondial în America”

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 12.09.2025, ora 16:52
  • Asasinarea liderului MAGA Charlie Kirk a înspăimântat lumea, care așteaptă cu teamă Mondialul de fotbal. 
  • Fani din lumea întreagă au cerut FIFA să mute CM din Statele Unite. 
  • CNN dezvăluie ce poate face pericolul armelor în SUA. Cifre înfricoșătoare: lunile de Mondial (iunie-iulie), cele mai afectate.

Charlie Kirk, 31 de ani, activist politic de extremă dreaptă, apropiat al lui Donald Trump și al mișcării MAGA, a fost ucis pe 10 septembrie în timpul unui eveniment în campusul universității Utah Valley. Împușcat!

Un asasinat care a înfricoșat lumea și care a reaprins dezbaterea despre pericolul armelor în Statele Unite, când mai sunt doar nouă luni până la startul Campionatului Mondial, organizat în SUA, Canada și Mexic între 11 iunie și 19 iulie 2026. Peste 272 de zile! Majoritatea meciurilor fiind pe teritoriul american, inclusiv finala, la East Rutherford, New Jersey.

11 din cele 16 orașe
ale viitorului Mondial sunt în Statele Unite ale Americii

Cer mutarea Mondialului: „Nu poate avea loc în SUA, pentru siguranța tuturor”

Fanii fotbalului au cerut mutarea CM din SUA. Daily Mail a publicat mai multe asemenea mesaje.

„Văzând cum a fost omorât Charlie Kirk în plină zi, FIFA nu ar trebui să permită disputarea Mondialului în America”, a scris un suporter pe X.

Polițist pe un stadion american, în iunie, la Mondialul Cluburilor Foto: Imago Polițist pe un stadion american, în iunie, la Mondialul Cluburilor Foto: Imago
Polițist pe un stadion american, în iunie, la Mondialul Cluburilor Foto: Imago

O întrebare: „Cum se va desfășura World Cup într-o țară nesigură, după scena crimei lui Kirk?”.

Și o concluzie: „Cupa Mondială nu poate avea loc în SUA, pentru siguranța tuturor”.

Organizarea Mondialului în Statele Unite este o idee groaznică. Vestea asasinării lui Charlie Kirk e sfâșietoare Postarea unui fan pe social media

Cifre extreme în 2025: 254 de morți, 1.369 de răniți. Lunile de Mondial, cele mai afectate!

Raportul CNN e înfricoșător. Folosind datele Gun Violence Archive (urmărește din 2013 violența legată de arme), postul de televiziune american a dezvăluit câți oameni au murit sau au fost răniți în atacurile armate în masă pe teritoriul SUA, între 1 ianuarie și 11 septembrie 2025.

Ce înseamnă atac în masă: atac armat cu minimum patru persoane rănite sau ucise de gloanțe, fără a include atacatorul.

Civil înarmat cu o pușcă automată în Richmond, Virginia, în timpul unui protest, pe 20 ianuarie 2020 Foto: Imago Civil înarmat cu o pușcă automată în Richmond, Virginia, în timpul unui protest, pe 20 ianuarie 2020 Foto: Imago
Civil înarmat cu o pușcă automată în Richmond, Virginia, în timpul unui protest, pe 20 ianuarie 2020 Foto: Imago

Până acum, s-au înregistrat 301 astfel de „mass shootings” în acest an. Și în orașe-gazdă la CM 2026, precum Houston sau Philadelphia.

Numărul victimelor este foarte mare.

254 de oameni
și-au pierdut viața și 1.369 au fost răniți în SUA după atacurile armate în masă din 2025

Cifrele cele mai rele au fost înregistrate în iunie și iulie, exact lunile în care se va desfășura Mondialul.

  • 95 de oameni au murit în iunie (39) și iulie (56) în SUA, perioadă când au ajuns la spital 556 de răniți în urma celor 124 de atacuri.
13 atacuri armate
în masă au fost în Statele Unite pe 5 iulie, ziua cu cele mai multe asemenea violențe (11 morți-58 de răniți)

Avertisment în America: „Unii susțin că țara se află în pragul unui război civil”

Experții trag alarma asupra primejdiei în care se află Statele Unite.

Politologul Reinhard Heinisch a avertizat, potrivit Salzburger Nachrichten:

„O cincime dintre americani văd acum violența ca pe un mijloc legitim”.

Iar New York Times a scris că „asasinarea lui Charlie Kirk declanșează teama creșterii violenței politice.

Expresiile inițiale de durere și șoc au fost înlocuite cu apeluri la răzbunare, unii susținând că țara se află în pragul unui război civil”.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

FIFA SUA Campionatul Mondial charlie kirk atac armat în masă
Știrile zilei din sport
