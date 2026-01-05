Maduro, îmbrăcat ca FCSB FOTO: Treningul purtat de președintele capturat de SUA a ajuns la mare căutare » Cât costă +7 foto
Treningul Nike Tech Fleece, purtat de Lautaro Martinez, Nicolas Maduro și Valentin Crețu.
Maduro, îmbrăcat ca FCSB FOTO: Treningul purtat de președintele capturat de SUA a ajuns la mare căutare » Cât costă

Ionuț Cojocaru
Publicat: 05.01.2026, ora 10:48
Actualizat: 05.01.2026, ora 10:49
  • Nicolas Maduro (63 de ani), liderul venezuelean capturat de autoritățile Statelor Unite, a devenit subiect de interes în mediul online.
  • În primele imagini distribuite pe scară largă, acesta apare încătușat și îmbrăcat într-un trening gri Nike.
  • Articolul vestimentar, un model purtat și de sportivi cunoscuți, a ajuns la mare căutare. Detalii, mai jos.

Printre sportivii care poartă frecvent acest model, Nike Tech Fleece, se numără jucătorii de la FCSB, campioana României, și cei ai lui Inter, echipa antrenată de românul Cristian Chivu.

Treningul purtat de președintele capturat de SUA, Nicolas Maduro, la mare căutare

Nicolas Maduro a fost capturat sâmbătă dimineață de forțele armate ale SUA, într-o amplă operațiune militară în Venezuela.

În momentul în care a fost făcută fotografia, președintele Venezuelei era încătușat, purta căști cu anulare a zgomotului și avea ochii acoperiți, ținând în mână o sticlă de apă, la bordul portavionului american USS Iwo Jima.

Nicolas Maduro în treningul Nike Tech Fleece. Foto: Truth Social
Nicolas Maduro în treningul Nike Tech Fleece. Foto: Truth Social

În orele următoare, interesul pentru gama Nike Tech a crescut rapid. Datele Google Trends arată o creștere semnificativă a căutărilor, iar numele lui Maduro a revenit în topul interogărilor online.

Evoluția interesului global pentru gama Nike Tech în ultimele șapte zile:

Treningul face parte din colecția Tech Pack a firmei Nike, lansată în 2013 și apreciată pentru designul minimalist, croiala și materialul ușor, dar călduros.

Deși nu mai domina tendințele de modă în ultimii ani, contextul tensionat dintre Statele Unite și Venezuela l-a readus rapid în atenția publicului global.

Treningul Nike a fost purtat de-a lungul timpului de mai mulți sportivi, inclusiv de cei de la FCSB și Inter.

Jucătorii FCSB în treningul Nike Tech Fleece. Foto: Iosif Popescu
Jucătorii FCSB în treningul Nike Tech Fleece. Foto: Iosif Popescu

Jachetă Nike Tech Windrunner pentru bărbați costă 600 de lei (modelele noi, cu diferite culori, pot ajunge la 650 de lei), iar pantalonii costă 500 de lei.

