Kevin Ciubotaru (21 de ani) este aproape să devină noul jucător al celor de la FCSB.

Campioana României a semnat deja acordul cu Hermannstadt pentru viitorul transfer, urmând ca jucătorul să semneze contractul odată cu începerea perioadei de mercato.

După transferul lui Andre Duarte, FCSB pregătește o nouă mutare, prin care speră să rezolve o parte din problemele din defensivă.

Gigi Becali: „Am semnat deja acordul cu Hermannstadt pentru Ciubotaru”

Patronul campioanei a transmis că a bătut palma cu sibienii, iar discuțiile cu jucătorul vor fi reluate ulterior, odată cu startul perioadei de transferuri, când urmează să semneze și contractul.

„Noi am semnat deja acordul de transfer cu Hermannstadt. Plătim 450.000 de euro. Acum, Hermannstadt nu mai poate semna cu alt club. Și nici nu ar fi fair-play să vină alt club să facă o ofertă.

Cu jucătorul am vorbit. A zis să vină perioada de transferuri și atunci o să semnăm contractul (n.r. de la 1 ianuarie). Dar nu o să fie probleme. Se rezolvă tot. O să mai facem transferuri. Am găsit jucătorii, dar nu îi zic”, a declarat Becali, potrivit gsp.ro.

18 meciuri a disputat Kevin Ciubotaru în tricoul lui FC Hermannstadt, în acest sezon. A bifat 2 pase decisive

Claudiu Rotar: „FCSB are nevoie de jucător under”

Confirmarea lui Becali a venit imediat după ce acționarul lui Hermannstadt a dezvăluit acordul.

„Pe Kevin Ciubotaru îl doresc și FCSB și Rapid. Trăim și din partea asta, de vânzări de jucători. Vrem să producem juniori și să vindem unul sau doi pe an.

Au făcut o ofertă cei de la FCSB, noi am fi vrut să-l ținem până în vară. Dar și cei de la FCSB au nevoie de jucător under. Suntem aproape să batem palma cu FCSB”, a declarat Claudiu Rotar, la emisiunea „Liga Digi Sport”.

Mutarea lui Ciubotaru ar aduce un beneficiu dublu pentru FCSB. Campioana l-ar înlocui astfel pe Risto Radunovic, care este departe de forma din sezonul precedent și ar bifa totodată și regula U21, bazându-se apoi doar pe jucători experimentați de la mijlocul terenului în sus.

VIDEO: Kevin Ciubotaru, pasă decisivă la golul de senzație reușit de Sergiu Buș în meciul cu Rapid

