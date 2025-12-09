Ciubotaru semnează cu FCSB! Patronul campioanei a confirmat acordul cu Hermannstadt: „Se rezolvă tot” » Ce sumă vor primi sibienii
Kevin Ciubotaru foto: Sport Pictures + montaj GOLAZO.ro
Superliga

Ciubotaru semnează cu FCSB! Patronul campioanei a confirmat acordul cu Hermannstadt: „Se rezolvă tot” » Ce sumă vor primi sibienii

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 09.12.2025, ora 17:22
alt-text Actualizat: 09.12.2025, ora 17:22
  • Kevin Ciubotaru (21 de ani) este aproape să devină noul jucător al celor de la FCSB.
  • Campioana României a semnat deja acordul cu Hermannstadt pentru viitorul transfer, urmând ca jucătorul să semneze contractul odată cu începerea perioadei de mercato.

După transferul lui Andre Duarte, FCSB pregătește o nouă mutare, prin care speră să rezolve o parte din problemele din defensivă.

Liga Campionilor Cristi Chivu, învins din nou pe final, după un penalty contestat de Inter + Ce a făcut Dennis Man în PSV - Atletico
Citește și
Liga Campionilor Cristi Chivu, învins din nou pe final, după un penalty contestat de Inter + Ce a făcut Dennis Man în PSV - Atletico
Citește mai mult
Liga Campionilor Cristi Chivu, învins din nou pe final, după un penalty contestat de Inter + Ce a făcut Dennis Man în PSV - Atletico

Gigi Becali: „Am semnat deja acordul cu Hermannstadt pentru Ciubotaru”

Patronul campioanei a transmis că a bătut palma cu sibienii, iar discuțiile cu jucătorul vor fi reluate ulterior, odată cu startul perioadei de transferuri, când urmează să semneze și contractul.

„Noi am semnat deja acordul de transfer cu Hermannstadt. Plătim 450.000 de euro. Acum, Hermannstadt nu mai poate semna cu alt club. Și nici nu ar fi fair-play să vină alt club să facă o ofertă.

Cu jucătorul am vorbit. A zis să vină perioada de transferuri și atunci o să semnăm contractul (n.r. de la 1 ianuarie). Dar nu o să fie probleme. Se rezolvă tot. O să mai facem transferuri. Am găsit jucătorii, dar nu îi zic”, a declarat Becali, potrivit gsp.ro.

18 meciuri
a disputat Kevin Ciubotaru în tricoul lui FC Hermannstadt, în acest sezon. A bifat 2 pase decisive

Claudiu Rotar: „FCSB are nevoie de jucător under”

Confirmarea lui Becali a venit imediat după ce acționarul lui Hermannstadt a dezvăluit acordul.

„Pe Kevin Ciubotaru îl doresc și FCSB și Rapid. Trăim și din partea asta, de vânzări de jucători. Vrem să producem juniori și să vindem unul sau doi pe an.

Au făcut o ofertă cei de la FCSB, noi am fi vrut să-l ținem până în vară. Dar și cei de la FCSB au nevoie de jucător under. Suntem aproape să batem palma cu FCSB”, a declarat Claudiu Rotar, la emisiunea „Liga Digi Sport”.

Mutarea lui Ciubotaru ar aduce un beneficiu dublu pentru FCSB. Campioana l-ar înlocui astfel pe Risto Radunovic, care este departe de forma din sezonul precedent și ar bifa totodată și regula U21, bazându-se apoi doar pe jucători experimentați de la mijlocul terenului în sus.

VIDEO: Kevin Ciubotaru, pasă decisivă la golul de senzație reușit de Sergiu Buș în meciul cu Rapid

Citește și

„Neymar, ia genunchiul meu!”  VIDEO: Replica amuzantă dată de starul brazilian care joacă accidentat la Santos
Diverse
16:57
„Neymar, ia genunchiul meu!” VIDEO: Replica amuzantă dată de starul brazilian care joacă accidentat la Santos
Citește mai mult
„Neymar, ia genunchiul meu!”  VIDEO: Replica amuzantă dată de starul brazilian care joacă accidentat la Santos
„Afișezi zâmbetul ăla stupid” Max Verstappen, enervat de un jurnalist, după ce a pierdut titlul mondial
Formula 1
16:02
„Afișezi zâmbetul ăla stupid” Max Verstappen, enervat de un jurnalist, după ce a pierdut titlul mondial
Citește mai mult
„Afișezi zâmbetul ăla stupid” Max Verstappen, enervat de un jurnalist, după ce a pierdut titlul mondial

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

CCR decide astăzi dacă magistrații se vor putea pensiona în continuare la 50 de ani și cu pensii ca acum / „Dezbaterile care au început sunt puternice” / Tensiune în Guvernul Bolojan
CCR decide astăzi dacă magistrații se vor putea pensiona în continuare la 50 de ani și cu pensii ca acum / „Dezbaterile care au început sunt puternice” / Tensiune în Guvernul Bolojan
CCR decide astăzi dacă magistrații se vor putea pensiona în continuare la 50 de ani și cu pensii ca acum / „Dezbaterile care au început sunt puternice” / Tensiune în Guvernul Bolojan
gigi becali transfer fcsb hermannstadt claudiu rotar kevin ciubotaru
Știrile zilei din sport
David Popovici nu și-a primit banii Campionul olimpic vorbește despre problemele sportivilor români: „E greu  când nu ești recompensat”
Înot
09.12
David Popovici nu și-a primit banii Campionul olimpic vorbește despre problemele sportivilor români: „E greu când nu ești recompensat”
Citește mai mult
David Popovici nu și-a primit banii Campionul olimpic vorbește despre problemele sportivilor români: „E greu  când nu ești recompensat”
„Luptăm împotriva injustiției” FOTO: Cristi Chivu nu s-a abținut după faza controversată care a decis soarta meciului cu Liverpool
Liga Campionilor
00:42
„Luptăm împotriva injustiției” FOTO: Cristi Chivu nu s-a abținut după faza controversată care a decis soarta meciului cu Liverpool
Citește mai mult
„Luptăm împotriva injustiției” FOTO: Cristi Chivu nu s-a abținut după faza controversată care a decis soarta meciului cu Liverpool
Unde se joacă Turcia - România Decizie surprinzătoare: stadionul care va găzdui meciul din semifinalele barajului CM 2026
Nationala
09.12
Unde se joacă Turcia - România Decizie surprinzătoare: stadionul care va găzdui meciul din semifinalele barajului CM 2026
Citește mai mult
Unde se joacă Turcia - România Decizie surprinzătoare: stadionul care va găzdui meciul din semifinalele barajului CM 2026
Petrila, în topul ratangiilor din Liga 1 Ocazia irosită de rapidist, comparată cu alte ratări colosale:  „Costescu și Zicu rămân «regii ratărilor»”
Superliga
09.12
Petrila, în topul ratangiilor din Liga 1 Ocazia irosită de rapidist, comparată cu alte ratări colosale: „Costescu și Zicu rămân «regii ratărilor»”
Citește mai mult
Petrila, în topul ratangiilor din Liga 1 Ocazia irosită de rapidist, comparată cu alte ratări colosale:  „Costescu și Zicu rămân «regii ratărilor»”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:00
Prejudiciu: 2,4 milioane €! Curtea de Conturi arată cum, sub comanda lui Novak și Lipă, MTS și ANS au scurs bani fără acoperire legală
Prejudiciu: 2,4 milioane €! Curtea de Conturi arată cum, sub comanda lui Novak și Lipă, MTS și ANS au scurs bani fără acoperire legală
09:58
„Este o rușine!” Fabio Capello, furios după penalty-ul care a decis Inter - Liverpool: „E scandalos” + Îl critică și pe Cristi Chivu
„Este o rușine!” Fabio Capello, furios după penalty-ul care a decis Inter - Liverpool:  „E scandalos” + Îl critică și pe Cristi Chivu
09:25
„E de Oscar!” Analiștii, șocați de penalty-ul primit de Liverpool: „La nivelul ăsta?!” + Acuzații: „Un neamț dă penalty altui neamț”
„E de Oscar!” Analiștii, șocați de penalty-ul primit de Liverpool: „La nivelul ăsta?!” + Acuzații: „Un neamț dă penalty altui neamț”
00:42
„Luptăm împotriva injustiției” FOTO: Cristi Chivu nu s-a abținut după faza controversată care a decis soarta meciului cu Liverpool
„Luptăm împotriva injustiției” FOTO: Cristi Chivu nu s-a abținut după faza controversată care a decis soarta meciului cu Liverpool
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Top stiri din sport
Totul pentru calificarea la CM 2026! Anunțul lui Răzvan Burleanu: cum e afectată Liga 1 de barajul cu Turcia
Superliga
09.12
Totul pentru calificarea la CM 2026! Anunțul lui Răzvan Burleanu: cum e afectată Liga 1 de barajul cu Turcia
Citește mai mult
Totul pentru calificarea la CM 2026! Anunțul lui Răzvan Burleanu: cum e afectată Liga 1 de barajul cu Turcia
Olăroiu, victorie în Cupa Arabiei  Naționala Emiratelor Arabe Unite s-a calificat în sferturile turneului final
Stranieri
09.12
Olăroiu, victorie în Cupa Arabiei Naționala Emiratelor Arabe Unite s-a calificat în sferturile turneului final
Citește mai mult
Olăroiu, victorie în Cupa Arabiei  Naționala Emiratelor Arabe Unite s-a calificat în sferturile turneului final
„Aș desființa prostia asta!”  Mihai Stoica i-a răspuns lui Burleanu, după înțepăturile președintelui FRF la adresa FCSB
Superliga
09.12
„Aș desființa prostia asta!” Mihai Stoica i-a răspuns lui Burleanu, după înțepăturile președintelui FRF la adresa FCSB
Citește mai mult
„Aș desființa prostia asta!”  Mihai Stoica i-a răspuns lui Burleanu, după înțepăturile președintelui FRF la adresa FCSB
FRH a decis Cine va fi selecționerul naționalei României de handbal feminin la EURO 2026
Handbal
09.12
FRH a decis Cine va fi selecționerul naționalei României de handbal feminin la EURO 2026
Citește mai mult
FRH a decis Cine va fi selecționerul naționalei României de handbal feminin la EURO 2026

Echipe/Competiții

fcsb 74 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 33 rapid 15 Universitatea Craiova 11 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi 1 uta arad 10 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
10.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share