„Un meci de povestit peste ani”  Planurile lui Daniel Pancu, date peste cap de nebunia de la U Cluj - Rapid: „Un thriller adevărat” +8 foto
Foto: Sport Pictures
Superliga

„Un meci de povestit peste ani” Planurile lui Daniel Pancu, date peste cap de nebunia de la U Cluj - Rapid: „Un thriller adevărat”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 13.10.2026, ora 00:19
  • U Cluj - Rapid 3-4. Daniel Pancu, antrenorul giuleștenilor, a reacționat după victoria in extremis obținută de echipa sa pe Cluj Arena.
  • Ce a declarat și Olimpiu Moruțan, autor a trei pase decisive în acest meci, mai jos.
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Rapid a obținut o victorie dramatică și a plecat la București cu cele trei puncte grație golului reușit de Răzvan Onea în minutul 87.

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U Cluj - Rapid 3-4. Daniel Pancu: „Un meci și niște decizii de povestit peste ani”

Deciziile lui Pancu au fost date peste cap de numeroase ori din cauza răsturnărilor de scor din timpul meciului.

„Toată săptămâna a fost complicată. Am vrut să blocăm mijlocul celor de la U Cluj, pe Drammeh și Bic în special, și asta însemna să joace și Doumbia, și Grameni, și Bubanja de la început. M-am răzgândit azi, în ziua meciului, pentru că Moruțan a avut niște cifre incredibile în antrenament.

A început jocul, am primit gol, am revenit, 2-1. Mă gândesc că avem 2-1 la pauză, zic că ar trebui să intre Bubanja pentru că Dobre are galben.

Mă gândesc la pauză că de ce să blocăm acum, când putem să mai marcăm un gol. Suntem în formă bună și după aia închid. Marcăm golul de 3-1, după care tot îl chem pe Bubanja vreo 3 minute, când mă întorc s-a făcut 3-2.

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Pe final de meci au venit peste noi. Mingile intrau în careu din stânga și din dreapta. Am zis că schimb sistemul, mai intră un fundaș central. Dar intră Rareș Pop pentru că Moruțan era epuizat, până mă întorc să fac schimbarea mai trece un minut și se face 3-3.

Acum a fost cea mai dificilă alegere. Trebuia să iasă și Latif, avea crampe. Intră un fundaș central și un atacant, în ideea de a conserva până la urmă (n.r. rezultatul), pentru că era echipa gazdă care domina clar, nu mai puteam să ținem mingile în atac.

Dar pentru că nu iese Latif imediat, el se duce, centrează, intervine Lefter și Onea marchează. Au fost așa un meci și niște decizii de povestit peste ani. Asta a fost un thriller adevărat. Nu doar pentru suporteri.

Până la urmă Dumnezeu a vrut ca noi să câștigăm astăzi. Cred că un rezultat de egalitate la un moment dat poate a fi fost cel mai echitabil”, a declarat Daniel Pancu la Prima Sport.

Daniel Pancu consideră că Rapid nu este favorită la titlu:

„Nu există favorită la titlu. E doar Universitatea favorită la titlu în România. Rapid, cu siguranță, este o echipă care se luptă la primele trei locuri în sezonul ăsta.

Craiova este mult prea puternică în momentul de față. Și va fi și mai puternică după jocurile astea din Conference League”.

Dacă am fi avut un gazon ca acesta de pe Cluj Arena în Giulești, probabil că numărul nostru de goluri ar fi depășit 30 în acest moment. Eu sunt aproape sigur de lucrul ăsta Daniel Pancu, antrenor Rapid

Olimpiu Moruțan: „Am simțit o echipă foarte puternică”

Olimpiu Moruțan, care a reușit 3 pase decisive în acest meci, a declarat la flash-interviu:

„Am câștigat, până la final am tras de noi ca să luăm cele 3 puncte. Puteam să ne facem meciul mai ușor și să câștigăm cu 3 sau 4-1, dar ei au pus presiune pe noi. Am simțit o echipă foarte puternică și cred că anul ăsta o să fie în play-off.

Nu mai țin minte (n.r. - dacă a mai oferit trei pase decisive într-un meci), dar mă bucur că mi-am ajutat echipa. Ne dorim să intrăm în play-off, acesta este primul obiectiv”.

Golul victoriei reușit de Onea în U Cluj - Rapid 3-4

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