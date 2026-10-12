Lewis Hamilton și-a cerut scuze față de Ferrari după ce, din cauza unei erori a pilotului britanic, echipa italiană a ratat ocazia de a avea două monoposturi pe podium la Marele Premiu din Singapore.

Șeful echipei, Fred Vasseur, a ținut să sublinieze că vina îi aparține în totalitate lui Hamilton.

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Deși Max Verstappen era imposibil de ajuns din urmă, olandezul reușind să obțină prima sa victorie în Singapore, cele două monopoosturi Ferrari se aflau pe locurile doi și trei în momentul în care abandonul lui Lance Stroll a declanșat un „Virtual Safety Car”.

Lewis Hamilton: „A fost decizia mea”

După cursă, Lewis Hamilton a declarat că a învățat o „lecție dureroasă” și și-a asumat întreaga responsabilitate pentru decizia de a rămâne pe circuit.

„În timpul VSC (n.red. - Virtual Safety Car), echipa m-a chemat la boxe, dar am ratat intrarea. După aceea, am decis să rămân pe pistă și să încerc să-mi mențin poziția până la final.

Însă, în ultimele tururi, m-am confruntat cu o degradare masivă a pneurilor și am pierdut trei poziții, terminând pe locul 6, ceea ce nu reflectă ritmul pe care l-am avut astăzi (n.red. - duminică).

Nu orice decizie va da roade și pot accepta că am greșit, dar îmi pare rău pentru echipă pentru punctele pe care le-am pierdut”, a precizat Hamilton.

Multiplul campion mondial și-a cerut scuze și prin radio, în timp ce ducea monopostul la boxe, după cursă:

„Îmi pare rău, băieți, v-am dezamăgit astăzi cu acea strategie. A fost decizia mea și am pierdut puncte valoroase.

O să încerc să mă revanșez la următoarea cursă. Totuși, ați făcut o treabă excelentă la pit stop.”

Fred Vasseur: „Nu dați vina pe echipă”

Șeful echipei Ferrari, Fred Vasseur, a dezvăluit că ambii piloți au fost chemați la boxe pentru efectua un schimb de pneuri, însă Hamilton a ratat intrarea la boxe, în timp ce Charles Leclerc a oprit cu succes și a obținut în cele din urmă doi, după ce l-a depășit pe coechipierul său.

„Hamilton a spus că a ratat intrarea în boxe. Nu dați vina pe echipă. În mod evident, a fost o greșeală. Dar nu a fost o decizie bună, având în vedere rezultatul final. Dar, în același timp, ni se spune mereu că trebuie să ascultăm piloții, pentru că ei sunt cei care se află în monopost, și trebuie să le respectăm părerea”, a explicat francezul.

„Strategia a fost dificilă pentru că ne-am antrenat pe pneuri dure, la fel ca toate celelalte echipe, și am pornit în cursă cu cele medii, fără să știm la ce să ne așteptăm.

Am luat decizia de a trimite fiecare mașină pe circuit cu un tip diferit de pneuri, dar cele medii nu erau competitive; era la fel pentru toată lumea, așa că am decis să intrăm la boxe pentru a le schimba mai devreme”, a explicat Vasseur.

Și s-a apărat: „Până la apariția VSC (n.red. - Virtual Safety Car), strategia a funcționat bine. Eram pe locurile doi și trei. I-am cerut (n.red. - lui Hamilton) să intre la boxe, iar prin radio a spus că a fost greșeala lui. Aveam îndoieli că va putea termina cursa.”

Problemele lui Hamilton cu pneurile de-a lungul cursei, fiind în cele din urmă depășit de Leclerc și Kimi Antonelli, dar și de Lando Norris și Oscar Piastri, terminând pe un dezamăgitor loc șase.

Sâmbătă, în cursa de sprint de la Singapore, Hamilton și Leclerc au terminat pe locurile doi și trei, în spatele lui Verstappen.

Clasament Marele Premiu din Singapore

Loc Pilot Timp 1 Max Verstappen 1:42:00.785 2 Charles Leclerc +7.335s 3 Kimi Antonelli +24.573s 4 Lando Norris +40.506s 5 Oscar Piastri +49.644s 6 Lewis Hamilton +53.188s 7 Liam Lawson +81.666s 8 Nico Hülkenberg +83.386s 9 George Russell +84.677s 10 Isack Hadjar +90.862s

Clasamentul general al piloților

Kimi Antonelli (Mercedes) - 340 de puncte George Russell (Mercedes) - 238 de puncte Lewis Hamilton (Ferrari) - 229 de puncte Max Verstappen (Red Bull) - 221 de puncte Charles Leclerc (Ferrari) - 215 de puncte Lando Norris (McLaren) - 201 de puncte Oscar Piastri (McLaren) - 138 de puncte Isack Hadjar (Red Bull Racing) - 97 de puncte Liam Lawson (Racing Bulls) - 75 de puncte Pierre Gasly (Alpine) - 41 de puncte

Clasament constructori

Mercedes - 578 puncte Scuderia Ferrari - 444 puncte McLaren - 339 puncte Red Bull - 332 puncte Racing Bulls - 100 puncte Alpine - 68 puncte Haas - 30 puncte Audi - 23 puncte Williams - 12 puncte Aston Martin - 7 puncte Cadillac - 0 puncte

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