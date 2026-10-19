Luis Enrique (56 de ani) a prefațat partida cu Barcelona din Liga Campionilor, din etapa #3 a fazei principale.

PSG - Barcelona se joacă marți, de la ora 22:00, liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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La conferința de presă programată înainte de meciul cu fosta sa echipă, tehnicianul campioanei Europei a prezentat soluția pentru a-l ține în șah pe Lamine Yamal.

Luis Enrique: „Nu trebuie să-l lăsăm pe Yamal să primească mingea”

„Cred că ceea ce face Lamine Yamal este foarte bine, adică faptul că vrea să fie Lamine Yamal. Își îmbunătățește jocul.

Să-l compari pe Messi, cel mai bun jucător din toate timpurile, cu orice alt jucător... Nimeni nu-l va depăși. Lamine vrea să fie cea mai bună versiune a lui și e mai bine să nu se compare cu ceilalți. E foarte inteligent”, a spus Enrique, potrivit mundodeportivo.com.

Cât despre cea mai bună variantă pentru a minimiza impactul starului catalanilor, antrenor a transmis:

„Foarte simplu, nu trebuie să-l lăsăm să primească mingea, pentru că, dacă o primește, înseamnă pericol. Cea mai bună modalitate de a-l marca pe Lamine este ca Barça să nu aibă mingea.

Acesta este idealul nostru, dar nu va fi așa, pentru că știm cât de dificil este să joci împotriva Barcelonei. Știm că au jucători de mare calitate, nu este doar Lamine. Raphinha, Pedri, Cubarsí, Joan Garcia… sunt mulți.

Vom rămâne concentrați și atenți. Trebuie să-i învingem ca echipă”, a mai spus Enrique.

Luis Enrique a cucerit de trei ori Liga Campionilor, în 2015 cu Barcelona, respectiv de două ori consecutiv cu PSG, în 2025 și 2026.

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