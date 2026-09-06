Leclerc, accident violent la Monza FOTO:  Pilotul Ferrari, nevoit să abandoneze în MP al Italiei, după ce a făcut praf monopostul. Antonelli a intrat în istorie +7 foto
Monopostul lui Charles Leclerc după accidentul de la Monza/ Foto: IMAGO
Formula 1

Leclerc, accident violent la Monza FOTO: Pilotul Ferrari, nevoit să abandoneze în MP al Italiei, după ce a făcut praf monopostul. Antonelli a intrat în istorie

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 06.09.2026, ora 17:56
alt-text Actualizat: 06.09.2026, ora 20:52
  • Charles Leclerc (28 de ani), pilotul Ferrari, a fost implicat într-un accident violent și a fost nevoit să abandoneze în Marele Premiu al Italiei.
  • Cursa a fost câștigată de Kimi Antonelli (20 de ani, Mercedes), cel care a plecat de pe locul 19.
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Monegascul a luat startul de pe locul 3 în cursa desfășurată pe circuitul Autodromo Nazionale Monza.

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FOTO: Charles Leclerc, implicat într-un accident violent la MP al Italiei

La sfârșitul celui de-al doilea tur, Leclerc a încercat să-și apere poziția în fața lui Oscar Piastri, dar a pierdut controlul monopostului și s-a ciocnit cu mare viteză de parapet.

Charles Leclerc, accident violent la Monza Foto captură Video X .jpg
Charles Leclerc, accident violent la Monza Foto captură Video X .jpg

Galerie foto (7 imagini)

Charles Leclerc, accident violent la Monza Foto captură Video X .jpg Charles Leclerc, accident violent la Monza Foto captură Video X.jpg Charles Leclerc, accident violent la Monza Foto captură Video X .jpg Charles Leclerc, accident violent la Monza Foto captură Video X .jpg Charles Leclerc, accident violent la Monza Foto captură Video X .jpg
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Din fericire, pilotul Ferrari a scăpat teafăr. A fost steag roșu, iar cursa a fost întreruptă timp de peste 30 de minute.

Charles Leclerc spune că are nevoie de „câteva teste suplimentare” în urma accidentului pentru a se asigura că va fi apt weekendul viitor pentru etapa de Formula 1 de la Madrid.

Gâtul era în regulă, la început doar vederea era puțin afectată. Aveam probleme la ochiul drept, acum e OK. După aceea, câte o mică durere ici și colo, ceea normal după un accident ca acesta. Cred că va trebui să mai fac câteva teste, probabil în seara asta și mâine, ca să ne asigurăm că voi fi complet apt pentru Madrid. Mai bine să previi decât să-ți pară rău. Charles Leclerc

Accidentul lui Leclerc a reprezentat o lovitură grea pentru Ferrari, mai ales că a avut loc chiar la cursa de casă a echipei. Startul fusese deja unul dificil pentru Scuderia, după ce Leclerc l-a împins pe Lewis Hamilton în afara pistei.

Britanicul a coborât pe locul 8, iar George Russell a preluat conducerea de la Pierre Gasly, care plecase surprinzător din pole position pentru Alpine, scrie motorsport.com.

„Charles m-a împins”, s-a plâns Hamilton la radioul echipei.

Kimi Antonelli, victorie în Marele Premiu al Italiei! A intrat direct în istorie

Antonelli a luat startul de pe poziția 19, însă a reușit să triumfe, după ce l-a devansat pe colegul său de la Mercedes, George Russell, și pe Max Verstappen (Red Bull).

Pilotul de 20 de ani a devenit al doilea italian care reușeste să se impună la Monza de la triumful lui Ludovico Scarfiotti, din urmă cu 60 de ani!

Pentru Antonelli a fost a șaptea victorie din acest sezon.

Kimi Antonelli după victoria de la Monza/ Foto: IMAGO Kimi Antonelli după victoria de la Monza/ Foto: IMAGO
Kimi Antonelli după victoria de la Monza/ Foto: IMAGO

Clasamentul Marelui Premiu al Italiei

  1. Kimi Antonelli – Mercedes
  2. George Russell – Mercedes +3,857s
  3. Max Verstappen – Red Bull +14,718s
  4. Lando Norris – McLaren +19,056s
  5. Oscar Piastri – McLaren +19,253s
  6. Lewis Hamilton – Ferrari +24,655s
  7. Pierre Gasly – Alpine +27,351s
  8. Arvid Lindblad – Racing Bulls +45,136s
  9. Franco Colapinto – Alpine +47,353s
  10. Yuki Tsunoda – Racing Bulls +58,187s

Clasamentul piloților din Formula 1

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) – 267 de puncte
  2. George Russell (Mercedes) – 201
  3. Lewis Hamilton (Ferrari) – 191
  4. Lando Norris (McLaren) – 171
  5. Charles Leclerc (Ferrari) – 155
  6. Max Verstappen (Red Bull Racing) – 127
  7. Oscar Piastri (McLaren) – 116
  8. Isack Hadjar (Red Bull Racing) – 71
  9. Liam Lawson (Racing Bulls) – 51
  10. Pierre Gasly (Alpine) – 41

Clasamentul constructorilor din F1

  1. Mercedes - 468 de puncte
  2. Ferrari - 346
  3. McLaren - 287
  4. Red Bull Racing - 204
  5. Racing Bulls - 75
  6. Alpine - 62
  7. Haas - 21
  8. Audi - 16
  9. Williams - 11
  10. Aston Martin - 3
  11. Cadillac - 0

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