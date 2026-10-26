Kimi Antonelli, moment stânjenitor Senatorul american republican Ted Cruz, huiduit la Austin în timp ce îl premia pe italian

Vociferările s-au oprit în momentul în care învingătorul a ridicat trofeul, spectatorii izbucnind în ovații.

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Senatorul republican Ted Cruz a avut parte de o primire ostilă când a vrut să-i înmâneze duminică trofeul de câștigător al Marelui Premiu al Statelor Unite de la Austin lui Kimi Antonelli.

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Politicianul din Texas a urcat pe podium pentru ceremonia de premiere, însă reacția spectatorilor a fost una dușmănoasă. Huiduielile adresate politicianului au contrastat puternic cu aplauzele care au urmat în momentul celebrării victoriei pilotului italian.

Reacția publicului s-a viralizat rapid

Momentul a fost surprins de camerele transmisiunii oficiale și s-a răspândit rapid pe rețelele sociale. Comentatorii au remarcat și ei reacția spectatorilor, iar Internetul s-a umplut rapid de înregistrări și foarte multe comentarii pe tema episodului de la finalul cursei.

Momentul cel mai mult discutat a fost cel în care Kimi Antonelli a ridicat trofeul deasupra capului. După dezaprobarea cu care fusese tratat senatorul MAGA, succesul pilotului italian a fost sărbătorit cu urale de spectatori!

Antonelli a câștigat cursa de la Austin cu un avans de peste 13 secunde față de Leclerc, pilotul Ferrari clasându-se pe locul 2. Max Verstappen, de la Red Bull, a completat podiumul.

De ce este Ted Cruz atât de controversat în Austin

Ted Cruz reprezintă statul Texas în Senatul SUA din 2013 și e un republican cunoscut pentru pozițiile sale conservatoare și pentru susținerea lui Donald Trump.

Austin, chiar dacă face parte din Texas, este însă un oraș în care democrații au o susținere importantă. La alegerile din 2024, Cruz a obținut doar 27% din voturile exprimate în oraș!

Senatorul MAGA nu e huiduit pentru prima dată

Episodul Austin nu e primul în care Ted Cruz înfruntă o asemenea reacție din partea unui public de sport.

În septembrie, senatorul fusese huiduit în timpul unei apariții la emisiunea College GameDay de la ESPN, pe tema fotbalului universitar. Atunci, vociferările spectatorilor au întrerupt de mai multe ori intervenția sa.

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