„Nenorociții n-au venit” Fostul antrenor de la CSO Voluntari a plâns după victoria Ucrainei: „Unii au luptat, alții...”

Ainars Bagatskis (58 de ani), fostul antrenor al lui CSO Voluntari și actual selecționer al naționalei Ucrainei, a trăit un moment emoționant la conferința de presă.

Tehnicianul nu și-a putut stăpâni lacrimile după victoria cu Slovacia, scor 80-71, în faza a doua a precalificărilor Campionatului Mondial din 2027.

Partida, disputată la Riga, oraș care găzduiește meciurile Ucrainei din cauza războiului, a venit la doar trei zile după înfrângerea dramatică suferită în fața Elveției (64-66).

Fostul antrenor al celor de la CSO Voluntari, în lacrimi după victoria Ucrainei

La conferința de presă de după meci, selecționerul naționalei Ucrainei i-a criticat dur pe jucătorii care au refuzat convocarea, numindu-i „nenorociți”.

„Am fost în Ucraina cu echipa națională, am jucat în Euroligă și EuroCup, în arene pline. Îmi doresc, cât mai repede, să ne întoarcem acolo, pentru că acești băieți…”, a spus Bagatskis, oprindu-se pentru câteva clipe din cauza emoțiilor.

„Și-au arătat dedicarea. Au venit, s-au antrenat, au transpirat și au luptat. Alții... Îmi pare rău să o spun, dar nenorociții n-au venit. Bravo lor!”, a completat antrenorul leton, scrie gsp.ro.

Conform jurnalistului ucrainian Oleksandr Proshuta, printre cei care au refuzat convocarea se numără:

Alex Len (LA Lakers),

Sviatoslav Mykhailiuk (Utah Jazz)

Dmytro Skapintsev (Hapoel Ierusalim)

Bagatskis, care s-a despărțit în această vară de CSO Voluntari după ce a câștigat Cupa României și European North Basketball League, antrenează în prezent și echipa poloneză Slask Wroclaw, participantă în EuroCup.

Este al doilea mandat al său la cârma naționalei Ucrainei, pe care o antrenează în condiții dificile, generate de războiul din țara vecină.

Liderii echipei în această victoria cu Slovacia au fost Yusuf Sanon (23 de puncte, 6 pase decisive, 4 recuperări), Vyacheslav Bobrov (18 puncte, 8 recuperări) și Oleksandr Kovliar (14 puncte, 5 pase decisive).

Ucraina mai are de disputat două partide în grupa D:

16 august contra Elveției, la Riga

20 august, în deplasare, împotriva Slovaciei.

În prezent, toate cele trei echipe din grupă au același bilanț: o victorie și o înfrângere.

Loc Țară Meciuri Puncte 1 Ucraina 2 3 2 Slovacia 2 3 3 Elveția 2 3

