Hakimi vrea Balonul de Aur Fundașul lui PSG e pe lista nominalizaților: „Merit. Am avut un sezon istoric” » Ce îl „recomandă”

Achraf Hakimi (26 de ani) a vorbit despre sezonul excelent pe care l-a avut în tricoul lui PSG.

Fundașul lateral consideră că și el are o șansă importantă la Balonul de Aur, având în vedere contribuțiile avute în meciurile campioanei Europei.

Hakimi a fost nominalizat recent printre cei 30 de jucători care luptă pentru Balonul de Aur 2025, alături de alți 8 colegi de la PSG.

Achraf Hakimi: „Dacă am șansa să-l câștig, cred că o merit”

Hakimi a contribuit cu multiple goluri și pase decisive în sezonul precedent, marcând în sferturi, în semifinale și în finala Ligii Campionilor, dar și în sferturile și semifinalele Mondialului Cluburilor.

În plus, marocanul a înscris și în finala Cupei Franței, toate aceste reușite venind din postura de fundaș dreapta.

„Când oamenii mă bagă în dezbaterea pentru Balonul de Aur, este un vis la care nu m-am gândit niciodată. Dacă am șansa să-l câștig, cred că o merit și eu.

După sezonul istoric pe care l-am avut, pentru că nu sunt mulți jucători care au marcat în sferturile de finală, semifinale și finală... este mai dificil ca fundaș”, a spus Hakimi pentru Canal+, potrivit rmcsport.bfmtv.com.

55 de meciuri a jucat Hakimi în sezonul 2024/25 pentru PSG. A marcat 11 goluri și a oferit 16 pase decisive

Lista fotbaliștilor nominalizați la Balonul de Aur

Jude Bellingham - Real Madrid

Ousmane Dembele - PSG

Gianluigi Donnarumma - PSG

Desire Doue - PSG

Denzel Dumfries - Inter

Serhou Guirassy - Borussia Dortmund

Viktor Gyokeres - Arsenal

Erling Haaland - Manchester City

Achraf Hakimi - PSG

Harry Kane - Bayern Munchen

Khvicha Kvaratskhelia - PSG

Robert Lewandowski - Barcelona

Alexis Mac Allister - Liverpool

Lautaro Martinez - Inter

Kylian Mbappe - Real Madrid

Scott McTominay - Napoli

Nuno Mendes - PSG

Joao Neves - PSG

Michael Olise - Bayern

Cole Palmer - Chelsea

Pedri - Barcelona

Raphinha - Barcelona

Declan Rice - Arsenal

Fabian Ruiz - PSG

Mohamed Salah - Liverpool

Virgil Van Dijk - Liverpool

Vinicius Jr. - Real Madrid

Vitinha - PSG

Florian Wirtz - Liverpool

Lamine Yamal - Barcelona

