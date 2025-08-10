Hakimi vrea Balonul de Aur Fundașul lui PSG e pe lista nominalizaților: „Merit. Am avut un sezon istoric” » Ce îl „recomandă”

- Achraf Hakimi (26 de ani) a vorbit despre sezonul excelent pe care l-a avut în tricoul lui PSG.
- Fundașul lateral consideră că și el are o șansă importantă la Balonul de Aur, având în vedere contribuțiile avute în meciurile campioanei Europei.
Hakimi a fost nominalizat recent printre cei 30 de jucători care luptă pentru Balonul de Aur 2025, alături de alți 8 colegi de la PSG.
Achraf Hakimi: „Dacă am șansa să-l câștig, cred că o merit”
Hakimi a contribuit cu multiple goluri și pase decisive în sezonul precedent, marcând în sferturi, în semifinale și în finala Ligii Campionilor, dar și în sferturile și semifinalele Mondialului Cluburilor.
În plus, marocanul a înscris și în finala Cupei Franței, toate aceste reușite venind din postura de fundaș dreapta.
„Când oamenii mă bagă în dezbaterea pentru Balonul de Aur, este un vis la care nu m-am gândit niciodată. Dacă am șansa să-l câștig, cred că o merit și eu.
După sezonul istoric pe care l-am avut, pentru că nu sunt mulți jucători care au marcat în sferturile de finală, semifinale și finală... este mai dificil ca fundaș”, a spus Hakimi pentru Canal+, potrivit rmcsport.bfmtv.com.
Lista fotbaliștilor nominalizați la Balonul de Aur
- Jude Bellingham - Real Madrid
- Ousmane Dembele - PSG
- Gianluigi Donnarumma - PSG
- Desire Doue - PSG
- Denzel Dumfries - Inter
- Serhou Guirassy - Borussia Dortmund
- Viktor Gyokeres - Arsenal
- Erling Haaland - Manchester City
- Achraf Hakimi - PSG
- Harry Kane - Bayern Munchen
- Khvicha Kvaratskhelia - PSG
- Robert Lewandowski - Barcelona
- Alexis Mac Allister - Liverpool
- Lautaro Martinez - Inter
- Kylian Mbappe - Real Madrid
- Scott McTominay - Napoli
- Nuno Mendes - PSG
- Joao Neves - PSG
- Michael Olise - Bayern
- Cole Palmer - Chelsea
- Pedri - Barcelona
- Raphinha - Barcelona
- Declan Rice - Arsenal
- Fabian Ruiz - PSG
- Mohamed Salah - Liverpool
- Virgil Van Dijk - Liverpool
- Vinicius Jr. - Real Madrid
- Vitinha - PSG
- Florian Wirtz - Liverpool
- Lamine Yamal - Barcelona